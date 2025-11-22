Khán giả xôn xao vì thông báo từ trang Bình Gold

Trang của Bình Gold gây tranh cãi khi thông báo ra mắt MV mới dù đang bị khởi tố. Động thái này lập tức khiến khán giả bàn tán.

Tối 21/11, fanpage Bình Gold gây tranh cãi khi thông báo sẽ phát hành nhạc mới, giữa thời điểm nam rapper đang bị khởi tố.

Cụ thể, fanpage của Bình Gold bất ngờ đăng tải một đoạn teaser kèm thông báo sẽ ra mắt MV Con muốn được trở về nhà vào ngày 25/11. Theo thông tin, dự án kể trên sẽ là màn kết hợp giữa Bình Gold và Lil Shady.

Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác cùng loạt bình luận bày tỏ sự thắc mắc. Nhiều khán giả đặt câu hỏi vì sao giữa lúc bị tạm giam, trang của Bình Gold lại thông báo phát hành nhạc. Trong khi đó, rapper Blacka cho rằng có thể ca khúc này đã được hoàn thiện trước khi Bình Gold vướng lùm xùm.

Hình ảnh trong MV mới của Bình Gold.

Ngày 26/7, Công an TP Hà Nội cho biết Vũ Xuân Bình, tức rapper Bình Gold, bị bắt giữ vì hành vi cướp taxi. Theo VTC News, Vũ Xuân Bình cướp một chiếc taxi rồi bỏ chạy, nhưng nam rapper đã bị Công an phường Đại Mỗ phối hợp các lực lượng bắt giữ ngay sau đó.

Đáng chú ý, chỉ vài ngày trước đó, Bình Gold bị CSGT bắt vì hành vi gây rối trật tự công cộng trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Sau khi yêu cầu dừng xe, lực lượng chức năng tiến hành kiểm soát đối với Vũ Xuân Bình. Kết quả kiểm tra cho thấy người này dương tính với chất ma túy (loại cần sa, bồ đà).

Trước khi bị bắt, Bình Gold cũng có những hành động bất ổn. Trên trang cá nhân, anh thường có những bài đăng với nội dung khó hiểu hoặc lời lẽ tục tĩu. Gần nhất, anh bị một tài khoản mạng tố mượn tiền nhưng không trả. Sau đó, Bình Gold đăng màn hình chụp bài đăng của người này và đáp trả với thái độ hung hăng, thách thức.

Những sản phẩm âm nhạc của Bình Gold cũng nhiều lần vấp tranh cãi, phản ứng. Năm 2019, Bình Gold đăng tải MV Đớ với nội dung cổ xúy việc sử dụng ma túy đá với các câu rap như "Đam mê thì có gì sai, không chơi thì phí cả đời trai, kệ cho đời trôi...". Trong MV còn quay lại cảnh một nhóm thanh niên sử dụng ma túy, đánh bạc.