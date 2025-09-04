Khi mạng xã hội biến Owen thành trò cười

Michael Owen từng gây tranh cãi với quan điểm rằng việc dựng hàng rào khi đối thủ đá phạt từ cự ly trên 30 mét là… vô ích, thậm chí còn gây bất lợi cho thủ môn.

Nhưng chỉ hai ngày sau khi bình luận ấy được phát sóng, thực tế đã phũ phàng “dạy lại” cựu tiền đạo người Anh, khiến quan điểm tưởng như sắc bén của ông trở thành trò cười trên mạng xã hội.

Khi Owen thách thức thói quen hàng trăm năm

Bàn đạp cho phát ngôn của Owen là siêu phẩm sút phạt của Dominik Szoboszlai vào lưới Arsenal thuộc vòng 3 Premier League 2025/26. Cú đá từ khoảng cách hơn 32 mét ấy khiến David Raya bất lực, bất chấp hàng rào đông đúc phía trước. Với Owen, vấn đề không nằm ở tài năng của Szoboszlai, mà ở chính quyết định dựng rào của Arsenal.

“Ở khoảng cách hơn 32 mét, thủ môn hoàn toàn có thể bắt gọn bóng nếu không bị hàng rào che khuất tầm nhìn”, Owen nói trên sóng Premier League Productions. “Hàng rào vô tình lại giúp cầu thủ sút phạt có mục tiêu để đưa bóng vượt qua. Thậm chí, nếu bỏ rào, thủ môn chỉ cần đứng giữa khung thành, chẳng cần bay người vẫn có thể cản phá”.

Ý tưởng ấy nghe qua có phần hợp lý: trong bối cảnh bóng hiện đại ngày càng xoáy mạnh và khó lường, việc mở rộng tầm quan sát cho thủ môn có thể mang lại lợi thế. Và quả thật, không ít người - bao gồm cả HLV Reading Noel Hunt - tỏ ra hứng thú với “giả thuyết Owen”.

Szoboszlai vừa ghi siêu phẩm đá phạt giúp Liverpool thắng Arsenal 1-0.

Trớ trêu thay, chỉ hai ngày sau, Reading áp dụng ngay “sáng kiến” này trong trận gặp Swindon Town ở Football League Trophy. Đối diện cú đá phạt từ cự ly gần như giống hệt bàn thắng của Szoboszlai, họ quyết định… không dựng rào, chỉ để một cầu thủ chắn phía trước.

Kịch bản sau đó biến thành một minh chứng sống động chống lại Owen. Will Wright của Swindon tung cú sút sấm sét, bóng găm thẳng vào góc cao, khiến thủ môn Jack Stevens đứng chôn chân. Có ý kiến cho rằng bóng chạm người cầu thủ Reading đổi hướng, nhưng sự thật không thể chối cãi: ý tưởng “bỏ hàng rào” đã phản tác dụng, để lại bàn thua quyết định khiến Reading thua 2-3.

Trên mạng xã hội, đoạn clip lan truyền chóng mặt kèm những lời châm biếm: “Owen có câu trả lời ngay lập tức”, hay “bằng chứng rằng lý thuyết trên truyền hình khác xa sân cỏ”.

Sự việc khiến dư luận trở lại với câu hỏi muôn thuở: hàng rào có thật sự cần thiết trong các tình huống sút phạt xa? Thực tế, lập rào không chỉ để chắn tầm nhìn mà còn ngăn cú đá thẳng, giảm góc sút trực diện. Các thủ môn hàng đầu vẫn khẳng định hàng rào giúp họ định vị khoảng trống và phán đoán đường bóng.

Tất nhiên, trong bóng đá hiện đại, nhiều cầu thủ như Szoboszlai, James Ward-Prowse hay Cristiano Ronaldo từng biến những cú sút xa thành vũ khí lợi hại. Nhưng những bàn thắng từ khoảng cách trên 30 mét vẫn là hiếm hoi. Đa số các pha sút phạt xa thường dừng lại ở mức uy hiếp, ít khi thành bàn. Và trong số ít tình huống thành công, không thể quy hết trách nhiệm cho hàng rào.

Khi Owen tự biến mình thành “nạn nhân” của mạng xã hội

Owen vốn không xa lạ với những phát ngôn gây tranh cãi. Nhưng lần này, sự trùng hợp “oan nghiệt” - khi Reading ngay lập tức áp dụng quan điểm của ông và thất bại - biến ông thành tâm điểm châm biếm. Chỉ trong một đêm, “Owen’s theory” (giả thuyết của Owen) trở thành trò đùa trong cộng đồng bóng đá Anh.

Tuy nhiên, cần công bằng mà nói, Owen không hề sai hoàn toàn. Ý tưởng của ông xuất phát từ logic: thủ môn càng nhìn rõ, càng dễ phản ứng. Nhưng bóng đá là môn thể thao của chi tiết, nơi một cú chạm bóng đổi hướng hay khoảnh khắc che khuất bất ngờ đủ để phá vỡ mọi tính toán.

Szoboszlai sắm vai người hùng trong chiến thắng của Liverpool trước Arsenal.

Cuối cùng, câu chuyện Owen - Reading - Szoboszlai chỉ ra rằng: những gì hợp lý trên lý thuyết chưa chắc đã thành công trong thực tiễn. Hàng rào, dù bị coi là “vật cản” trong mắt Owen, vẫn tồn tại suốt hàng thế kỷ và chứng minh giá trị ở hầu hết tình huống. Và nếu có thay đổi, chắc chắn nó không đến từ một phát biểu thoáng qua của một cựu tiền đạo.

Bóng đá vẫn luôn là môn thể thao hấp dẫn vì tính bất định. Một ý tưởng “ngược dòng” có thể gây chú ý, nhưng để được công nhận, nó cần thời gian, thử nghiệm và chứng minh bằng kết quả. Owen đã đúng ở chỗ dám đặt câu hỏi, nhưng thực tế sân cỏ phũ phàng cho thấy câu trả lời không đơn giản.

Michael Owen từng là sát thủ vòng cấm, nổi danh nhờ bản năng ghi bàn. Nhưng ở vai trò bình luận viên, ông vừa trải qua một tình huống “phản lưới nhà” kinh điển. Và có lẽ, sau pha bóng của Will Wright, sẽ chẳng có đội bóng nào dám thử “sáng kiến bỏ hàng rào” thêm lần nữa.