Giải pháp thương mại VietinBank Digital L/C

VietinBank Digital L/C hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu số hóa quy trình tài trợ thương mại, rút ngắn thời gian xử lý và hạn chế sai sót trong giao dịch.

Chuyển đổi số đang dần trở thành năng lực vận hành cốt lõi của doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Khi quy trình được đưa lên môi trường số, doanh nghiệp không chỉ rút ngắn thời gian xử lý mà còn kiểm soát tốt hơn chi phí, tiến độ và rủi ro trong giao dịch thương mại quốc tế.

Từ xu hướng đến tiêu chuẩn vận hành mới

Xu hướng chuyển đổi số trong doanh nghiệp Việt Nam đã bước qua giai đoạn làm quen. Từ bước đầu ứng dụng công nghệ vào bán hàng, marketing và quản trị cơ bản, đến nay, nhiều doanh nghiệp đã bước sang giai đoạn đưa công nghệ đi sâu hơn vào chính hoạt động vận hành.

Tại doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, khi quy mô giao dịch mở rộng và áp lực nâng cao năng lực vận hành để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu trở nên rõ ràng, thì chuyển đổi số là điều kiện bắt buộc để gia tăng khả năng điều phối toàn bộ quy trình vận hành.

Digital L/C trên nền tảng VietinBank eFAST giúp doanh nghiệp xử lý giao dịch tài trợ thương mại nhanh, minh bạch và kiểm soát rủi ro tốt hơn.

Ở giai đoạn này, chuyển đổi số không đơn thuần tự động hóa thao tác thủ công, mà là thay đổi cách doanh nghiệp vận hành. Dữ liệu trở thành trung tâm, được kết nối xuyên suốt và cập nhật theo thời gian thực 24/7, phục vụ trực tiếp cho việc kiểm soát hoạt động và ra quyết định kinh doanh.

Ngân hàng đồng hành doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi số

Trong chuỗi vận hành của doanh nghiệp xuất nhập khẩu, giao dịch tài trợ thương mại đóng vai trò quan trọng khi gắn trực tiếp với cơ hội kinh doanh, dòng tiền, khả năng thanh khoản và cam kết với đối tác. Đây cũng là nhóm nghiệp vụ có mức độ phức tạp cao, đòi hỏi tính chính xác và sự phối hợp giữa nhiều bên.

Chính vì vậy, vai trò của ngân hàng trong chuyển đổi số không dừng ở việc đưa quy trình sản phẩm dịch vụ lên nền tảng số, mà còn là tái thiết kế quy trình vận hành giữa ngân hàng và doanh nghiệp nhằm tối ưu tốc độ xử lý giao dịch, minh bạch thông tin và mang lại sự tiện lợi cho khách hàng.

Tháng 5 vừa qua, VietinBank ra mắt sản phẩm Digital L/C, trở thành ngân hàng tiên phong cung cấp dịch vụ tài trợ thương mại trên nền tảng số.

Chia sẻ về Digital L/C, đại diện VietinBank cho biết với gần 40 năm kinh nghiệm phục vụ khách hàng xuất nhập khẩu, nhà băng này tiếp cận bài toán từ chính thực tế vận hành của doanh nghiệp. Qua quá trình làm việc, VietinBank nhận diện rõ khâu dễ gây chậm trễ và phát sinh sai sót trong xử lý giao dịch, từ đó phát triển Digital L/C theo hướng tích hợp công nghệ thông minh, Big Data và AI để tự động hóa thao tác thủ công, tính toán, gợi ý điều khoản thương mại phù hợp từng ngành nghề, giúp doanh nghiệp xử lý nhanh, chính xác và kiểm soát rủi ro tốt hơn trong từng giao dịch.

“Chúng tôi tích hợp công cụ thông minh trực tiếp vào từng bước xử lý để việc tạo lập chứng từ nhanh hơn, chính xác hơn. Hệ thống tích hợp hai tính năng quan trọng. Thứ nhất là hỗ trợ soạn thảo hồ sơ tự động, gợi ý điều khoản phù hợp theo thông lệ và kiểm tra tính đầy đủ của thông tin trong quá trình nhập liệu, giúp hạn chế sai sót từ đầu. Thứ hai là tích hợp công cụ tính toán chỉ tiêu tài chính như tỷ lệ ký quỹ hay nguồn vốn thanh toán, kèm theo cơ chế cảnh báo tính đúng/sai của dữ liệu. Nhờ đó, doanh nghiệp giảm đáng kể thao tác thủ công và yên tâm hơn trong toàn bộ quá trình xử lý giao dịch”, đại diện VietinBank cho biết.

Nhờ cách tiếp cận từ thực tế vận hành và tập trung vào trải nghiệm người dùng, Digital L/C trên nền tảng VietinBank eFAST đã ghi nhận những con số ấn tượng về hiệu suất.

Với Digital L/C, VietinBank tiếp tục hiện thực hóa cam kết đồng hành và không ngừng sáng tạo để mang đến trải nghiệm dịch vụ xuất sắc. Đây không chỉ là giải pháp công nghệ, mà trở thành bệ phóng giúp doanh nghiệp xuất nhập khẩu tối ưu hóa nguồn lực, tự tin chinh phục cột mốc tăng trưởng mới trên hành trình chuyển đổi số.