VietinBank 6 năm liền khẳng định vị thế ngân hàng SME hàng đầu VN

VietinBank được The Asian Banker trao tặng giải thưởng “Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam 2026”, đánh dấu lần thứ 6 liên tiếp ngân hàng được ghi nhận ở hạng mục uy tín này.

Việc tiếp tục được vinh danh là “Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam 2026” không chỉ khẳng định vị thế của VietinBank trong phân khúc khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, mà còn ghi nhận nỗ lực không ngừng của ngân hàng trong việc nâng cao trải nghiệm khách hàng.

6 năm liên tiếp giữ vững vị trí hàng đầu

Năm 2026 đánh dấu cột mốc đặc biệt khi VietinBank lần thứ 6 liên tiếp được vinh danh là “Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam” (Best SME Bank in Vietnam). Danh hiệu do The Asian Banker trao là sự ghi nhận cho thành tựu trong một năm hoạt động, minh chứng cho hành trình bền bỉ đồng hành cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam suốt nhiều năm qua.

Theo đánh giá của The Asian Banker, VietinBank nổi bật nhờ khả năng cung cấp giải pháp tài chính toàn diện, liên tục cải tiến trải nghiệm khách hàng và xây dựng hệ sinh thái sản phẩm đáp ứng nhu cầu từ doanh nghiệp khởi nghiệp, nhỏ đến doanh nghiệp đang tăng trưởng quy mô. Sự thấu hiểu và đồng hành xuyên suốt đó giúp VietinBank duy trì vị thế "ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam" nhiều năm liên tiếp.

VietinBank là "Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam" 6 năm liên tiếp.

Hành trình khẳng định vị thế

Đằng sau 6 năm liên tiếp giữ vững vị trí dẫn đầu là chiến lược nhất quán lấy khách hàng làm trung tâm. Trong bối cảnh doanh nghiệp liên tục đối mặt biến động từ dịch bệnh, đứt gãy chuỗi cung ứng, áp lực chi phí và nhu cầu chuyển đổi số, VietinBank không ngừng đổi mới để mang đến giải pháp tài chính thiết thực, kịp thời và hiệu quả.

Từ việc cải tiến quy trình cấp tín dụng, rút ngắn thời gian phê duyệt hồ sơ, đến phát triển gói tài trợ vốn chuyên biệt cho từng nhóm khách hàng, VietinBank giúp hàng chục nghìn doanh nghiệp SME tiếp cận nguồn vốn nhanh, thuận tiện và tối ưu hơn. Song song đó, VietinBank là một trong những ngân hàng tiên phong thúc đẩy chuyển đổi số trong phân khúc khách hàng doanh nghiệp. Dịch vụ giải ngân trực tuyến, phát hành bảo lãnh trực tuyến trên nền tảng VietinBank eFAST, cùng hệ sinh thái giao dịch số toàn diện giúp doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể thời gian, chi phí và nâng cao hiệu quả quản trị tài chính.

Không chỉ hỗ trợ nguồn vốn và giao dịch ngân hàng, VietinBank còn đồng hành doanh nghiệp trên hành trình phát triển bền vững thông qua sản phẩm tài chính xanh như gói Green UP quy mô 5.000 tỷ đồng tài trợ vốn cho dự án năng lượng xanh, xuất khẩu xanh, công trình xanh, giao thông xanh và kinh tế tuần hoàn, hay sản phẩm tiền gửi xanh giúp mang lại dòng vốn xanh cho doanh nghiệp. Đây cũng là yếu tố được The Asian Banker đánh giá cao khi xét chọn giải thưởng.

Nhân dấu mốc 6 năm liên tiếp đạt danh hiệu danh giá này, VietinBank triển khai chương trình SME Wealth-Come 2026 với nhiều ưu đãi dành riêng cho khách hàng SME mới như mở tài khoản doanh nghiệp trực tuyến eKYC, miễn giảm đến 100% nhiều loại phí tài trợ thương mại và ưu đãi gia tăng lợi ích cho tiền gửi online. Với số tiền gửi chỉ từ 1 tỷ đồng , doanh nghiệp sẽ nhận được mức ưu đãi lãi suất tự động hấp dẫn trên nền tảng ngân hàng số dành cho doanh nghiệp VietinBank eFAST.

Không chỉ là niềm tự hào, 6 năm dẫn đầu còn là minh chứng cho cam kết không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ và đồng hành cộng đồng doanh nghiệp SME của VietinBank trên hành trình phát triển bền vững, vươn xa trong kỷ nguyên số.