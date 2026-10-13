Khám phá trải nghiệm hấp dẫn tại Aeon Thanh Hóa

Aeon Thanh Hóa sẽ mở cửa đón khách từ ngày 15/10. Người dân xứ Thanh có thêm địa điểm mua sắm, thưởng thức ẩm thực và vui chơi hấp dẫn.

Nằm trong TTTM Aeon Mall Thanh Hóa, Aeon Thanh Hóa là Trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị thứ 13 của Aeon tại Việt Nam, với diện tích hơn 10.000 m2. Đây là nơi gia đình đa thế hệ, gia đình mới đến lập nghiệp và du khách từ khắp đất nước có thể thoải mái thư giãn, ăn uống, vui chơi và mua sắm cả ngày.

Trải nghiệm một ngày trọn vẹn tại Aeon Thanh Hóa

Hành trình bắt đầu từ khu vực siêu thị, nơi cung cấp sản phẩm chất lượng, an toàn theo tiêu chuẩn Aeon cho nhu cầu thiết yếu. Rau củ quả được nhập mới mỗi ngày từ cao nguyên nông sản như Đà Lạt và Mộc Châu, bên cạnh sản phẩm rau củ cắt sẵn, thực phẩm sẵn sàng chế biến dành cho khách hàng ưu tiên sự tiện lợi.

Khu vực siêu thị ở tầng 1.

Đặc sản địa phương cũng có vị trí riêng. Tại quầy thịt nguội và xúc xích, Aeon sẽ giới thiệu nem chua, món đặc sản của Thanh Hóa, quen thuộc và được yêu thích trên toàn quốc.

“Vũ trụ ẩm thực” chờ được khám phá

Cũng tại tầng 1, khách hàng có thể khám phá khu vực ẩm thực tự chọn Delica và Aeon Bakery - 2 điểm nhấn ẩm thực đáng chờ đợi tại Aeon Thanh Hóa.

Tại khu vực Delica - ẩm thực tự chọn, thực khách có thể lựa chọn món yêu thích rồi thưởng thức tại chỗ trong không gian dùng bữa khoảng 290 chỗ ngồi, mang lại cảm giác thư giãn, thoải mái. Thực đơn đa dạng với set sushi có khẩu phần từ nhỏ gọn dành cho khách đi một mình đến phần lớn phù hợp cho gia đình, cùng gà rán kiểu Hàn, salad tự chọn, món mì, lẩu và đặc sản quen thuộc với người Việt như bánh khoái, bánh xèo, nem lụi. Mỗi thành viên trong gia đình đều có thể tìm thấy món mình yêu thích và cân điện tử tích hợp AI nhận diện món tại quầy buffet sẽ giúp rút ngắn thời gian chờ thanh toán.

Khu vực Delica - ẩm thực tự chọn với nhiều món ăn Việt, Nhật, Hàn.

Nếu Delica mang đến cảm giác “đi một vòng là muốn thử thêm một món”, thì Aeon Bakery dễ khiến thực khách dừng chân bởi mùi bánh thơm lừng, với bánh sừng bò được nướng mới mỗi ngày. Khu vực Bakery được mở rộng, bố trí thêm khoảng 30 chỗ ngồi để thưởng thức bánh tại chỗ. Quầy pizza được nâng cấp, bên cạnh hương vị phô mai quen thuộc sẽ có vị mới như phô mai thanh cua, gà teriyaki và sốt tôm.

Khu vực Bakery tại Aeon Thanh Hóa hứa hẹn thu hút nhiều thực khách hảo ngọt. Ảnh minh họa.

Với những ai thích cảm giác cầm trên tay chiếc bánh nướng thơm lừng và thưởng thức tại chỗ, đây có thể sẽ là nơi khiến bạn muốn nán lại lâu hơn.

Sản phẩm chỉ có tại Aeon

Hành trình khám phá của cả gia đình có thể tiếp tục với MyCloset, thương hiệu thời trang nữ trẻ trung, năng động, độc quyền của Aeon Việt Nam, được chia theo 3 phong cách “Urban casual”, “Street” và “Feminine”. Hóme Cóordy là nhãn hàng chuyên về sản phẩm gia dụng, nội thất thiết yếu cho gia đình, từ dụng cụ nhà bếp, chăn ga gối nệm đến đồ dùng phòng tắm.

MyCloset là thương hiệu thời trang độc quyền của Aeon Việt Nam.

Aeon Thanh Hóa còn mang đến sản phẩm Topvalu - nhãn hàng riêng của Aeon, với sản phẩm chất lượng cùng mức giá hợp lý được phối hợp sản xuất với nhà cung cấp Việt Nam theo tiêu chuẩn Aeon và cả sản phẩm nhập khẩu từ Nhật Bản.

Khu vực sản phẩm Topvalu.

Tại tầng 3, Kids Republic là thế giới mua sắm tổng hợp dành cho mẹ và bé, từ quần áo, phụ kiện thời trang, đồ chơi, văn phòng phẩm cho đến đồ dùng thiết yếu cho mẹ bầu và trẻ sơ sinh. Khu thời trang trẻ em được sắp xếp theo từng phân khúc giá, giúp bố mẹ dễ dàng chọn trang phục cho bé đang lớn nhanh. Khu vui chơi trẻ em và phòng chăm sóc trẻ sơ sinh là tiện ích đi kèm, để cả 3 thế hệ trong gia đình có thể thảnh thơi mua sắm và tận hưởng phút giây quây quần bên nhau.