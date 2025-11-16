Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Khi nào miền Bắc đón không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa?

  • Chủ nhật, 16/11/2025 17:36 (GMT+7)
  • 58 phút trước

Miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh mạnh từ đầu tuần tới, nhiều nơi rét dưới 8°C; Hà Nội giảm liền 6°C, kèm mưa và gió Đông Bắc mạnh gây cảm giác rét buốt.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều và đêm 17/11, miền Bắc sẽ chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mạnh, với gió Đông Bắc tăng cường và nhiệt độ giảm sâu.

Đây là đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa, miền Bắc chuyển rét diện rộng, có nơi rét hại.

Đợt không khí lạnh sẽ bắt đầu tác động từ khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó lan dần sang Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 3-4, ven biển cấp 4-5, kèm theo mưa rào, mưa dông cục bộ.

Nhiệt độ thấp nhất ở các vùng đồng bằng, trung du Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 12-15°C, vùng núi 9-12°C, riêng một số khu vực núi cao có thể hạ xuống dưới 8°C, gây rét đậm, rét hại.

mien Bac ret anh 1

Từ chiều và đêm 17/11, miền Bắc sẽ chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mạnh, nhiệt độ giảm sâu. Ảnh: Viên Minh

Hà Nội cũng sẽ trải qua ngày rét đầu tiên khi nhiệt độ thấp nhất dao động 13-15°C, giảm khoảng 6°C so với mức trung bình trước đó. Đỉnh điểm, rét ẩm tại Thủ đô được dự báo rơi vào ngày 18/11, khi nền nhiệt ban ngày chỉ đạt khoảng 20°C, ban đêm còn 15°C, kèm mưa khiến cảm giác lạnh rõ rệt.

Sang ngày 19/11, nhiệt độ tiếp tục hạ, dao động trong khoảng 14-19°C. Sau đó, trời vẫn duy trì rét đậm về đêm; ban ngày mưa giảm, nhiệt độ bắt đầu nhích lên.

Trên biển, từ chiều tối và đêm 17/11, vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m. Bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh dần lên cấp 7-8, giật cấp 9-10, biển động mạnh, sóng biển cao 4-6m.

Từ 18/11, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 4-6m.

Ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa mưa lớn diện rộng.

Hơn 600 trang Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý đã bao quát toàn bộ cảnh quan và đặc điểm cụ thể từng vùng ở Việt Nam trên nhiều góc nhìn như tự nhiên, khí hậu, đất đai, sông ngòi, dân cư, đặc trưng kinh tế. Đây được xem là tác phẩm kinh điển về địa lý Việt Nam của giáo sư Lê Bá Thảo.

Tin không khí lạnh mạnh mới nhất: Miền Bắc mưa rét, có nơi dưới 8°C

Đợt không khí lạnh mạnh sắp tràn về nước ta, miền Bắc chuyển mưa rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất dưới 8°C.

7 giờ trước

Miền Bắc sắp chuyển mưa rét

Dự báo hôm nay (16/11), miền Bắc chuyển sang thời tiết nhiều mây. Từ ngày mai, trời chuyển mưa rào và dông rải rác, từ đêm mai, miền Bắc giảm nhiệt rất sâu, rét kéo dài nhiều ngày.

12 giờ trước

Miền Bắc duy trì thời tiết ngày nóng đêm lạnh đến bao giờ?

Hôm nay (15/11), miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết rét về đêm và sáng sớm, trưa chiều nắng mạnh, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn. Dự báo thời tiết này còn kéo dài đến khoảng ngày mai. Từ đêm17/11, miền Bắc chuyển rét cả ngày lẫn đêm, nhiệt độ giảm sâu.

36:2143 hôm qua

https://vtcnews.vn/khi-nao-mien-bac-don-khong-khi-lanh-manh-nhat-tu-dau-mua-nhieu-noi-duoi-8-c-ar987540.html

Viên Minh/VTCNews

miền Bắc rét Hà Nội không khí lạnh gió Đông Bắc rét đậm rét hại

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý