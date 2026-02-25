Giải pháp từ Panasonic giúp nâng tầm không gian F&B chuyên nghiệp

Chất lượng không khí là một trong những yếu tố nền tảng để kiến tạo nên không gian F&B cao cấp như nhà hàng, siêu thị, nhà máy chế biến thực phẩm...

Hiện thực hóa tiêu chuẩn này, Panasonic phát triển công nghệ lọc khí Nanoe X thế hệ 3 đạt chứng nhận quốc tế HACCP International, đồng thời mang đến bộ giải pháp toàn diện góp phần nâng tầm môi trường vận hành và trải nghiệm thực khách.

Bài toán thiết kế không gian trong cơ sở F&B

Ngành F&B ghi nhận sự dịch chuyển mạnh mẽ, khi doanh nghiệp đang hướng đến cải thiện trải nghiệm tổng thể của khách hàng thay vì chỉ tập trung vào món ăn hay giá thành như trước. Đối với phân khúc cao cấp, nhà hàng không đơn thuần là điểm đến ẩm thực, mà còn là không gian gặp gỡ, kết nối và tận hưởng giá trị sâu sắc hơn.

Vì vậy, việc tối ưu hóa mọi yếu tố hiện hữu trong hành trình của thực khách là chìa khóa giúp thương hiệu tạo lợi thế cạnh tranh khác biệt và tăng sức hút. Theo chuyên gia, trải nghiệm của thực khách là sự tổng hòa của chất lượng món ăn, vệ sinh an toàn thực phẩm, âm nhạc và ánh sáng không gian. Trong đó, chất lượng không khí được xem là “trải nghiệm vô hình” - không dễ nhận thấy nhưng lại đóng vai trò quyết định đến cảm xúc và sự an tâm của khách hàng.

Bà Lê Ngọc Quỳnh, CEO Tinh Hoa Ẩm Thực Group, đơn vị sở hữu thương hiệu Senté đạt Michelin 3 năm liên tiếp (2023-2025), chia sẻ: “Đầu tư vào thiết kế không gian và trải nghiệm khách hàng là cách chúng tôi thể hiện sự chu đáo, lòng hiếu khách. Cảm giác thoải mái hay yên tâm sử dụng dịch vụ chỉ thực sự được tạo ra khi nhà hàng cân bằng được âm thanh, ánh sáng, mùi hương và đặc biệt là chất lượng không khí”.

Bà Lê Ngọc Quỳnh, CEO Tinh Hoa Ẩm Thực Group, cho rằng môi trường an toàn và dễ chịu là yếu tố cần thiết để khách hàng yên tâm sử dụng dịch vụ F&B.

Cùng quan điểm, kiến trúc sư Takashi Niwa – người đứng sau thiết kế của chuỗi nhà hàng cao cấp (Sen Tây Hồ, Yazawa, Pizza 4P’s…) - khẳng định: “Ưu tiên sự thoải mái về môi trường, bao gồm chất lượng không khí và nhiệt độ, là một trong những bài toán trọng tâm ngay từ bước thiết kế đầu tiên. Mục tiêu là để khách hàng có thể hoàn toàn tập trung vào món ăn và những người mà họ đang đồng hành”.

Bước tiến nâng tầm không gian F&B

Với lịch sử hơn 100 năm phát triển trên toàn cầu, Panasonic không ngừng đầu tư nghiên cứu và sáng chế công nghệ vì người dùng. Bước ngoặt quan trọng là thương hiệu đạt chứng nhận quốc tế HACCP International cho sản phẩm điều hòa thương mại tích hợp công nghệ Nanoe X thế hệ 3, kế tiếp thành tựu của thiết bị xử lý không khí ziaino trước đó. HACCP International là hệ thống danh tiếng toàn cầu nhằm đánh giá nguy cơ và quản lý an toàn thực phẩm, giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất vận hành, gia tăng uy tín quốc tế.

Kiến trúc sư Takashi Niwa nhận định giải pháp không khí đạt chứng nhận quốc tế HACCP Panasonic là cơ sở để thiết kế không gian F&B chuyên nghiệp.

Việc đưa tiêu chuẩn khắt khe về an toàn thực phẩm vào thiết bị điều hòa đã tháo gỡ bài toán khó cho người kiến tạo không gian. Kiến trúc sư Takashi Niwa nhận định: “Đây là cơ sở vững chắc để phát triển ý tưởng thiết kế tối ưu, đồng thời giúp giải quyết lo ngại về an toàn vệ sinh trong môi trường F&B chuyên nghiệp”.

Dưới góc độ quản trị, bà Lê Ngọc Quỳnh, CEO Tinh Hoa Ẩm Thực Group, cho biết sẽ ưu tiên lựa chọn giải pháp từ thương hiệu uy tín, được kiểm chứng bằng quy chuẩn toàn cầu. Việc ứng dụng thiết bị đạt chuẩn quốc tế là chìa khóa để doanh nghiệp F&B tự tin khẳng định chất lượng cao cấp, đồng thời tìm ra lời giải cho bài toán vận hành an tâm.

Panasonic phát triển bộ giải pháp toàn diện nhằm nâng tầm khí sạch cho các cơ sở kinh doanh F&B.

Nhằm nâng tầm khí sạch cho ngành F&B, Panasonic phát triển bộ giải pháp toàn diện gồm: Điều hòa cục bộ, điều hòa trung tâm, hệ thống quản lý chất lượng không khí (CAMS), thông gió thu hồi nhiệt (ERV) và giải pháp thiết bị xử lý không khí trong nhà IAQ (quạt trần - quạt điện - quạt hút, kết hợp máy lọc không khí và máy hút ẩm), cùng giải pháp chiếu sáng. Sự kết hợp đồng bộ giữa nhiều giải pháp giúp chuẩn hóa không gian và đáp ứng đầy đủ yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm quốc tế.

Trong chiến lược dài hạn, Panasonic định hướng trở thành đối tác đồng hành cùng doanh nghiệp F&B ngay từ giai đoạn tham vấn, thiết kế đến vận hành chuyên sâu. Mục tiêu không dừng lại ở xây dựng không gian tối ưu công năng, tiết kiệm chi phí mà còn đóng góp trực tiếp vào hệ sinh thái an toàn thực phẩm tại Việt Nam. Bằng việc đạt được chứng nhận quốc tế HACCP International cho giải pháp khí sạch, Panasonic đưa chất lượng không khí thành mắt xích kiểm soát chủ động trong chuỗi cung ứng thực phẩm và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

