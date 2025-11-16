Khi nào miền Bắc đón không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa?

Miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh mạnh từ đầu tuần tới, nhiều nơi rét dưới 8°C; Hà Nội giảm liền 6°C, kèm mưa và gió Đông Bắc mạnh gây cảm giác rét buốt.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều và đêm 17/11, miền Bắc sẽ chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mạnh, với gió Đông Bắc tăng cường và nhiệt độ giảm sâu.

Đây là đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa, miền Bắc chuyển rét diện rộng, có nơi rét hại.

Đợt không khí lạnh sẽ bắt đầu tác động từ khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó lan dần sang Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 3-4, ven biển cấp 4-5, kèm theo mưa rào, mưa dông cục bộ.

Nhiệt độ thấp nhất ở các vùng đồng bằng, trung du Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 12-15°C, vùng núi 9-12°C, riêng một số khu vực núi cao có thể hạ xuống dưới 8°C, gây rét đậm, rét hại.

Từ chiều và đêm 17/11, miền Bắc sẽ chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mạnh, nhiệt độ giảm sâu. Ảnh: Viên Minh

Hà Nội cũng sẽ trải qua ngày rét đầu tiên khi nhiệt độ thấp nhất dao động 13-15°C, giảm khoảng 6°C so với mức trung bình trước đó. Đỉnh điểm, rét ẩm tại Thủ đô được dự báo rơi vào ngày 18/11, khi nền nhiệt ban ngày chỉ đạt khoảng 20°C, ban đêm còn 15°C, kèm mưa khiến cảm giác lạnh rõ rệt.

Sang ngày 19/11, nhiệt độ tiếp tục hạ, dao động trong khoảng 14-19°C. Sau đó, trời vẫn duy trì rét đậm về đêm; ban ngày mưa giảm, nhiệt độ bắt đầu nhích lên.

Trên biển, từ chiều tối và đêm 17/11, vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m. Bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh dần lên cấp 7-8, giật cấp 9-10, biển động mạnh, sóng biển cao 4-6m.

Từ 18/11, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 4-6m.

Ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa mưa lớn diện rộng.