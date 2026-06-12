Khi các gia đình bắt đầu 'né' cuối tuần để đi du lịch hè

Học sinh nghỉ hè dài khiến nhiều gia đình thay đổi thói quen du lịch. Thay vì tập trung vào cuối tuần, họ chọn đi giữa tuần để tiết kiệm chi phí và tận hưởng kỳ nghỉ thoải mái hơn.

Mùa hè từng đồng nghĩa với những chuyến đi ngắn ngày diễn ra vào cuối tuần. Sau một tuần làm việc và học tập, các gia đình tranh thủ khởi hành vào thứ sáu hoặc thứ bảy, tạo nên những đợt cao điểm quen thuộc tại sân bay, khách sạn và các điểm du lịch.

Nhưng điều đó đang dần thay đổi.

Khi học sinh được nghỉ hè kéo dài, nhiều gia đình không còn phụ thuộc hoàn toàn vào lịch cuối tuần để lên kế hoạch du lịch. Thay vào đó, họ chủ động lựa chọn thời điểm khởi hành linh hoạt hơn, thậm chí ưu tiên đi giữa tuần để tránh đám đông và tối ưu chi phí cho cả chuyến đi.

Đi du lịch không còn phải chờ đến cuối tuần

"Trước đây gia đình tôi thường chỉ có thể đi vào cuối tuần vì các con còn đi học. Còn mùa hè, chúng tôi có thể khởi hành bất kỳ ngày nào. Đi giữa tuần đỡ đông hơn rất nhiều, từ sân bay đến khách sạn hay các điểm vui chơi", chị Minh Anh (TP.HCM), phụ huynh có hai con nhỏ, chia sẻ.

Sự thay đổi này phản ánh một xu hướng tiêu dùng đáng chú ý của du lịch gia đình: thay vì tập trung săn vé máy bay rẻ, nhiều người bắt đầu tính toán tổng chi phí và chất lượng trải nghiệm của cả hành trình.

Nếu như trước đây giá vé thường là yếu tố được quan tâm hàng đầu, hiện nay các gia đình có xu hướng nhìn rộng hơn. Một chuyến đi vào giữa tuần có thể giúp tiết kiệm đáng kể chi phí lưu trú, giảm thời gian chờ đợi tại sân bay, hạn chế cảnh chen chúc ở các điểm tham quan và mang lại trải nghiệm thoải mái hơn cho trẻ nhỏ.

Chặng bay TP.HCM - Đà Nẵng có mức giá “mềm” hơn trong giai đoạn giữa tuần, mức chênh khoảng 300.000-500.000 đồng

Ông Đoàn Ngọc Tùng, Phó chủ tịch CLB Lữ hành UNESCO Hà Nội, cho biết xu hướng lựa chọn thời gian du lịch linh hoạt đang ngày càng phổ biến.

"Đi du lịch vào giữa tuần hoặc tránh các giai đoạn cao điểm cuối tuần giúp khách hàng tiếp cận mức giá dịch vụ hợp lý hơn, đồng thời có nhiều lựa chọn về sản phẩm và điểm đến. Trong khi đó, nhu cầu của các đoàn khách doanh nghiệp thường tập trung vào cuối tuần, khiến giá dịch vụ trong khoảng thời gian này luôn ở mức cao", ông Tùng nhận định.

Theo ông, người tiêu dùng hiện nay cũng chủ động hơn trong việc tìm kiếm thông tin và so sánh chi phí. Thay vì chỉ nhìn vào giá vé máy bay, họ đánh giá toàn bộ ngân sách của chuyến đi, từ khách sạn, phương tiện di chuyển đến các hoạt động vui chơi, giải trí.

Hưởng lợi từ xu hướng du lịch linh hoạt

Xu hướng dịch chuyển khỏi các ngày cao điểm đang góp phần định hình lại bức tranh du lịch hè năm nay, đồng thời tạo điều kiện để các hãng hàng không và doanh nghiệp du lịch phân bổ lượng khách đồng đều hơn trong tuần.

Dữ liệu từ Vietnam Airlines cho thấy nhu cầu du lịch nội địa vẫn tập trung mạnh vào các điểm đến ở vùng biển. Trong đó, Hà Nội - Đà Nẵng và TP.HCM - Đà Nẵng là những đường bay ghi nhận tỷ lệ đặt chỗ sớm tích cực nhất. Đường bay Hà Nội - Quy Nhơn cũng nằm trong nhóm có nhu cầu cao trong mùa hè.

Đà Nẵng tiếp tục là lựa chọn hàng đầu của nhiều gia đình nhờ lợi thế về hạ tầng du lịch, hệ thống nghỉ dưỡng đa dạng và khả năng đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau, từ vui chơi cho trẻ em đến nghỉ dưỡng cho người lớn. Bên cạnh đó, những điểm đến như Phú Quốc, Nha Trang hay Côn Đảo cũng ghi nhận sức hút đáng kể trong mùa cao điểm.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng nhạy cảm với chi phí, mặt bằng giá vé thuận lợi được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho nhu cầu đi lại bằng đường hàng không.

Giá vé khứ hồi chặng Hà Nội - Đà Nẵng được Vietnam Airlines mở bán chỉ từ 2,9 triệu đồng. Ảnh chụp từ website.

Theo khảo sát, giá vé trên một số chặng bay hè hiện thấp hơn khoảng 15-25% so với giai đoạn thông thường, cùng nhiều chương trình ưu đãi được triển khai trong mùa du lịch cao điểm. Các chuyến bay từ TP.HCM/Hà Nội đến Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng có mức giá “mềm” hơn hẳn trong giai đoạn giữa tuần, mức chênh khoảng 300.000 đồng đến 500.000 đồng. Như vậy, một gia đình gồm 2 vợ chồng và 2 con nhỏ có thể tiết kiệm đến 2 triệu đồng cho một chuyến đi giữa tuần.

Giới chuyên môn cho rằng khi giá vé, lưu trú và các dịch vụ du lịch dần trở nên dễ tiếp cận hơn, người tiêu dùng sẽ có nhiều cơ hội lựa chọn thời điểm khởi hành phù hợp với nhu cầu của mình thay vì phải tập trung vào những ngày cuối tuần như trước.

Và có lẽ, đó mới là thay đổi đáng chú ý nhất của mùa hè năm nay: du lịch không còn là cuộc đua chen chân vào những ngày cao điểm, mà đang trở thành hành trình được tính toán kỹ lưỡng hơn để đổi lấy sự thoải mái cho cả gia đình.