Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Đi làm đừng đi lầm

Tại sao chúng ta phải đi làm? Vì tiền bạc, vì đam mê hay đơn giản chỉ là hít “drama”, đủ thứ chuyện trên giời dưới biển. Làm sao để người lao động có được tâm thế đúng? Làm thế nào để chủ doanh nghiệp tạo ra được môi trường làm việc lành mạnh và đồng thời tối ưu hóa được lợi nhuận? Tất cả sẽ được giải đáp từ góc nhìn của nhà Tâm lý học - Tiến sĩ Ron Friedman hướng đến việc tạo ra một môi trường làm việc hạnh phúc và hiệu quả.

Xuất bản

Khen thuởng bằng ngày nghỉ phép tốt hay xấu?

  • Thứ sáu, 28/11/2025 09:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Nhiều nhà quản lý thưởng cho những nhân viên có hiệu suất cao bằng thời gian nghỉ phép, nhưng cách tiếp cận này truyền đạt thông điệp sai. Nó nói rằng làm việc chăm chỉ là một điều xấu.

Khoa học của việc khen ngợi

Việc đưa ra sự công nhận có rất nhiều cạm bẫy, ta sẽ dễ dàng tự hỏi: Làm thế nào để hiểu đúng?

Các nhà Tâm lý học đưa ra một số hướng dẫn để đạt được động lực lớn nhất từ phản hồi tích cực của bạn.

Đầu tiên, thông tin phản hồi có hiệu quả nhất khi nó được cung cấp ngay lập tức.

Không giống như chơi gôn hay bóng rổ, thành tích tại nơi làm việc có xu hướng mơ hồ. Bản ghi nhớ của bạn được viết tốt như thế nào, hoặc bạn có màn thể hiện đầy thuyết phục trong một buổi thuyết trình với khách hàng có thể là một lời giải thích rõ ràng. Nhưng càng để lâu mà không có phản hồi rõ ràng về hiệu suất của mình, chúng ta càng trở nên ít gắn kết hơn. Tất nhiên, lời khen muộn vẫn mang lại niềm vui. Nhưng nó vừa mang lại ít động lực hơn vừa ít có khả năng dẫn đến việc học hơn là phản hồi được đưa ra ngay lập tức.

Thứ hai, phản hồi tích cực có ý nghĩa hơn khi nó cụ thể .

“Làm tốt lắm, Mike,” ít mạnh mẽ hơn nhiều so với “Tôi thực sự ấn tượng với nghiên cứu chi tiết mà bạn đã thực hiện trước cuộc họp của chúng ta.” Lời khen càng cụ thể, chúng ta càng khắc cốt ghi tâm. Nó cũng cho thấy rằng bạn đang rất chú ý, điều này vốn dĩ rất đáng khen.

nghi phep anh 1

Nghỉ dưỡng là một phần thưởng chốn công sở. Ảnh: HR Cloud.

Thứ ba, theo nguyên tắc chung, bạn nên cố gắng hết sức để khen ngợi hành vi chứ không khen ngợi con người.

Khi bạn tập trung khen ngợi một người nào đó thông minh hoặc tài năng như thế nào, bạn đang công nhận cá nhân đó, khiến sự chú ý không còn tập trung vào nhiệm vụ. Mặt khác, khen ngợi nỗ lực hướng sự chú ý đến những gì họ đã làm đúng sẽ khuyến khích họ làm tốt hơn nữa.

Ví dụ, nhiều nghiên cứu cho thấy rằng ca ngợi trí thông minh khiến mọi người coi khả năng của họ là những đặc điểm cố định, không còn chỗ cho sự phát triển. Và khi mọi người coi thành công phản ánh khả năng của họ, họ sẽ ít muốn chấp nhận rủi ro hơn và có sự sẵn sàng gian lận lớn hơn nhằm bảo vệ danh tiếng của mình.

Thứ tư, khen ngợi công khai có tác dụng lớn hơn khen ngợi riêng tư.

Khen ngợi một nhân viên trước mặt đồng nghiệp của họ sẽ có trọng lượng hơn là khen ngợi trong một e-mail riêng. Một cách thông minh để tận dụng hiểu biết sâu sắc này là cảm ơn nhân viên bằng cách khen thưởng không chỉ mình họ, mà cả đồng nghiệp của họ khi ghi nhận một thành công gần đây.

Ví dụ, tại Tập đoàn Akraya, một công ty tuyển dụng tại Sunnydale, California, CEO của công ty mua kem mời mọi người khi một nhân viên mới có thành tích vượt chỉ tiêu. Đó là một cách tiếp cận hiệu quả vì nó cung cấp cả phản hồi về năng lực và lòng biết ơn từ đồng nghiệp của một người.

Và cuối cùng, khi nói đến phần thưởng, thêm một điều tích cực sẽ tốt hơn là loại bỏ một điều tiêu cực.

Nhiều nhà quản lý thưởng cho những nhân viên có hiệu suất cao bằng thời gian nghỉ phép, nhưng cách tiếp cận này truyền đạt thông điệp sai. Nó nói rằng làm việc chăm chỉ là một điều xấu, một hình phạt mà bạn thoát được khi bạn làm điều gì đó đúng đắn.

Nghiên cứu cho thấy rằng khi động viên người khác, việc đưa ra một phần thưởng tích cực sau một hành vi mong muốn sẽ hiệu quả hơn nhiều so với việc loại bỏ một hình phạt tiêu cực. Để tăng cường sự gắn kết tại nơi làm việc, thay vì loại bỏ công việc như một cách ghi nhận, hãy thử khen thưởng những người có thành tích cao với nhiều trách nhiệm hơn bằng cách tăng cường sự tham gia của họ trong bộ phận và đưa họ vào các quyết định quan trọng của tổ chức.

Ron Friedman/Bách Việt Books – NXB Thanh Hoá

nghỉ phép Cao Bằng Khen ngợi đi làm hiệu suất

    Đọc tiếp

    'Chop mat' co phai la thuoc tien? hinh anh

    'Chợp mắt' có phải là thuốc tiên?

    20 giờ trước 14:55 27/11/2025

    0

    Cả bạn và tổ tiên loài người khi xưa đều áp dụng phương pháp này hàng ngày. Tên gọi của nó là chợp mắt.

    Vi sao viec 'rac thinh' lai hap dan trong tinh yeu don phuong? hinh anh

    Vì sao việc 'rắc thính' lại hấp dẫn trong tình yêu đơn phương?

    18 phút trước 11:00 28/11/2025

    0

    Những hành động cỏn con cùng chút quan tâm nho nhỏ đủ để khiến bạn vương vấn mãi không thôi và cứ quay trở lại. Họ chỉ cần một sự xác nhận chắc chắn để biết rằng bạn sẽ còn tìm tới họ vì muốn nhiều điều từ họ hơn.

    'Than tuong cua toi dinh phot roi' hinh anh

    'Thần tượng của tôi dính phốt rồi'

    1 giờ trước 10:00 28/11/2025

    0

    Cuốn sách đoạt giải Akutagawa lần thứ 164 phơi bày mặt tối của văn hóa thần tượng, khi người hâm mộ phụ thuộc vào người nổi tiếng một cách quá đà, hình thành thế giới quan méo mó.

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý