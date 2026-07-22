Khi bầu không khí trong nhà góp phần định hình phong cách sống

Không gian sống hiện đại không chỉ được định hình bởi thiết kế hay tiện nghi, mà còn ở yếu tố tác động đến trải nghiệm hàng ngày, trong đó có chất lượng không khí trong nhà.

Với thông điệp “Thở khí chất, sống khí chất”, Panasonic mang đến bộ giải pháp chất lượng không khí trong nhà IAQ (Indoor Air Quality), giúp người dùng chủ động chăm sóc môi trường sống, từ đó tận hưởng cuộc sống theo cách riêng và tạo nên những trải nghiệm sống mang đậm dấu ấn cá nhân.

Panasonic kiến tạo "khí chất sống" từ hệ sinh thái IAQ

Ngôi nhà hiện đại mang nhiều chức năng hơn, vừa là nơi nghỉ ngơi, làm việc, kết nối gia đình, đồng thời còn giữ vai trò tái tạo năng lượng. Khi dành phần lớn thời gian trong nhà, con người quan tâm nhiều hơn đến chất lượng môi trường sống xung quanh.

Tuy nhiên, khi nhắc đến không gian sống lý tưởng, nhiều người thường tập trung vào những yếu tố thẩm mỹ dễ thấy như kiến trúc, nội thất hay cách bài trí. Trong khi những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm sống hàng ngày như chất lượng không khí trong nhà đôi khi chưa nhận được sự quan tâm tương xứng.

Từ những khoảnh khắc nghỉ ngơi trên ghế sofa, bữa cơm gia đình, giấc ngủ ban đêm đến những giờ làm việc tại nhà, chất lượng không khí đều ảnh hưởng đến tinh thần của mỗi người. Chính vì vậy, chăm sóc môi trường không khí đang dần trở thành một phần của phong cách sống hiện đại.

Nắm bắt xu hướng đó, Panasonic nghiên cứu và phát triển hệ sinh thái giải pháp chất lượng không khí trong nhà IAQ, giúp người dùng chủ động kiến tạo môi trường sống thư thái, thoải mái và phù hợp với nhu cầu.

"Thở khí chất, sống khí chất" cùng hệ sinh thái giải pháp chất lượng không khí trong nhà Panasonic.

Mỗi gia đình đều có thói quen sinh hoạt khác nhau, dẫn đến nhu cầu chăm sóc bầu không khí trong nhà cũng trở nên đa dạng. Có những căn bếp thường xuyên nấu nướng cần được lưu thông không khí để giảm mùi và hơi nóng tích tụ hay không ít phòng tắm dễ ẩm ướt, cần duy trì sự khô thoáng để hạn chế nấm mốc. Những gia đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi lại đặc biệt quan tâm đến việc làm sạch không khí.

Thấu hiểu được điều đó, hệ sinh thái giải pháp chất lượng không khí trong nhà IAQ của Panasonic với nhiều thiết bị bổ trợ lẫn nhau, từ quạt trần, quạt điện, quạt hút đến máy lọc không khí mang đến nhiều lợi ích cho người dùng. Mỗi giải pháp đảm nhận một vai trò trong việc lưu thông, làm mát và làm sạch, đáp ứng được những nhu cầu chăm sóc không gian sống đậm chất riêng của mỗi gia đình.

Thư thái, thoáng sạch, trong lành hơn mỗi ngày

Các dòng quạt Panasonic được trang bị công nghệ tạo gió tự nhiên 1/f Yuragi, mô phỏng nhịp gió tự nhiên. Theo đó, luồng gió 1/f Yuragi tạo cảm giác mát mẻ, đồng thời giảm tích nhiệt tại các vùng cơ thể tiếp xúc trực tiếp.

Quạt trần và quạt điện Panasonic hài hòa giữa thẩm mỹ, hiệu suất và tiết kiệm điện.

Quạt trần Panasonic thế hệ mới sở hữu động cơ DC tiết kiệm điện cùng 9 cấp độ gió linh hoạt. Khi sử dụng kết hợp với điều hòa, quạt giúp tăng cường lưu thông không khí, giảm nhiệt độ cảm nhận và góp phần tiết kiệm tới 25% điện năng.

Trong khi đó, quạt điện góp phần tô điểm thêm các không gian nhỏ như phòng ngủ, phòng làm việc. Các mẫu quạt đều cân bằng giữa thẩm mỹ, hiệu suất và tiết kiệm năng lượng phù hợp với từng thành viên trong gia đình.

Song song, quạt hút Panasonic hỗ trợ lưu thông không khí, đưa khí cũ ra ngoài và duy trì sự thông thoáng cho các không gian có khí tù đọng và độ ẩm tích tụ như nhà bếp, phòng tắm.

Quạt hút Panasonic duy trì không gian khô thoáng và dễ chịu trong sinh hoạt hàng ngày.

Sản phẩm được trang bị động cơ bạc đạn giúp vận hành êm ái và bền bỉ. Đối với phòng tắm, dòng quạt hút sưởi Panasonic tích hợp bộ tứ chức năng sưởi ấm, sấy khô, thông gió và gió mát, giúp hỗ trợ khử khuẩn, góp phần hạn chế ẩm mốc và mang lại cảm giác dễ chịu hơn trong sinh hoạt hàng ngày.

Máy lọc không khí Panasonic được trang bị công nghệ Econavi có khả năng nhận biết mức độ ô nhiễm trong không khí và thói quen sinh hoạt hàng ngày của người dùng để tự động điều chỉnh chế độ vận hành phù hợp. Nhờ đó, thiết bị vừa đảm bảo hiệu quả làm sạch không khí vừa góp phần tiết kiệm năng lượng.

Bầu không khí trong lành, sạch khuẩn nhờ máy lọc không khí nổi bật với công nghệ nanoe X.

Nổi bật trên sản phẩm là công nghệ nanoe X có khả năng xử lý bụi siêu mịn PM 2.5, virus SAR-CoV-2, phấn hoa, lông thú… từ đó, mang lại bầu không khí sạch hơn, giúp các thành viên trong gia đình tận hưởng không gian sống trong lành và an tâm hơn mỗi ngày.

Với thông điệp "Thở khí chất, sống khí chất", Panasonic tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng người dùng trên hành trình chăm sóc bầu không khí trong nhà thông qua hệ sinh thái giải pháp IAQ toàn diện. Kết hợp công nghệ tiên tiến và sự thấu hiểu nhu cầu sống hiện đại, Panasonic mong muốn góp phần kiến tạo những không gian sống dễ chịu, nơi mỗi hơi thở góp phần tạo nên chất lượng sống và dấu ấn riêng của mỗi gia đình.