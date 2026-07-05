Khi các cặp đôi chạm đến ‘Tình yêu vượt ngoài vũ trụ’ ở VinPalace

Không đơn thuần là triển lãm tiệc cưới, The Vietnam Grand WeddX 2026 đưa khách tham dự vào hành trình chuẩn bị cho ngày trọng đại, để tình yêu đôi lứa được lưu giữ vẹn tròn nhất.

Tình cờ biết đến triển lãm The Vietnam Grand WeddX 2026 qua mạng xã hội, cặp đôi Bảo Ngọc - Trung Sơn như lạc vào “vũ trụ tình yêu” ở VinPalace Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội). Ngay từ những bước chân đầu tiên, cả hai bị cuốn hút bởi cách không gian triển lãm kể giấc mơ cưới đầy tính điện ảnh và lãng mạn.

“Từng tham gia vài triển lãm cưới trước đó, nhưng chưa nơi nào để lại ấn tượng sâu sắc với tôi như The Vietnam Grand WeddX. Không gian rộng lớn, sang trọng, và mọi chi tiết được đầu tư chỉn chu. Các vendor (nhà cung cấp) cũng rất nhiệt tình và chuyên nghiệp”, Bảo Ngọc tâm sự.

Không chỉ riêng Bảo Ngọc và Trung Sơn, hàng chục nghìn bạn trẻ cũng hào hứng tham quan triển lãm The Vietnam Grand WeddX 2026 trong hai ngày 4-5/7 tại VinPalace (Cổ Loa). Đây là triển lãm cưới có quy mô hàng đầu Việt Nam, với diện tích hơn 9.000 m2 và quy tụ hơn 60 thương hiệu trong ngành. Với chủ đề “Love Beyond The Universe”, toàn bộ không gian được thiết kế như vũ trụ tình yêu rộng mở - nơi công nghệ, ánh sáng và cảm xúc cùng hòa quyện để kể câu chuyện về hạnh phúc lứa đôi.

Trải nghiệm “tình yêu vượt ngoài vũ trụ”

Được phát triển theo mô hình triển lãm ngành cưới thế hệ mới, The Vietnam Grand WeddX 2026 mở ra không gian thực tế cho các cặp đôi. Tại đây, họ không đơn thuần “xem” một lễ cưới, mà có thể trực tiếp trải nghiệm từng hoạt động trong ngày trọng đại như đặt nhẫn, chọn váy cưới, trao đổi với wedding planner. Chuỗi hoạt động đa dạng như talkshow “Bí kíp tự lên kế hoạch cho cô dâu và chú rể” hay workshop tự chế tác nhẫn… giúp hành trình trải nghiệm trở nên trực quan và sinh động hơn.

Triển lãm The Vietnam Grand WeddX 2026 thu hút nhiều cặp đôi tham gia.

Đặc biệt, việc quy tụ loạt gian hàng cùng các workshop và talkshow trong một không gian giúp cặp đôi tiết kiệm thời gian chuẩn bị cho đám cưới. “Trước đây, tôi phải di chuyển nhiều nơi để tìm hiểu từng dịch vụ. Nhưng tại đây, các đơn vị được tập trung, giúp tôi dễ dàng so sánh chất lượng và chi phí, đồng thời tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều”, Bảo Ngọc chia sẻ thêm.

Tại triển lãm, cặp đôi Minh Hà - Trường Dương (Hà Nội) cũng có chung cảm nhận. Dự định tổ chức đám cưới vào cuối năm, cả hai đã hoàn thiện một số hạng mục như chụp ảnh cưới, chọn váy và concept lễ hỏi, nhưng vẫn băn khoăn chưa biết tạo điểm nhấn trong ngày trọng đại.

Sau khi trao đổi với đơn vị tư vấn và wedding planner, Minh Hà - Trường Dương dự định sẽ kết hợp công nghệ trong đám cưới. “Nhờ sự tư vấn tại triển lãm, hai vợ chồng có thêm nhiều ý tưởng thú vị cho ngày cưới. Ngoài ra, chúng tôi còn nhận ưu đãi khi ‘chốt đơn’ dịch vụ, tiết kiệm vài triệu đồng”, Minh Hà tâm sự thêm.

Không gian lễ cưới được tái hiện tại The Vietnam Grand WeddX 2026.

Bên cạnh quy mô ấn tượng, sức hút của The Vietnam Grand WeddX 2026 còn nằm ở cách triển lãm được xây dựng như dòng chảy trải nghiệm nhất quán và độc đáo. Không còn những gian trưng bày rời rạc, toàn bộ không gian được thiết kế để khách tham quan bước vào “vũ trụ tình yêu” - nơi họ có thể hình dung rõ nét về đám cưới tương lai.

Ngay từ “trạm tiếp đón đầu tiên”, hình ảnh bàn tay chạm vào chiếc nhẫn cưới như lời thề nguyện, mở ra “thiên hà hạnh phúc”. Tiếp đó, những dải hoa và khu vực decor dẫn lối khách tham quan đi qua không gian tiệc cưới được tái hiện chân thực. Sau đó, khách hàng sẽ bước vào chuỗi gian hàng của hơn 60 thương hiệu - từ váy cưới và vest, nhẫn cưới cho đến đơn vị tổ chức tiệc - giúp các cặp đôi được trải nghiệm hết hoạt động cho ngày thành hôn.

Đặc biệt, tại khu vực trung tâm, hệ thống Immersive LED hơn 240 m2 kết hợp công nghệ 3D mapping, tạo màn trình diễn giàu tính tương tác. Khách tham quan được dẫn dắt qua chuỗi immersive show, wedding showcase, bridal show, fashion show cùng nhiều không gian thiết kế riêng biệt, mở ra góc nhìn mới về phong cách sống và xu hướng cưới hiện đại.

Cặp đôi nhận sự tư vấn từ các đơn vị, wedding planner.

Là một trong những khách tham quan, Phương Linh (Hà Nội) không giấu được sự ấn tượng với mức độ đầu tư hoành tráng của triển lãm. “The Vietnam Grand WeddX 2026 mang lại cảm giác như bước vào đám cưới thực sự, với ánh đèn, sân khấu và hoa tươi lung linh. Đây là trải nghiệm rất đáng thử với cặp đôi đang chuẩn bị cho ngày chung đôi”, Phương Linh cho biết.

Điểm hẹn lý tưởng của các cặp đôi và đơn vị ngành cưới

Không chỉ dành cho các cặp đôi, The Vietnam Grand WeddX 2026 còn là điểm hội tụ của toàn bộ hệ sinh thái ngành cưới. Với sự góp mặt của hàng chục thương hiệu và chuyên gia, các đơn vị có cơ hội trực tiếp tương tác, lắng nghe nhu cầu và xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng. Đây cũng là dịp để họ cập nhật xu hướng mới, chia sẻ về nghệ thuật tổ chức tiệc cưới, đồng thời giới thiệu những bộ sưu tập và dịch vụ nổi bật.

Với những yếu tố đó, triển lãm tạo không gian để các đơn vị tiệc cưới, wedding planner giao lưu, học hỏi và phát huy sự sáng tạo. Về lâu dài, The Vietnam Grand WeddX 2026 được kỳ vọng góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành tiệc cưới Việt Nam.

The Vietnam Grand WeddX 2026 được kỳ vọng góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành tiệc cưới Việt Nam.

Anh Tạ Đình Phong, Tổng giám đốc của Phong Design, mong muốn mang đến cho khách tham quan những trải nghiệm và câu chuyện mới, đồng thời góp phần đưa văn hóa tiệc cưới Việt Nam vươn ra thế giới. “Những sự kiện do VinPalace tổ chức luôn tạo cảm giác yên tâm về chất lượng, và The Vietnam Grand WeddX 2026 là một trong số đó. Từ năng lượng mà triển lãm mang lại, tôi tin nhiều đơn vị sẽ có thêm động lực tổ chức những sự kiện ý nghĩa tương tự, qua đó tạo không gian để cộng đồng ngành cưới cùng giao lưu, học hỏi và phát triển”, anh chia sẻ.

Đồng quan điểm, anh Nghiêm Văn Hoàn, đại diện của thương hiệu Văn Hùng Tailor, đánh giá cao quy mô của The Vietnam Grand WeddX 2026. Theo anh, triển lãm mở ra nhiều cơ hội để các thương hiệu tìm hiểu nhu cầu thị trường và tiếp cận khách hàng tiềm năng.

“Các thương hiệu có thể kết nối không chỉ cặp đôi chuẩn bị cưới trong năm nay, mà cả khách hàng của những mùa cưới tiếp theo. Đây cũng là cơ hội để giới thiệu các gói dịch vụ ưu đãi và tiếp cận tệp khách hàng tiềm năng cho cả đơn vị tổ chức lẫn vendor tham gia”, anh Hoàn cho biết.

Triển lãm The Vietnam Grand WeddX 2026 tạo không gian cho các đơn vị trong ngành cưới cùng giao lưu và phát triển.

Ở góc nhìn rộng hơn, sự xuất hiện của The Vietnam Grand WeddX được xem là những “viên gạch” đầu tiên góp phần hình thành ngành công nghiệp cưới hiện đại, với hệ sinh thái hoàn chỉnh và khả năng cạnh tranh quốc tế. Đây cũng là bước đi thể hiện tầm nhìn dài hạn của VinPalace trong việc đưa Việt Nam trở thành “wedding destination” của khu vực - điểm đến được các cặp đôi quốc tế lựa chọn để bắt đầu hành trình hạnh phúc.

Tầm nhìn này được bà Ngô Thị Hương, Tổng giám đốc Vinpearl, nhấn mạnh tại triển lãm: “Chúng tôi mong muốn xây dựng một nền tảng kết nối lớn nhất của ngành cưới Việt Nam - nơi các thương hiệu, nhà thiết kế, wedding planner, nghệ sĩ, chuyên gia và các cặp đôi cùng gặp gỡ, sáng tạo và phát triển. Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư để The Vietnam Grand WeddX trở thành sự kiện thường niên có quy mô và sức ảnh hưởng hàng đầu khu vực; đồng thời đưa VinPalace trở thành thương hiệu dẫn đầu về trải nghiệm cưới, sự kiện và lễ hội tại Việt Nam”.

Bà Ngô Thị Hương, Tổng giám đốc Vinpearl, phát biểu tại sự kiện.

Với tầm nhìn dài hạn và năng lực vận hành bài bản, The Vietnam Grand WeddX được kỳ vọng trở thành điểm hẹn thường niên của các cặp đôi và cộng đồng ngành cưới. Triển lãm hứa hẹn là nơi cập nhật xu hướng mới, thúc đẩy kết nối và góp phần nâng tầm vị thế ngành cưới Việt Nam trên bản đồ khu vực.