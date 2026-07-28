Hệ sinh thái Huawei ghi điểm với dàn content creator mùa tựu trường

Mùa tựu trường năm nay, nhiều content creator chọn hệ sinh thái công nghệ Huawei làm trợ thủ trong công việc và đời sống.

Mỗi mùa tựu trường, câu chuyện “chuẩn bị gì cho năm học mới” luôn được học sinh, sinh viên quan tâm. Nếu trước đây, danh sách thường chỉ xoay quanh sách vở, ba lô hay dụng cụ học tập, thì vài năm trở lại đây, thiết bị công nghệ đã trở thành một phần không thể thiếu.

Một chiếc tablet phục vụ học tập, đồng hồ thông minh giúp quản lý nhịp sống, hay tai nghe không dây “vừa học, vừa chơi” đang dần trở thành món đồ đồng hành mỗi ngày của nhiều bạn trẻ. Nhiều content creator học đường như Thiện Khiêm (Khiêm Slay), Huy Forum… cũng xây dựng cho mình hệ sinh thái thiết bị đồng bộ, tiện dụng và đa năng của Huawei.

Với Thiện Khiêm, Huawei là thương hiệu công nghệ quen thuộc với anh trong khoảng thời gian học tại ĐH Bắc Kinh khi “cứ 20 m2 lại có 10 người dùng đồ Huawei”. Gần đây, Khiêm có cơ hội trải nghiệm bộ đôi trợ thủ công nghệ cho công việc hàng ngày, gồm Huawei MatePad 11.5 (2026) và chiếc đồng hồ Huawei Watch Fit 5, nên hiểu rõ lý do vì sao thiết bị này lại được đông đảo người dùng sử dụng đến vậy.

Huawei Notes và WPS Office PC giúp người dùng xử lý nhiều tác vụ học tập, làm việc ngay trên tablet. Ảnh: NVCC.

Với Khiêm, Gen Z này đánh giá cao khả năng xử lý gần như toàn bộ nhu cầu học tập trên cùng thiết bị duy nhất từ ghi chép, xử lý văn bản, thuyết trình… với ứng dụng được cài đặt sẵn như Huawei Notes hay WPS Office PC.

Trong khi đó, là giáo viên IELTS và content creator giáo dục, Huy Forum thường xuyên chuẩn bị giáo án, slide và tài liệu cho học viên. Với anh, Huawei MatePad 11.5 (2026) là “chân ái” nhờ thiết kế mỏng nhẹ cùng “combo 4 trong 1” tiện lợi (máy kèm bàn phím rời, chuột không dây và bút M-Pencil 3), dễ dàng mang theo và xử lý công việc hay deadline mượt mà ở mọi lúc, mọi nơi.

Điều khiến Huy Forum ấn tượng trên Huawei MatePad 11.5 (2026) là bộ WPS Office PC 3.0 với giao diện tương tự máy tính cùng công cụ AI được tích hợp trực tiếp bên trong ứng dụng. Việc tạo slide từ dàn ý, chỉnh sửa tài liệu hay tóm tắt nội dung đều có thể thực hiện trên tablet mà không cần chuyển qua nhiều nền tảng khác nhau.

Huawei Notes và WPS Office PC giúp người dùng xử lý nhiều tác vụ học tập, làm việc ngay trên tablet. Ảnh: NVCC.

Bên cạnh đó, ứng dụng ghi chú Huawei Notes với nhiều mẫu giấy có sẵn, cùng khả năng làm việc trực tiếp trên file PDF cũng trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực của Huy Forum trong việc phác thảo sơ đồ tư duy, lên cấu trúc bài giảng hoặc ghi nhanh ý tưởng mới trong quá trình làm việc.

Không chỉ tablet, thiết bị đeo và tai nghe cũng là món đồ được nhiều creator Gen Z lựa chọn để đồng hành trong nhịp sống hàng ngày.

Huawei FreeBuds 7i giúp Harry Burger tập trung hơn khi làm việc giữa không gian đông người. Ảnh: NVCC.

Em út nhà Schannel - Harry Burger - tìm thấy sự tĩnh lặng giữa quán cà phê đông đúc nhờ khả năng chống ồn vượt trội của Huawei FreeBuds 7i. Creator Gen Z đồng thời tâm đắc khả năng lọc tiếng ồn, đảm bảo đàm thoại rõ ràng, rành mạch, giúp cho anh có thể yên tâm gọi thoại, trao đổi với giảng viên ở bất kỳ đâu.

Nhi Tăng và Mẫn Nhi lựa chọn Huawei FreeClip 2 nhờ thiết kế thời trang, khác biệt. Ảnh: NVCC.

Trong khi đó, cô nàng điệu đà như Nhi Tăng và Mẫn Nhi lại đổ gục trước màu Rose Gold nữ tính cùng thiết kế độc đáo tựa khuyên tai của Huawei FreeClip 2. Cả hai cũng lựa chọn Huawei Band 11 Series như người bạn đồng hành hàng ngày nhờ thiết kế nhẹ, theo dõi hoạt động, giấc ngủ, cảm xúc và hiển thị thông báo ngay trên cổ tay.

Là “gã khổng lồ công nghệ” đến từ thị trường tỷ dân, Huawei không chỉ dừng lại ở từng sản phẩm riêng lẻ, mà luôn nỗ lực mang đến hệ sinh thái sản phẩm có khả năng kết nối liền mạch. Thiết bị hỗ trợ người dùng trong nhiều khía cạnh của cuộc sống, từ học tập, làm việc đến giải trí. Dịp tựu trường đến gần, Huawei triển khai chương trình “Back to school 2026” với nhiều ưu đãi dành cho học sinh, sinh viên khi mua sắm tại Huawei Store.

Độc giả có thể tìm hiểu thông tin chi tiết về hệ sinh thái sản phẩm và các ưu đãi trong mùa “Back to school 2026” tại đây.