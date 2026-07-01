Xu hướng gói tiện ích tài chính kết hợp trải nghiệm lifestyle lên ngôi

VietinBank ra mắt hai gói tiện ích tài chính mới V-Plus và V-Advance, mang đến hệ sinh thái ưu đãi tài chính - đầu tư - lifestyle toàn diện dành cho khách hàng.

Theo xu hướng tài chính số hiện nay, người dùng không chỉ quan tâm đến dịch vụ tài chính cơ bản mà còn chú trọng các giá trị gia tăng đi kèm như hoàn tiền, ưu đãi lifestyle, quyền lợi du lịch hay trải nghiệm dịch vụ cao cấp.

Đại diện VietinBank cho biết, 2 gói combo dịch vụ tiện ích mới được phát triển theo định hướng “tài chính gắn với trải nghiệm sống”, giúp khách hàng “quản lý tài chính thông minh - tối ưu chi phí mỗi ngày”.

VietinBank ra mắt 2 gói tiện ích tài chính mới V-Plus và V-Advance.

V-Plus hướng đến nhóm khách hàng trẻ có thu nhập ổn định, mong muốn tối ưu chi phí. Với mức phí chỉ 20.000 đồng/tháng, khách hàng được hưởng nhiều ưu đãi như tặng tài khoản số đẹp, hoàn tiền khi chi tiêu thẻ, miễn phí thường niên thẻ, ưu đãi chi tiêu lĩnh vực ẩm thực/khách sạn, lãi suất tiết kiệm và sản phẩm đầu tư.

Trong khi đó, V-Advance giá 1 triệu đồng/năm tập trung vào nhóm khách hàng yêu thích trải nghiệm cao cấp với các quyền lợi như nâng hạng Khách hàng ưu tiên, hotline và luồng phục vụ ưu tiên, hệ quyền lợi của Thẻ JCB Ultimate Vietnam Airlines như phòng chờ sân bay, ưu đãi trải nghiệm tại hệ sinh thái lifestyle cao cấp đa dạng, cùng ưu đãi đối với sản phẩm ngân hàng như tặng tài khoản số đẹp, lãi suất tiết kiệm, sản phẩm đầu tư và miễn phí chuyển tiền ngoại tệ...

Thông qua 2 gói tiện ích tài chính V-Plus và V-Advance, VietinBank hướng đến gia tăng lợi ích tài chính cho mọi đối tượng khách hàng, đồng hành cùng khách hàng quản lý tài chính số thông minh, nâng tầm trải nghiệm và tối ưu chi phí mỗi ngày.

Khách hàng có thể đăng ký ngay trên VietinBank iPay tại đây hoặc tại các CN/PGD VietinBank trên toàn quốc.