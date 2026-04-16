Khi 'chăm sóc bản thân' trở thành chiếc mặt nạ của nỗi sợ thất bại

Bạn có đang “chăm sóc bản thân” hay chỉ đang cố giữ mình trông ổn trước người khác? Đằng sau những lựa chọn tưởng tích cực có thể là nỗi sợ thất bại, sợ không đủ tốt.

Trong kỷ nguyên mạng xã hội và áp lực thành tích, “chăm sóc bản thân” đang bị hiểu sai theo một cách khá phổ biến: đó là những phần thưởng bề mặt như một chuyến du lịch, một buổi spa hay một bữa ăn sang trọng. Nhưng nếu sau tất cả những điều đó, bạn vẫn cảm thấy bất an, mệt mỏi và sợ thất bại, thì có lẽ vấn đề không nằm ở việc bạn chưa “chăm sóc” đủ cho bản thân mà là bạn đang chăm sóc sai cách.

Đây cũng là vấn đề mà Pooja Lakshmin đặt ra trong cuốn sách Chăm sóc bản thân thật sự: liệu chúng ta đang chăm sóc bản thân vì trân trọng chính mình, hay chỉ để duy trì một phiên bản “ổn” trong mắt người khác?

Trên thực tế, nhiều người trẻ hiện nay đang rơi vào một vòng lặp tâm lý khó nhận ra. Họ đặt giá trị bản thân dựa trên thành tích, trở nên nhạy cảm với thất bại và liên tục so sánh mình với người khác. Khi không đạt được kỳ vọng, cảm giác thất vọng nhanh chóng chuyển thành tự trách và nghi ngờ chính mình.

Nhiều người trẻ hiện nay đang rơi vào một vòng lặp tâm lý khó nhận ra. Ảnh: Pinterest.

Hiện tượng này không phải là cá biệt. Lý thuyết so sánh xã hội của Leon Festinger chỉ ra rằng con người có xu hướng đánh giá bản thân thông qua việc so sánh với người khác. Trong môi trường mạng xã hội, mọi người chia sẻ “phiên bản đẹp nhất” của cuộc sống, sự so sánh này càng trở nên méo mó và khắc nghiệt. Kết quả là, dù nỗ lực đến đâu, nhiều người vẫn cảm thấy mình “chưa đủ”.

Vấn đề nằm ở động cơ. Nếu bạn chăm sóc bản thân chỉ để tiếp tục đạt thành tích, để không bị tụt lại phía sau, thì việc chăm sóc ấy vẫn xuất phát từ nỗi sợ thất bại. Khi đó, mỗi sai sót không còn là cơ hội để học hỏi mà trở thành bằng chứng cho sự kém cỏi. Bạn có thể nghỉ ngơi, thư giãn, nhưng sâu bên trong vẫn là áp lực phải “tốt hơn”.

Ngược lại, khi bạn nhìn nhận rằng giá trị của mình không phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả, việc chăm sóc bản thân sẽ mang một ý nghĩa khác. Nó không còn là chiến lược để duy trì hình ảnh, mà trở thành lựa chọn để sống lành mạnh và bền vững hơn.

Nghiên cứu của Kristin Neff về lòng tự trắc ẩn (self-compassion) cho thấy những người có mức độ “tự thương” cao thường ít lo âu, ít trầm cảm và hài lòng với cuộc sống hơn. Tự thương không phải là nuông chiều bản thân, mà là khả năng đối diện với sai lầm bằng sự thấu hiểu thay vì phán xét.

Vì vậy, chăm sóc bản thân đúng nghĩa không nằm ở những trải nghiệm xa xỉ, mà nằm ở cách bạn đối thoại với chính mình trong những thời điểm khó khăn. Khi thất bại, bạn sẽ tự kết luận “mình vô dụng”, hay đủ bình tĩnh để chấp nhận rằng ai cũng có lúc sai và mình vẫn đang học hỏi?

Sách Chăm sóc bản thân thật sự của Pooja Lakshmin. Ảnh: Huỳnh Quỳnh.

Chính thái độ nội tại đó mới là nền tảng của sức khỏe tinh thần bền vững. Và cũng từ đây, khái niệm “chăm sóc bản thân” được định nghĩa lại: không phải để được công nhận, mà để bảo vệ năng lượng sống của chính mình.

Điều này thể hiện qua những lựa chọn rất cụ thể: biết đặt ranh giới, dám nói “không” khi cần thiết, không gắn giá trị bản thân với thành tích, và cho phép mình thất bại mà không cảm thấy xấu hổ. Đó là quá trình quay về bên trong, thay vì liên tục chạy theo những tiêu chuẩn bên ngoài.

Khi ngừng lấy thành tích làm thước đo, bạn sẽ nhận ra điều thực sự quan trọng không phải là sự công nhận, mà là cảm giác an yên khi được là chính mình. Và đó mới là cách chăm sóc bản thân sâu sắc nhất - một sự tử tế bền bỉ với chính mình, ngay cả khi bạn chưa hoàn hảo.