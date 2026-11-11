Hơn một thập kỷ cải tiến của đồng hồ thông minh Huawei

Đồng hồ thông minh đang chuyển mình từ thiết bị đo lường các chỉ số cơ bản thành công cụ hỗ trợ người dùng quan sát và thấu hiểu cơ thể.

Theo báo cáo “ASEAN Consumer Sentiment Study 2025” của UOB và BCG, 63% người tham gia khảo sát tại Việt Nam cho biết lo ngại về sức khỏe cá nhân, tăng 8 điểm phần trăm so với năm 2024. Trong bối cảnh người dùng quan tâm hơn đến sức khỏe, khả năng theo dõi và diễn giải dữ liệu cơ thể cũng trở thành một hướng phát triển đáng chú ý của thiết bị đeo.

Từ công cụ đo lường đến thiết bị hỗ trợ theo dõi sức khỏe chuyên sâu

Trong những năm đầu ra mắt, đồng hồ thông minh thường được biết đến với các chức năng cơ bản như đếm bước chân hay theo dõi nhịp tim. Khi nhu cầu của người dùng ngày càng đa dạng, các hãng công nghệ cũng liên tục phát triển nhiều công nghệ theo dõi sức khỏe hiện đại hơn. Đồng hồ thông minh giờ đây còn có khả năng kết nối dữ liệu, tổng hợp và phân tích các thông tin, giúp người dùng hình dung về tình trạng sức khỏe toàn cảnh.

Khả năng hỗ trợ theo dõi sức khỏe chủ động là hướng phát triển chung của các thiết bị đeo thông minh ngày nay.

Chẳng hạn, dữ liệu về giấc ngủ có thể giúp người dùng nhìn lại chất lượng nghỉ ngơi, trong khi thông tin về mức độ sẵn sàng thể chất hỗ trợ cân nhắc cường độ vận động trong ngày. Khi nhận thấy những thay đổi đáng chú ý, người dùng có thể chủ động điều chỉnh giờ giấc sinh hoạt, chế độ tập luyện và ăn uống, hoặc thậm chí cân nhắc tìm đến cơ sở y tế để được tư vấn chuyên sâu.

Đồng hồ thông minh ngày nay có thể phân tích dữ liệu cơ thể, giúp người dùng hình dung về tổng quan tình trạng sức khỏe.

Dù vậy, dữ liệu từ đồng hồ thông minh chỉ mang tính chất tham khảo và hỗ trợ theo dõi, không thay thế các phương pháp thăm khám, xét nghiệm hay chẩn đoán của chuyên gia y tế. Giá trị của thiết bị nằm ở việc giúp người dùng có thêm thông tin để quan tâm đến sức khỏe thường xuyên và chủ động hơn.

Hơn 10 năm phát triển công nghệ đồng hồ thông minh

Kể từ chiếc đồng hồ thông minh đầu tiên được giới thiệu tại MWC 2015, Huawei đã không ngừng đầu tư nghiên cứu và phát triển sản phẩm nhằm mang đến các công nghệ hiện đại, tiên tiến. Qua các thế hệ đồng hồ thông minh, hãng từng bước mở rộng trải nghiệm trên thiết bị đeo, từ theo dõi sức khỏe, hoạt động thể chất đến những tính năng hỗ trợ kết nối và đời sống hàng ngày.

Trên hành trình đó, việc phát triển cảm biến và khả năng phân tích dữ liệu sức khỏe là một trong những hướng đi được chú trọng. Huawei Watch 6 series tiếp tục kế thừa định hướng này với hệ thống đa cảm biến X-TAP 2.0 và các tính năng phân tích sức khỏe.

Huawei Watch 6 series tổng hợp 14 chỉ số sức khỏe với 1 lần chạm nhờ bộ đa cảm biến X-TAP 2.0.

Điểm nhấn của X-TAP 2.0 nằm ở hệ thống cảm biến tích hợp ECG, PPG và cảm biến áp lực, mở rộng cách thu thập dữ liệu thông qua tương tác bằng đầu ngón tay - nơi có mạng lưới mạch máu dày, da mỏng, thuận lợi cho việc thu nhận tín hiệu quang học. Cách tiếp cận này bổ sung cho hoạt động theo dõi tại cổ tay, giúp mở rộng phương thức thu thập dữ liệu sức khỏe.

Trên Huawei Watch 6 series, hệ thống cảm biến này hỗ trợ tính năng kiểm tra nhanh Tổng quan sức khỏe (Health Glance). Chỉ với thao tác giữ ngón tay trên X-TAP trong khoảng 3 giây, người dùng có thể kích hoạt quy trình kiểm tra khoảng 60 giây. Kết quả được tổng hợp trong một báo cáo với tối đa 14 chỉ số thuộc các nhóm sức khỏe cơ bản, hô hấp, nội tiết và tim mạch. Thay vì phải truy cập từng mục riêng lẻ, người dùng có thể tham khảo nhiều thông tin trong cùng một lần kiểm tra, thuận tiện hơn khi muốn quan sát sức khỏe thường xuyên.

Huawei Watch 6 series giúp người dùng hiểu rõ thể trạng bản thân với Thông tin chi tiết sức khỏe (Health Insights).

Từ những dữ liệu giấc ngủ, nhịp tim, tâm trạng và mức độ vận động thu thập được trong quá trình đeo, Huawei Watch 6 series có thể đưa ra những gợi ý cá nhân hóa phù hợp tình trạng thể chất của ngày hôm đó. Cụ thể, tính năng Chỉ số trạng thái sẵn sàng (Physical Readiness) giúp người dùng tham khảo mức độ hồi phục, từ đó cân đối lịch làm việc, nghỉ ngơi và tập luyện.

Với Huawei Watch 6 series, Huawei giới thiệu 2 dòng Basic và Pro cùng 4 lựa chọn kích thước, chất liệu, hướng đến nhu cầu cùng phong cách sử dụng đa dạng.

Sự kết hợp giữa hệ thống cảm biến, khả năng kiểm tra nhanh và các tính năng phân tích cho thấy hướng phát triển của Huawei trong lĩnh vực thiết bị đeo thông minh: Mở rộng vai trò của đồng hồ thông minh, từ thiết bị ghi nhận hoạt động sang công cụ hỗ trợ người dùng theo dõi và quản lý sức khỏe thường xuyên hơn, góp phần giúp mỗi người chú ý đến những thay đổi của cơ thể để chủ động hơn trong việc chăm sóc bản thân.

Theo nguồn tin, Huawei Watch 6 series dự kiến có mặt tại Việt Nam trong tháng 11, mang đến người dùng cơ hội trải nghiệm những bước tiến này trên một thiết bị đeo hàng ngày.