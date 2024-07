Khán giả bùng nổ khi Bùi Anh Tuấn tái xuất ở concert Trung Quân

Đặc biệt, Bùi Anh Tuấn, người bạn “tri kỉ” của Trung Quân là mảnh ghép thú vị. Cả hai có màn “tráo hit” với Chưa bao giờ, Buông. Tiết mục này không chỉ bùng nổ về âm nhạc với 2 giọng hát nội lực, đầy cảm xúc mà còn gây ấn tượng về ý tưởng. Theo đó, Trung Quân bước ra với vest trắng, dàn phù dâu phù rể trên nền nhạc Yes I Do/ I Do (Wedding) khiến khán giả tưởng rằng anh có một đám cưới lãng mạn với Bùi Anh Tuấn. Nhưng cuối cùng cô dâu thực sự là Thanh Thanh Huyền.