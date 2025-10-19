Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Khi chiến lược của Ukraine vấp phải giới hạn của Mỹ

  • Chủ nhật, 19/10/2025 09:20 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Cuộc gặp gần đây tại Nhà Trắng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky diễn ra rất “căng thẳng”, khi ông Zelensky không thể đảm bảo việc Mỹ chuyển giao tên lửa tầm xa Tomahawk cho Ukraine, Axios đưa tin.

Theo hai nguồn thạo tin, trong cuộc gặp ngày 17/10, Tổng thống Mỹ Trump nói với Tổng thống Ukraine Zelensky rằng ông không có kế hoạch cung cấp tên lửa Tomahawk cho Kyiv, “ít nhất là vào lúc này”.

Cuộc đàm phán kéo dài khoảng hai tiếng rưỡi và được một nguồn tin mô tả là “không dễ dàng”. Một nguồn tin khác lại cho là “tệ hại”, đôi lúc “có phần xúc động”.

"Không ai la hét, nhưng ông Trump tỏ ra cứng rắn", một nguồn tin nói với Axios. Phiên họp kết thúc đột ngột khi ông Trump được cho là tuyên bố: "Tôi nghĩ chúng ta xong rồi. Hãy xem điều gì sẽ xảy ra vào tuần tới", có thể ám chỉ đến các cuộc đàm phán Nga - Mỹ trong tương lai gần.

cuoc gap My Ukraine anh 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Nhà Trắng. Ảnh: Getty Images.

Phát biểu với các phóng viên sau đó, Tổng thống Zelensky từ chối trả lời các câu hỏi về việc chuyển giao Tomahawk, chỉ nói rằng Mỹ "không muốn leo thang".

Tổng thống Trump nói rằng "không dễ dàng" để Washington cung cấp tên lửa, vì nước này vẫn cần duy trì nguồn vũ khí của riêng mình để tự vệ. Ông cũng thừa nhận việc cho phép Kyiv tiến hành các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga có thể dẫn đến leo thang căng thẳng.

Mátxcơva đã cảnh báo không nên cung cấp tên lửa cho Ukraine, lập luận rằng chúng sẽ "không giúp thay đổi tình hình trên chiến trường" nhưng sẽ "làm suy yếu nghiêm trọng triển vọng giải quyết hòa bình", và gây tổn hại đến quan hệ Nga - Mỹ.

Tổng thống Zelensky đã thuyết phục Mỹ cung cấp tên lửa Tomahawk - loại có tầm bắn tối đa 2.500 km - trong nhiều tuần, khẳng định Ukraine sẽ chỉ sử dụng chúng nhằm vào các mục tiêu quân sự để gia tăng áp lực lên Nga và hướng tới một thỏa thuận hòa bình.

Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Ukraine Zelensky diễn ra sau cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Putin. Trong đó, hai bên đều ra tín hiệu về kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại Budapest (Hungary) trong tương lai gần.

Đọc để hiểu rõ hơn lịch sử nước Mỹ

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Lẽ thường" - cuốn sách của tác giả Thomas Paine được xuất bản lần đầu vào năm 1776 và đã có vai trò quan trọng trong thời kỳ lập quốc của Mỹ. Cho đến hôm nay, cuốn sách vẫn còn nguyên giá trị lịch sử đối với những ai quan tâm đến lịch sử nước Mỹ.

https://tienphong.vn/cuoc-gap-cang-thang-tai-nha-trang-khi-chien-luoc-cua-ukraine-vap-phai-gioi-han-cua-my-post1788425.tpo

Tiền Phong

cuộc gặp Mỹ Ukraine Donald Trump Mỹ Tomahawk Axios Kiev Thạo tin Liên bang Nga trump zelensky

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Đọc tiếp

Ong Trump tiep ong Zelensky tai Nha Trang, ban ve ten lua Tomahawk hinh anh

Ông Trump tiếp ông Zelensky tại Nhà Trắng, bàn về tên lửa Tomahawk

06:54 18/10/2025 06:54 18/10/2025

0

Tổng thống Mỹ Donald Trump trưa 17/10 (theo giờ Mỹ) đã có cuộc gặp với người đồng cấp bên phía Ukraine Voldymyr Zelensky tại Washington. Đây là lần thứ 3 ông Trump đón tiếp ông Zelensky tại Nhà Trắng kể từ khi ông quay trở lại nhiệm sở.

Ong Zelensky de xuat ngung ban tren khong hinh anh

Ông Zelensky đề xuất ngừng bắn trên không

08:07 6/10/2025 08:07 6/10/2025

0

Ngày 5/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ tin tưởng một lệnh ngừng bắn trên không là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Nga đang triển khai đợt tấn công quy mô lớn vào hạ tầng năng lượng của quốc gia láng giềng Ukraine.

TT Ukraine gap TT My ban chuyen cung cap ten lua hinh anh

TT Ukraine gặp TT Mỹ bàn chuyện cung cấp tên lửa

07:44 14/10/2025 07:44 14/10/2025

0

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington vào ngày 17/10 tới để thảo luận về khả năng phòng không và tấn công tầm xa của Ukraine.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý