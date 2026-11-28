Tại nhà máy Panasonic ở Hưng Yên, lời giải cho bài toán cạnh tranh lại bắt đầu từ những giá trị căn bản như độ bền, an toàn và khả năng đáp ứng nhu cầu người dùng.

Trong một thị trường với hàng chục model máy giặt khác nhau, “chất lượng cao” là khái niệm dễ nói nhưng khó chứng minh.

Panasonic gọi cách tiếp cận của mình là “Japan Quality”. Chuyến tham quan nhà máy Panasonic Appliances Việt Nam tại Hưng Yên vừa qua cho thấy khái niệm này không đơn thuần gắn với xuất xứ Nhật Bản, mà hướng đến những giá trị thiết thực cho người tiêu dùng: Chất lượng, độ bền, an toàn cùng khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng.

Người mua cần gì ở một chiếc máy giặt?

Theo nghiên cứu được Panasonic chia sẻ, khi lựa chọn máy giặt, 66% người tiêu dùng Việt quan tâm tới hiệu suất năng lượng, 49% tới khối lượng giặt, 41% tới Auto Tub Clean, 31% tới tính năng thông minh và 24% tới hình thức điều khiển.

Máy giặt không còn đơn giản được lựa chọn dựa trên tiêu chí “giặt sạch và chạy bền”. Chi phí điện nước, vệ sinh của chính chiếc máy, tiết kiệm thời gian và khả năng thích ứng với thói quen sử dụng đang ngày càng quan trọng. Thách thức với nhà sản xuất là duy trì cùng một chuẩn chất lượng trên nhiều sản phẩm và phục vụ những cách sống khác nhau.

Nhà máy máy giặt Panasonic Appliances Việt Nam bắt đầu hoạt động từ tháng 3/2013 tại khu công nghiệp Thăng Long II (Hưng Yên). Hiện cơ sở này có khả năng sản xuất khoảng 180 model máy giặt lồng đứng và 46 model máy giặt lồng ngang để đáp ứng nhiều thị trường châu Á.

Nhà máy Panasonic Appliances Việt Nam (PAPVN).

Để duy trì chất lượng nhất quán trên nhiều dòng sản phẩm, PAPVN kết hợp tiêu chuẩn hóa thao tác, tự động hóa, kiểm soát dữ liệu và Kaizen. Máy móc đảm nhiệm các công đoạn như dập, uốn, hàn, kiểm tra, gắp, lật và đóng đai; con người giữ vai trò nhận biết và xử lý bất thường.

Những “lò luyện” trước khi đưa ra thị trường

Phòng thử nghiệm của trung tâm R&D thể hiện rõ cách Panasonic nhìn nhận về độ bền. Máy giặt phải trải qua hàng trăm quy trình kiểm tra, từ thử nghiệm trong môi trường 40 độ C với độ ẩm 95%, nhiệt độ thấp -5 độ C, thả rơi từ độ cao 38,5 cm theo 4 hướng đến các bài thử độ bền 2.500-5.000 chu kỳ, hướng tới mô phỏng khoảng 7 năm sử dụng trong điều kiện thực tế.

Máy giặt trải qua hàng trăm quy trình kiểm tra trước khi được đưa ra thị trường.

An toàn là yếu tố khó nhận biết hơn độ bền. Tại PAPVN, yêu cầu này được kiểm soát xuyên suốt quá trình sản xuất. Linh kiện đầu vào được kiểm tra về kích thước, chức năng và chất bị hạn chế. Trong quá trình sản xuất, nhà máy kiểm tra rò nước, rung, tiếng ồn, dòng rò và điện áp cao. Camera được dùng để đối chiếu ngoại quan và tem nhãn; các phương pháp phát hiện rò khí hay tia laser được áp dụng cho những hạng mục phù hợp.

Quy trình kiểm soát chất lượng tại nhà máy được triển khai chặt chẽ và xuyên suốt.

Nếu phát hiện bất thường, nguyên tắc được đưa ra là dừng, cách ly, truy xuất nguyên nhân và không để sản phẩm nghi ngờ chuyển sang công đoạn kế tiếp. Panasonic không đứng ngoài cuộc đua công nghệ.

D-series lồng ngang năm 2026 có AI Smart Wash để tối ưu chu trình giặt dựa trên điều kiện thực tế, Blue Ag+ hỗ trợ diệt khuẩn, StainMaster+ xử lý vết bẩn và Auto Gasket Clean tự động làm sạch phần gioăng cửa.

Dòng FJ lồng đứng sử dụng TD Inverter kết hợp động cơ DMM hướng đến tiết kiệm năng lượng; Water Bazooka tạo luồng nước mạnh trong khi TurboMixer+ và ActiveFoam hỗ trợ nâng hiệu quả giặt.

Theo đại diện Panasonic, điểm hãng muốn tạo khác biệt không phải số lượng tính năng, mà là cách một công nghệ được thiết kế, kiểm chứng cùng hiệu suất, độ an toàn và độ bền.

Từ “Made in Japan” tới “Japan Quality made in Vietnam”

Những chiếc máy mang triết lý chất lượng Nhật được phát triển và sản xuất tại Hưng Yên, phần lớn bởi đội ngũ người Việt Nam. Nhà máy có R&D nằm ngay cạnh sản xuất. Các kỹ sư có thể đưa phản hồi từ thị trường vào thiết kế, đồng thời nhanh chóng kiểm chứng mức độ phù hợp thực tế sản xuất.

Các công nhân đang hoạt động trong dây chuyền sản xuất.

Triết lý “hoàn thiện con người trước khi làm ra sản phẩm” của nhà sáng lập Konosuke Matsushita vẫn được nhắc đến tại nhà máy.

Chia sẻ về vai trò của nguồn nhân lực trong việc hiện thực hóa “Japan Quality”, ông Uwahara Takehiro, Tổng giám đốc Công ty TNHH Panasonic Appliances Việt Nam, nhấn mạnh: “Để tạo ra những sản phẩm tốt, cần phát triển đội ngũ nhân sự có kỹ năng chuyên môn vững vàng, ý thức về chất lượng và năng lực Kaizen. Bên cạnh đó, chúng tôi chú trọng xây dựng môi trường làm việc an toàn, nơi mỗi nhân viên có thể phát huy tốt nhất năng lực của mình”.

Máy giặt lồng đứng Panasonic duy trì vị trí số một về thị phần giá trị tại Việt Nam trong nhiều năm; phân khúc lồng ngang cũng ghi nhận xu hướng tăng thị phần từ khi được sản xuất trong nước. Máy giặt Panasonic đồng thời 5 năm liên tiếp nhận giải thưởng “Hiệu suất năng lượng cao nhất” của Bộ Công Thương.

Trong một thị trường mà công nghệ và tính năng liên tục thay đổi, điều khiến một sản phẩm được người dùng lựa chọn và tin cậy qua thời gian có lẽ không chỉ nằm ở công nghệ mới, mà còn ở những giá trị căn bản hơn: Bền bỉ, an toàn và đáng tin cậy.