‘Khi Messi giúp kín sân, chẳng ai kêu ca’

HLV Javier Mascherano của Inter Miami không giấu được bức xúc, cho rằng quyết định này thiếu công bằng và ám chỉ giải đấu chỉ quan tâm đến lợi nhuận khi Messi ra sân.

Theo quy định, cầu thủ vắng mặt tại All-Star Game mà không có sự chấp thuận của ban tổ chức sẽ bị cấm thi đấu trận tiếp theo cho CLB. Điều này khiến Messi và Alba buộc phải ngồi ngoài, bất chấp lịch thi đấu dày đặc của Miami và chấn thương của Alba.

“Tôi không muốn chỉ trích MLS hay thay đổi luật, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với quyết định này. Chúng tôi buộc phải thích nghi, dù điều đó thật vô lý”, HLV Mascherano phát biểu sau trận. “Tôi chỉ muốn hỏi, nếu trận đấu này diễn ra trên sân khách, liệu Messi cũng bị treo giò không? Khi anh ấy giúp kín sân, đem lại doanh thu, chẳng ai phàn nàn cả”.

Trước đó, đồng sở hữu CLB Jorge Mas gọi án phạt dành cho Messi là “hà khắc” và tiết lộ siêu sao Argentina “rất tức giận” khi không được ra sân.

Dù thiếu vắng hai trụ cột, Inter Miami vẫn đứng vững trước Cincinnati. Đáng chú ý, CLB còn ra mắt tân binh Rodrigo De Paul - đồng đội thân thiết của Messi ở đội tuyển Argentina.

Mascherano ca ngợi: “De Paul là một bản hợp đồng lịch sử, một nhà vô địch thế giới ở tuổi 31 và vẫn đang ở đỉnh cao. Sự có mặt của cậu ấy khẳng định tham vọng của CLB trong việc nâng tầm giá trị và sức cạnh tranh”.

Inter Miami sẽ tiếp tục chiến dịch mùa hè bằng trận mở màn Leagues Cup 2025 gặp Atlas (Mexico) vào ngày 31/7.

