Sáng 4/1, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh đã long trọng diễn ra Lễ khánh thành Bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn-Gia Định. Dự lễ có đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Các đại biểu dự Lễ khánh thành Bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn-Gia Định.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu nghiêng mình tưởng nhớ, tri ân những người con ưu tú đã hiến dâng trọn đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, việc xây dựng Bia tưởng niệm được thực hiện trên cơ sở chủ trương của Thành ủy và sự thống nhất của các đơn vị liên quan, thể hiện trách nhiệm, nghĩa tình sâu nặng của thế hệ hôm nay đối với những Anh hùng, liệt sĩ Biệt động Sài Gòn-Gia Định.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, Đại thắng mùa Xuân 1975 đã khẳng định sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Trong dòng chảy hào hùng đó, lực lượng Biệt động Sài Gòn-Gia Định đã ghi dấu ấn đặc biệt bằng những chiến công táo bạo, mưu trí, mang tầm vóc lịch sử.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu.

Từ những tổ chức tự vệ quyết tử trong những năm đầu kháng chiến chống thực dân Pháp, lực lượng Biệt động từng bước hình thành, phát triển trở thành “đội quân đặc biệt” hoạt động ngay trong lòng địch với phương châm “bí mật, táo bạo, bất ngờ, luồn sâu, đánh hiểm”.

Đỉnh cao của nghệ thuật tác chiến biệt động được thể hiện rõ nét trong giai đoạn “Chiến tranh cục bộ” (1965-1968), đặc biệt là trong Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Với tinh thần “không có gì quý hơn độc lập, tự do”, các chiến sĩ Biệt động Sài Gòn đã anh dũng tiến công vào những mục tiêu đầu não của kẻ thù, làm rung chuyển bộ máy chiến tranh xâm lược, góp phần tạo bước ngoặt chiến lược cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Đại biểu dự Lễ khánh thành.

Với những cống hiến và hy sinh to lớn đó, lực lượng Biệt động Sài Gòn-Gia Định đã được Mặt trận dân tộc Giải phóng miền nam Việt Nam tặng 16 chữ vàng: “Đoàn kết một lòng, mưu trí vô song, dũng cảm tuyệt vời, trung kiên bất khuất”; nhiều tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Những phần thưởng cao quý ghi nhận xứng đáng cho lực lượng anh hùng chiến đấu trên chiến trường đặc biệt, lập nên những chiến công đặc biệt.

Các đại biểu cùng thực hiện thủ tục khánh thành Bia tưởng niệm.

Theo thiếu tướng Vũ Văn Điền, bài học lớn nhất được đúc kết từ truyền thống Biệt động Sài Gòn chính là thế trận lòng dân. “Không có căn hầm nào đủ sâu, đủ bền vững bằng lòng dân, không có địa đạo nào dài và an toàn bằng căn cứ lòng dân”, đồng chí khẳng định, đó là nguồn cội của sức mạnh giúp lực lượng biệt động tồn tại, chiến đấu và chiến thắng.

Công trình Bia tưởng niệm Biệt động Sài Gòn-Gia Định được hoàn thành sau gần một năm thi công với tổng kinh phí 1,6 tỷ đồng từ sự đóng góp, hiệp lực đầy trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thành phố.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dâng hương tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn-Gia Định.

Mỗi viên gạch, mỗi nhành hoa nơi đây đều thấm đẫm nghĩa tình đồng chí, đồng đội, là lời khẳng định sắt son rằng những chiến công thầm lặng và sự hy sinh anh dũng của lực lượng biệt động sẽ mãi được khắc ghi trong lịch sử và trong trái tim các thế hệ hôm nay và mai sau.

Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang) dự lễ.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Nguyễn Quốc Độ, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến khối vũ trang Biệt động Sài Gòn-Gia Định bày tỏ niềm xúc động khi những người còn sống hôm nay đã thực hiện được lời hứa với các đồng đội đã ngã xuống.

“Bia tưởng niệm được hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Biệt động Sài Gòn-Gia Định (6/1/1946-6/1/2026) là nén tâm nhang thành kính của gần 1.700 hội viên dâng lên anh linh 61 liệt sĩ Biệt động. Từ nay các liệt sĩ đã có một ngôi nhà chung để quần tụ, đó là niềm an ủi lớn lao đối với chúng tôi”, ông Độ xúc động cho biết.

Trung tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7 dâng hương tại Lễ khánh thành Bia tưởng niệm.

Bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn-Gia Định là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp niềm tin, lý tưởng cho cán bộ, chiến sĩ và thế hệ trẻ hôm nay.

Khoảnh khắc hai cựu chiến binh tưởng nhớ đồng đội.

Năm tháng có thể lùi xa nhưng những chiến công và sự hy sinh của Biệt động Sài Gòn-Gia Định sẽ mãi là tượng đài bất tử của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.