Từ một buổi chạy sáng, vài giờ làm việc ngoài quán đến khoảnh khắc gặp gỡ bạn bè, những thiết bị công nghệ ngày càng hiện diện tự nhiên trong đời sống.

Buổi sáng của mỗi người bắt đầu bằng nhiều nhịp sống khác nhau. Có người chọn khởi động ngày mới bằng vài vòng chạy giữa khoảng xanh thành phố. Có người mở máy tính bảng bên ly cà phê để xử lý những công việc đầu tiên trong ngày. Ở một góc khác, ai đó đeo tai nghe, bật bản nhạc yêu thích trước khi tiếp tục hành trình của mình.

Bộ ảnh do Ở Đâu Cũng Chụp thực hiện ghi lại những lát cắt quen thuộc ấy, nơi công nghệ không đứng riêng như một món đồ cần được giới thiệu, mà xuất hiện tự nhiên như một phần của đời sống đô thị.

Buổi sáng ở TP.HCM được tạo nên từ nhiều nhịp sống khác nhau, từ vận động, làm việc đến những phút thư giãn.

Với người yêu vận động, một chiếc đồng hồ thông minh giờ đây không chỉ để xem giờ. Trong bộ ảnh, chiếc Huawei Watch GT 7 xuất hiện trên cổ tay người chạy bộ giữa không gian thành phố, đồng hành từ bước chạy đầu ngày đến lúc người dùng dừng lại, nghỉ ngơi và tiếp tục theo dõi những chỉ số của bản thân.

Đồng hồ thông minh trở thành một phần quen thuộc trong những thói quen vận động hàng ngày.

Với một nhịp sống khác, công nghệ lại mang hình hài của sự linh hoạt. Một chiếc máy tính bảng có thể trở thành “bàn làm việc” tạm thời bên quán cà phê, nơi người dùng xử lý tài liệu, ghi chú hay hoàn thành những đầu việc giữa lịch trình di chuyển liên tục.

Trong những năm gần đây, ranh giới giữa làm việc, học tập và đời sống cá nhân ngày càng linh hoạt. Huawei MatePad Air, một thiết bị đủ gọn nhẹ để mang theo nhưng vẫn phục vụ nhiều nhu cầu, vì thế cũng xuất hiện thường xuyên hơn trong những không gian vốn không được xem là “văn phòng”.

Máy tính bảng theo người dùng từ công việc đến những khoảng nghỉ giữa ngày.

Ở một khoảnh khắc khác, âm nhạc lại trở thành cách mỗi người tạo ra không gian riêng giữa phố xá đông đúc. Tai nghe Huawei FreeBuds Neo xuất hiện trong bộ hình không tách khỏi bối cảnh, mà đi cùng một buổi dạo phố, cuộc hẹn hay vài phút nghỉ ngơi.

Một bản nhạc quen thuộc cũng có thể tạo nên khoảng riêng giữa nhịp sống thành phố.

Một trong những mạch thú vị của bộ ảnh là khi các nhân vật dần gặp nhau. Từ những hoạt động riêng biệt, họ ngồi lại bên chiếc ghế nhỏ quen thuộc trên vỉa hè, trò chuyện, uống cà phê và cùng ghi lại khoảnh khắc bằng thiết bị công nghệ đang mang theo. Khi ấy, đồng hồ, tai nghe hay máy tính bảng không còn là những thiết bị riêng lẻ. Chúng trở thành những vật dụng đã hiện diện sẵn trong đời sống của mỗi người, từ lúc vận động, làm việc đến khi gặp gỡ bạn bè.

Từ những nhịp sống riêng, công nghệ tiếp tục đồng hành trong những khoảnh khắc kết nối bạn bè.

Cách kể chuyện này cũng phản ánh sự thay đổi trong cách người dùng tiếp cận sản phẩm công nghệ. Thay vì chỉ quan tâm đến bảng thông số, người dùng ngày càng muốn biết một thiết bị sẽ thực sự phù hợp thói quen của mình ra sao: Chiếc đồng hồ đeo có thoải mái không? Tai nghe có phù hợp khi di chuyển? Một chiếc tablet có đáp ứng được cách họ làm việc hàng ngày? Với những câu hỏi như vậy, trải nghiệm trực tiếp vẫn có giá trị riêng.

Nếu trước đây, Huawei đồng hành người dùng thông qua những thiết bị đã hiện diện trong nhiều hoạt động thường ngày, từ 27/11, thương hiệu sẽ có thêm một điểm chạm trực tiếp tại TP.HCM. Cửa hàng Dịch vụ Huawei sẽ chính thức khai trương lúc 9h ngày 27/11 tại số 9 đường Ba Tháng Hai (phường Vườn Lài, TP.HCM). Không gian mới được phát triển để người dùng có thể trực tiếp khám phá hệ sinh thái sản phẩm Huawei, từ đồng hồ thông minh, tai nghe đến máy tính bảng; đồng thời nhận tư vấn và tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ trong quá trình sử dụng.

Sự xuất hiện của cửa hàng mới có thể xem là bước nối tiếp tự nhiên của những điểm chạm đã hiện hữu trong đời sống hàng ngày. Từ chiếc đồng hồ đồng hành trong buổi chạy sáng, tai nghe trên đường phố hay tablet bên một bàn cà phê, nay người dùng có thêm một địa điểm để trực tiếp cầm, thử, tìm hiểu và nhận hỗ trợ cho những thiết bị ấy.