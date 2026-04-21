TGĐ Panasonic Việt Nam và sứ mệnh phát triển bền vững

Gần 10 năm gắn bó với Việt Nam, ông Taka Fujino - Tổng giám đốc Panasonic Việt Nam, chia sẻ về tầm nhìn “phát triển bền vững” và vai trò của thế hệ trẻ trong chiến lược dài hạn.

Tại Panasonic, “phát triển bền vững” là sứ mệnh được xây dựng từ triết lý kinh doanh của tập đoàn từ ngày đầu thành lập. Trong đó, “đóng góp cho xã hội” là lý do tồn tại của doanh nghiệp, được nhà sáng lập - ông Konosuke Matsushita - tuyên bố gần 100 năm trước, và trở thành “kim chỉ nam” xuyên suốt cho mọi hoạt động của Panasonic trên toàn cầu.

Nhìn lại hành trình gần 10 năm gắn bó thị trường Việt Nam, ông Taka Fujino, Tổng giám đốc Panasonic Việt Nam, đưa ra góc nhìn về cách Tập đoàn Panasonic triển khai tầm nhìn phát triển bền vững và vai trò của thế hệ trẻ trong chiến lược dài hạn của doanh nghiệp.

- Được biết, ông đã đến Việt Nam lần đầu tiên từ cuối những năm 1990. Ông có thể chia sẻ về cơ duyên khiến ông gắn bó với đất nước này?

- Tôi đến Việt Nam lần đầu vào khoảng năm 1996-1997, khi đi du lịch cùng bạn bè. Chuyến đi ấy để lại trong tôi những ký ức đẹp. Dù điều kiện sinh hoạt lúc bấy giờ còn nhiều khó khăn, ở bất cứ nơi đâu đặt chân đến, tôi đều cảm nhận được tinh thần lạc quan và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của người Việt Nam.

Không lâu sau đó, tôi được công ty giao phụ trách thị trường Việt Nam, với nhiệm vụ chính thức đầu tiên bắt đầu từ năm 2000, cũng là những ngày đầu của Panasonic Sales Việt Nam. Trải qua 3 lần đảm nhiệm nhiều vai trò, đến nay tôi đã gắn bó gần 10 năm với Việt Nam - điều mà trước đây tôi chưa từng nghĩ đến. Với tôi, đó là vinh dự thật sự khi được chứng kiến sự phát triển đầy ấn tượng của đất nước cũng như con người nơi đây.

- Điều gì làm ông ấn tượng và yêu thích cuộc sống ở Việt Nam? Mặt khác, có điều gì khiến ông cảm thấy thách thức không?

- Việt Nam giúp tôi hiểu rõ hơn tầm quan trọng của gia đình và sự tôn trọng. Ở Nhật Bản, đôi khi chúng tôi bị mai một dần những giá trị này trong sự chuyển giao giữa các thế hệ. Trong khi đó tại Việt Nam, điều này vẫn giữ vai trò quan trọng trong đời sống thường nhật.

Về thách thức, tôi cho rằng trong quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa, nhiều khi tốc độ phát triển vượt trước cả nhận thức xã hội về vấn đề như bảo vệ môi trường. Chẳng hạn việc giữ gìn vệ sinh đường phố hay không gian công cộng là điều mà tôi mong muốn được nhìn thấy cải thiện tích cực. Chính vì vậy, vai trò và nỗ lực của doanh nghiệp hướng đến phát triển bền vững ngày càng quan trọng và cấp thiết hơn.

- Theo quan sát của ông, thị trường và người tiêu dùng Việt Nam có điểm gì đặc biệt?

- Điểm đặc biệt nhất của thị trường Việt Nam, theo tôi, là người tiêu dùng sẵn sàng đầu tư cho chất lượng và giá trị thực sự. Giá trị ấy có thể đến từ thương hiệu, chất lượng sản phẩm, công nghệ, hay thậm chí từ phong cách sống mà thương hiệu mang lại. Khi đã có niềm tin, người tiêu dùng Việt Nam tương đối trung thành với thương hiệu - đây là nét khác biệt rõ rệt so với nhiều thị trường khác trong khu vực.

- Ở vị trí Tổng giám đốc, điều gì giúp ông giữ được sự cân bằng trong những thời điểm áp lực?

- Tôi luôn tin rằng một trong những trách nhiệm quan trọng của người lãnh đạo là duy trì sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi không phải người quá yêu thích thể thao, nhưng có niềm đam mê lớn với âm nhạc, đặc biệt là chơi guitar.

Việc chơi nhạc cùng bạn bè hoặc biểu diễn trước khán giả giúp tôi thể hiện khía cạnh khác của bản thân và tạm rời khỏi nhịp độ kinh doanh thường ngày, nạp lại năng lượng để quay trở lại nhiệt huyết với công việc.





- Panasonic luôn nhấn mạnh thông điệp vì phát triển bền vững. Xin ông chia sẻ lý do vì sao Panasonic coi trọng điều này?

- Panasonic luôn mong muốn mang lại cuộc sống tiện nghi, chất lượng cho mọi người, đồng nghĩa chúng tôi phải sử dụng tài nguyên thiên nhiên và tạo ra các sản phẩm có vòng đời nhất định. Vì vậy, hoạt động trách nhiệm xã hội tập đoàn là cách chúng tôi thể hiện sự trân trọng, lòng biết ơn nguồn lực đã sử dụng, đồng thời thể hiện nỗ lực để góp phần bảo vệ môi trường, gìn giữ hành tinh vì phát triển bền vững.

Với lịch sử hơn 100 năm, doanh nghiệp chúng tôi ý thức rõ về vai trò gương mẫu đi đầu làm tròn trách nhiệm “công dân” của doanh nghiệp.

- Giữa nhiều thương hiệu cùng nói về phát triển bền vững, đâu là điểm khác biệt của Panasonic, thưa ông?

- Với Panasonic, chúng tôi thực hiện hoạt động CSR trực tiếp thông qua đội ngũ nhân viên, trong đó có bản thân tôi.

Khi trồng cây, chúng tôi không chỉ tài trợ mà di chuyển hàng trăm km để trực tiếp đến tận rừng, tự tay bóc bầu, vun đất… Bên cạnh đó, chúng tôi có đội ngũ chuyên trách, trực tiếp triển khai chương trình “Panasonic vì trường học bền vững”, mang lại cơ hội trải nghiệm STEM cho học sinh địa phương, góp phần thúc đẩy giáo dục STEM trên toàn quốc.

Hay chương trình trao tặng đèn năng lượng mặt trời, chúng tôi cũng đến tận địa phương, với mong muốn trao tặng và trực tiếp hướng dẫn sử dụng cho người dân tại các xã hoặc thôn bản.

Tôi tin rằng chính hành động cụ thể, trực tiếp này tạo nên sự khác biệt trong câu chuyện phát triển bền vững của tập đoàn, giúp Panasonic tiếp tục là thương hiệu được khách hàng tin cậy, yêu mến.

- Vì sao Panasonic lựa chọn giáo dục và môi trường là hai trụ cột CSR để đóng góp cho sự phát triển bền vững của Việt Nam?

- Với Panasonic, phát triển bền vững được xây dựng trên hai nền tảng là sự hài hòa, tôn trọng môi trường và đầu tư cho con người, đặc biệt là thế hệ tương lai, dựa trên triết lý “hoàn thiện con người trước khi tạo ra sản phẩm”.

Việt Nam đang tăng trưởng nhanh, cùng với đó là áp lực ngày càng lớn lên môi trường. Doanh nghiệp nói riêng và toàn xã hội nói chung không thể chỉ tập trung vào tăng trưởng, mà cần bảo vệ môi trường, đưa ra giải pháp bảo tồn và tái tạo nguồn lực để trao lại giá trị tốt đẹp cho thế hệ tương lai.

Song song đó, giáo dục đóng vai trò thay đổi nhận thức, có nhận thức đúng sẽ có hành động đúng. Đầu tư cho giáo dục chính là khoản đầu tư thông minh, mang đến tác động to lớn và lâu dài. Vì những lý do này, chúng tôi luôn coi trọng giáo dục và bảo vệ môi trường trong chiến lược phát triển bền vững.

Tại Việt Nam, Panasonic triển khai nhiều hoạt động thiết thực trong lĩnh vực môi trường như trồng cây, trao tặng đèn năng lượng mặt trời, tổ chức lớp học sinh thái, chương trình đổi pin cũ lấy pin sinh thái… Còn với giáo dục, chúng tôi bền bỉ thực hiện nhiều sáng kiến, tiêu biểu là Panasonic Risupia Việt Nam - trung tâm khoa học công nghệ dành cho học sinh với hơn 10 năm hoạt động và 800.000 lượt khách trải nghiệm; chương trình “Panasonic vì trường học bền vững” giúp hơn 100.000 học sinh trên toàn quốc tiếp cận và trải nghiệm STEM; chương trình học bổng Panasonic triển khai từ năm 2004, trao hơn 300 suất học bổng và nhiều khóa đào tạo kỹ năng, hỗ trợ sinh viên xây dựng hành trang vững chắc cho tương lai và phát triển nguồn nhân lực cho đất nước.

- Panasonic nhiều lần khẳng định phát triển bền vững không thể là nỗ lực đơn lẻ của doanh nghiệp. Ông có thể chia sẻ thêm về điều này?

- Như đã chia sẻ, chúng tôi luôn đề cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Tuy nhiên, Panasonic cũng nhận thức rõ rằng nỗ lực của doanh nghiệp riêng lẻ khó tạo ra tác động đủ lớn, mà cần sự tham gia tích cực của nhiều bên liên quan, đặc biệt là thế hệ trẻ trên hành trình truyền đi thông điệp và lan tỏa tác động tích cực tới toàn xã hội.

Suốt hơn 10 năm nay, chương trình trồng cây “Panasonic vì một Việt Nam xanh” luôn có sự tham gia tình nguyện của nhân viên từ 7 công ty thuộc nhóm các công ty Panasonic Việt Nam trên toàn quốc. Từ năm 2022, sáng kiến “Sống khỏe - góp xanh” tiếp tục mở rộng tác động, và đến năm 2025 xác lập kỷ lục trồng thành công 1 triệu cây xanh trong thời gian ngắn nhất - chỉ trong 3 năm, nhờ sự đồng hành tích cực của đối tác và khách hàng.

Bên cạnh đó, chúng tôi nhận được sự ủng hộ từ cơ quan Chính phủ, chính quyền địa phương, đối tác, chuyên gia... Đặc biệt, những năm gần đây, chương trình còn có sự tham gia của Gen Z như hoạt động trao tặng đèn, hành trình trồng cây, thăm rừng, phát triển các sáng kiến xanh... giúp lan tỏa mạnh mẽ và nhân rộng giá trị bền vững trong cộng đồng.

- Nếu gửi một thông điệp tới thế hệ trẻ Việt Nam - những người đang quan tâm đến tương lai bền vững - ông muốn chia sẻ điều gì với họ?

- Thông điệp mà tôi muốn gửi tới các bạn là phát triển bền vững không bắt đầu từ điều quá lớn lao, mà từ cách chúng ta sống và lựa chọn mỗi ngày. Trên hành trình đó, Panasonic tin rằng giới trẻ Việt Nam là những người cùng chúng tôi kiến tạo tương lai bền vững cho đất nước. Sự sáng tạo, nhiệt huyết và tinh thần tiên phong của các bạn chính là nguồn cảm hứng lớn đối với Panasonic. Hãy cùng chúng tôi viết tiếp câu chuyện sống xanh, truyền cảm hứng đến cộng đồng vì sức khỏe và sự thịnh vượng của Việt Nam.