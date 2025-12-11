Khi kiều bào trở về quê hương tìm chốn an cư

Sự dịch chuyển từ ý niệm “về thăm” sang “an cư” của cộng đồng người Việt toàn cầu đang mở ra những góc nhìn mới về nhu cầu và tiềm năng của thị trường bất động sản trong nước.

Thời điểm cuối năm, đặc biệt khi Tết Nguyên đán đang cận kề, không chỉ những người con làm việc xa quê trong nước thấy lòng chộn rộn, mà nỗi nhớ cội nguồn cũng trở nên da diết trong tâm tư của kiều bào xa xứ. Giữa những hối hả của cuộc sống nơi xứ người, không ít kiều bào mong mỏi tìm lại được “hồn quê” và có một chốn an cư trên mảnh đất quê hương.

Nỗi lòng xa xứ và nhu cầu an cư của kiều bào

“Sự thành công rực rỡ ở nước ngoài không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với sự trọn vẹn về mặt tinh thần”, TS Lê Hoàng Thế, kiều bào Nhật, chia sẻ tại talkshow Tạo cơ hội để kiều bào an cư ở quê nhà tổ chức vào đầu tháng 12.

Chia sẻ của TS Hoàng Thế đã chạm đến tâm lý chung của cộng đồng kiều bào khi khẳng định dù đã vững vàng trên đất khách, nhiều người vẫn mang trong mình nỗi buồn xa xứ. Đó là cảm giác đứng giữa hai dòng chảy văn hóa, bên là nhịp sống hiện đại, bên là cội nguồn quê hương.

TS Lê Hoàng Thế trở về nước và có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế nông nghiệp Việt Nam.

Nhiều kiều bào cho biết mong muốn trở về Việt Nam không chỉ dừng lại ở những chuyến thăm ngắn ngày, mà là nhu cầu tìm một nơi ở ổn định để gắn bó lâu dài, trở thành một phần của cộng đồng địa phương, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Một ngôi nhà tại Việt Nam không chỉ là tài sản an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho kế hoạch sinh sống, làm việc hoặc đầu tư lâu dài mà còn là chốn neo cảm xúc sau những năm tháng bôn ba nơi đất khách.

Bối cảnh thuận lợi cho nhu cầu an cư của kiều bào

Trong bối cảnh chính sách về đất đai, thủ tục pháp lý và cơ chế dành cho kiều bào đang có nhiều chuyển biến tích cực, hành trình an cư tại Việt Nam đang trở nên khả thi hơn bao giờ hết.

Tại talkshow Tạo cơ hội để kiều bào an cư ở quê nhà do báo Tuổi Trẻ cùng Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM tổ chức, nhiều chuyên gia cũng ghi nhận chính sách hiện hành về sở hữu và đầu tư nhà, đất dành cho kiều bào đã thông thoáng hơn trước, góp phần mở ra cơ hội để kiều bào tiếp cận thị trường nhà ở trong nước một cách chủ động, thuận tiện và an toàn.

Cùng lúc đó, thị trường bất động sản hiện nay có nhiều dự án quy mô và quy hoạch thích hợp cho cộng đồng người Việt toàn cầu, chú trọng vào môi trường sống và hệ thống tiện ích vận hành thực tế. Waterpoint (Bến Lức, Tây Ninh) - khu đô thị tích hợp do Nam Long phát triển, là một trong những dự án tiêu biểu nhờ quy hoạch bài bản, tiện ích đa dạng và hạ tầng hoàn chỉnh, phù hợp với nhu cầu an cư lâu dài.

Waterpoint - khu đô thị 355 ha do Nam Long phát triển tại phía tây TP.HCM.

Dự án được quy hoạch theo mô hình đô thị tích hợp được ôm trọn bởi dòng sông Vàm Cỏ Đông, nơi yếu tố thiên nhiên được gìn giữ, tạo nên một môi trường sống mở, trong lành và giàu chất kết nối.

Không gian công viên trải dài, dòng sông Vàm Cỏ mềm mại ôm lấy khu đô thị, những không gian cho sinh hoạt cộng đồng được tổ chức khoa học… tất cả gợi nhớ về giá trị bản địa trong một nhịp sống mới. Với nhiều kiều bào, đó chính là sự giao hòa cần thiết: Một nơi đủ bình yên, đậm hồn quê, nhưng đủ hiện đại để an cư lâu dài và nuôi dưỡng tương lai.

Waterpoint sở hữu hệ tiện ích đa dạng đáp ứng trọn nhu cầu sống của cư dân.

Thiết kế dự án cũng phù hợp với những kiều bào đã quen với tiêu chuẩn quốc tế, tạo nên một cầu nối mềm mại giữa nơi họ đang sống và nơi trái tim họ hướng về. Không quá phô trương, Waterpoint xuất hiện như một lựa chọn vừa cảm tính vừa lý tính - cảm tính vì đánh thức ký ức về quê nhà, lý tính vì đáp ứng nhu cầu thực tế về môi trường sống, tiện ích giáo dục, y tế và không gian phát triển cộng đồng.

Trong bối cảnh “thiên thời” khi chính sách mở rộng, hạ tầng kết nối hoàn thiện và xu hướng trở về của kiều bào ngày càng rõ rệt, những dự án được phát triển với sự thấu cảm văn hóa như Waterpoint trở thành điểm tựa cho người Việt xa xứ. Đó không chỉ là sự trở về mang tính cá nhân, mà còn là sự trở về của một cộng đồng tinh hoa, sẵn sàng đóng góp tri thức và nguồn lực cho quê hương, trong một không gian sống xứng tầm, nơi họ cảm thấy được thuộc về trọn vẹn.