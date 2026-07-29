Khi di sản trở thành động lực để doanh nghiệp vươn xa

Với doanh nghiệp, di sản là giá trị được trao truyền và tiếp tục được bồi đắp qua từng thế hệ, từ triết lý làm nghề, chữ tín đến niềm tin của khách hàng và đối tác.

Di sản của doanh nghiệp có thể bắt đầu từ nguyên tắc được giữ vững, cam kết được thực hiện đến cùng hay chuẩn mực nghề nghiệp được duy trì qua nhiều năm. Với ngành xây dựng, giá trị ấy hiện diện trong từng công trình. Mỗi dự án sau khi hoàn thành không chỉ phản ánh năng lực thi công của nhà thầu, mà còn trở thành một phần của không gian sống và diện mạo đô thị. Chất lượng, độ an toàn và tính bền vững của công trình vì thế là thước đo cho trách nhiệm và uy tín của doanh nghiệp đứng phía sau.

Mỗi dự án sau khi hoàn thành phản ánh năng lực thi công của nhà thầu, trở thành một phần của không gian sống và diện mạo đô thị.

Hơn 30 năm trước, Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Delta được gây dựng từ triết lý của người sáng lập Trần Nhật Thành - một kỹ sư, doanh nhân luôn đề cao chữ “tâm” của người làm nghề. Với Delta, mỗi công trình là kết tinh của tri thức, trách nhiệm và giải pháp hướng đến chất lượng, an toàn, giá trị lâu dài.

Qua nhiều năm phát triển, Delta không chỉ bồi đắp năng lực thi công hay gia tăng danh mục dự án mà còn giữ vững di sản - chuẩn mực trong nghề: Sự nghiêm túc trong từng hạng mục, trách nhiệm với khách hàng, uy tín với đối tác và tinh thần không ngừng đổi mới. Không dừng ở đó, đối với Delta, giá trị được gây dựng qua hơn 3 thập kỷ không phải là giới hạn để doanh nghiệp ở lại với cách làm cũ, mà trở thành nền tảng để tiếp tục thích ứng, đổi mới và chinh phục mục tiêu mới. Bởi vậy, bên cạnh việc mở rộng quy mô hay nâng cao năng lực cạnh tranh, doanh nghiệp luôn chú trọng gìn giữ và trao truyền giá trị cốt lõi cho thế hệ kế tiếp.

Di sản được gìn giữ qua thời gian trở thành nền tảng để doanh nghiệp tiếp tục đổi mới và phát triển.

Giá trị ấy từng trải qua phép thử lớn trong giai đoạn 2020-2022 khi đại dịch Covid-19, đứt gãy chuỗi cung ứng và sự trầm lắng của thị trường bất động sản, xây dựng tạo sức ép lên hoạt động của doanh nghiệp. Thách thức lớn khi đó là bài toán dòng tiền để duy trì tiến độ thi công, đảm bảo thanh toán cho đối tác, người lao động và sẵn sàng nguồn lực cho dự án mới. Bởi vậy, điều Delta cần khi ấy không đơn thuần là khoản vay, mà là đối tác tài chính đủ thấu hiểu để đồng hành kịp thời, đưa ra giải pháp phù hợp đặc thù ngành. Trong hành trình đó, MSB đã đồng hành Delta, góp phần giúp doanh nghiệp chủ động nguồn lực tài chính, duy trì nhịp vận hành và giữ vững tiến độ của nhiều dự án. Như ông Nguyễn Minh Hiền, Phó tổng giám đốc Delta, Tổng giám đốc Delta-V, chia sẻ: “Có MSB đồng hành phía sau như hậu phương tài chính vững chắc, chúng tôi không chỉ giữ được nhịp phát triển của doanh nghiệp, mà còn giữ được giá trị đã được xây dựng qua nhiều thế hệ”.

Đó cũng là điểm gặp gỡ giữa Delta và MSB trong nhiều năm đồng hành. Nếu Delta coi giá trị tích lũy qua thời gian là nền móng để tiếp tục phát triển, thì MSB cũng tin rằng mỗi doanh nghiệp đều sở hữu di sản riêng cần được nuôi dưỡng và phát huy. Bởi những giá trị được vun đắp qua năm tháng chỉ thực sự bền vững khi trở thành động lực để tạo ra cơ hội và thành tựu mới.

Nếu Delta coi giá trị tích lũy qua thời gian là nền móng để tiếp tục phát triển, thì MSB cũng tin rằng mỗi doanh nghiệp đều sở hữu di sản riêng cần được nuôi dưỡng và phát huy.

Câu chuyện của Delta phản ánh tinh thần mà MSB mong muốn lan tỏa thông qua chiến dịch kỷ niệm 35 năm thành lập với thông điệp “Vươn tầm từ di sản”. Theo đó, di sản không chỉ là thành quả để nhìn lại, mà còn là nguồn nội lực được tích lũy qua thời gian, trở thành điểm tựa để mỗi cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp tiếp tục đổi mới, bứt phá và kiến tạo giá trị lớn hơn cho tương lai. Sau 35 năm phát triển, MSB hôm nay cũng được xây dựng từ giá trị đó. Niềm tin của khách hàng, tinh thần đổi mới và khát vọng đồng hành sự phát triển của doanh nghiệp và cộng đồng. Trên nền tảng đó, ngân hàng tiếp tục hướng đến vai trò đối tác tài chính thấu hiểu, cùng khách hàng giữ vững giá trị đã dày công vun đắp, đồng thời tạo thêm động lực để giá trị ấy được tiếp nối và vươn xa.