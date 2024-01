Khánh Hòa đón chuyến tàu biển quốc tế với gần 4.400 du khách

Khánh Hòa đã đón chuyến tàu biển quốc tế đầu tiên cập cảng Nha Trang với gần 4.400 du khách đến từ nhiều quốc gia.

Năm 2024, Khánh Hòa dự kiến đón hơn 40 chuyến tàu biển quốc tế. Ảnh: VGP/Minh Trang.

Sáng 4/1, tỉnh Khánh Hòa đã đón chuyến tàu biển quốc tế đầu tiên năm 2024 mang tên Spectrum of The Seas với 4.393 du khách đến từ nhiều quốc gia, theo hành trình Hong Kong (Trung Quốc)-Nha Trang (Khánh Hòa)-Phú Mỹ (Bà Rịa-Vũng Tàu)-Hong Kong (Trung Quốc).

Đến với Nha Trang, du khách trên tàu lựa chọn các tour tham quan Viện Hải dương học, Tháp Bà Ponagar, làng nghề Trường Sơn, mua sắm tại Nha Trang center, tham quan trải nghiệm dịch vụ và ăn trưa tại khu du lịch Vinpearl (đảo Hòn Tre, TP. Nha Trang)…

Trước đó, ngày cuối cùng của năm 2023, khoảng 2.000 khách trên tàu du lịch cao cấp mang tên WESTERDAM đã cập cảng Nha Trang, đa số khách đến từ Hà Lan.

Dự kiến trong năm 2024, Nha Trang-Khánh Hòa đón hơn 40 chuyến tàu biển quốc tế, đây là tín hiệu tích cực cho sự phục hồi và phát triển hoạt động du lịch tàu biển của Việt Nam nói chung và Khánh Hòa nói riêng. Với những kinh nghiệm đúc kết trong thời gian qua, cùng với các trang thiết bị, hạ tầng được chuẩn bị đầy đủ, đảm bảo chất lượng, ngành du lịch Khánh Hòa luôn sẵn sàng cho việc đón tiếp số lượng lớn khách quốc tế tàu biển trong năm 2024.

Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, dịp Tết Dương lịch 2024, từ 30/12/2023 đến 1/1/2024, bình quân mỗi ngày có khoảng 24 chuyến bay nội địa và 28 chuyến bay quốc tế đến sân bay quốc tế Cam Ranh.