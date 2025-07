Đồng đội Messi gây phẫn nộ

Ở tuổi 31, De Paul có 4 mùa giải thi đấu tại Atletico Madrid. Anh ra sân 187 lần và góp mặt trong Đội hình tiêu biểu của La Liga mùa trước. Tuy nhiên, quyết định chuyển đến một giải đấu được xem là hạng hai như MLS đã khiến tiền vệ này bị chỉ trích.

TyC Sports thẳng thắn: "Liệu De Paul có muốn chơi bóng mà không phải chịu áp lực, chỉ để tận hưởng cuộc sống bên cạnh Messi?". Trang báo Argentina cho rằng De Paul không bận tâm đến việc tham dự một giải đấu kém danh tiếng, nơi chiến thắng hay thất bại dường như không quan trọng.

Trong khi đó, tờ Ole bình luận: "Quyết định của De Paul gây ngỡ ngàng cho tất cả. Anh ấy chọn chơi cạnh Messi".

Bên cạnh những chỉ trích từ truyền thông nước nhà, người hâm mộ Atletico cũng không hài lòng với quyết định ra đi của De Paul. Nhiều người bày tỏ sự tức giận trên mạng xã hội với những bình luận như: "Cảm ơn vì đã ra đi và đừng quay lại", hay "đã đi thì đừng trở về".

Bộ phận CĐV Atletico cũng cho rằng De Paul thiếu tham vọng và dễ an phận. Tuyển thủ Argentina được đánh giá vẫn còn đủ sức thi đấu đỉnh cao thêm vài năm.

De Paul trở thành cầu thủ thứ ba trong đội hình vô địch World Cup 2022 chuyển đến MLS, sau Thiago Almada và Lionel Messi. Anh cũng trở thành cầu thủ vô địch World Cup thứ 18 trong lịch sử gia nhập giải đấu này.

