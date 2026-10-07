Aeon Hải Dương khai trương với 5 không gian trải nghiệm

Hơn 200.000 lượt khách đã ghé Aeon Hải Dương trong 5 ngày đầu mở cửa để khám phá 5 không gian mua sắm, ẩm thực và giải trí dành cho nhiều thế hệ.

Ngày 3/10, trung tâm thương mại (TTTM) Aeon Hải Dương chính thức khai trương, tạo nên cơn sốt trải nghiệm mới cho giới trẻ và các gia đình. Với diện tích hơn 38.000 m2 tích hợp 5 “thế giới” độc đáo cùng gần 40 thương hiệu nổi tiếng, đây là tọa độ mua sắm, giải trí, check-in hấp dẫn dành cho cư dân địa phương.

Khám phá sự kiện khai trương với chuỗi quà tặng cực hấp dẫn

Trong vòng 5 ngày đầu mở cửa, TTTM Aeon Hải Dương tại phường Thạch Khôi (TP Hải Phòng) đã thu hút 200.000 lượt khách ghé thăm, từ các bạn trẻ cho đến các gia đình đa thế hệ. Nằm ở vị trí giao thông kết nối thuận tiện, Aeon Hải Dương hướng đến trở thành điểm quen thuộc của khu vực với quy mô thương mại lên tới hơn 330.000 cư dân lân cận.

Khách hàng hào hứng check-in và tham gia mua sắm trong ngày đầu Aeon Hải Dương mở cửa. Ảnh: Aeon Việt Nam.

Đáng chú ý, tuần lễ khai trương từ 1/10 đến 11/10 mang đến hàng loạt ưu đãi hấp dẫn. Khách hàng có tài khoản thành viên khi mua sắm tích điểm chỉ từ 600.000 đồng sẽ được quy đổi thành 200 điểm WAON, túi Eco thời trang cùng quà tặng bất ngờ. Đặc biệt, giai đoạn từ 6/10 đến 11/10, các hóa đơn từ 400.000 đồng sẽ nhận ngay vé quay số may mắn trúng quà điện máy với tổng giá trị lên đến 20,57 triệu đồng, đi kèm hàng nghìn deal giảm giá áp dụng trên toàn hệ thống gian hàng.

Bản đồ 5 "thế giới" trải nghiệm đỉnh cao

Lần đầu tiên xuất hiện tại địa phương, Aeon Hải Dương mang tới 5 “thế giới” trải nghiệm mua sắm - giải trí phong phú, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của 3 thế hệ.

Tọa độ đầu tiên là Food world (Thế giới ẩm thực). Khu Aeon Delica - bakery với không gian 270 chỗ ngồi là “thiên đường” đối với các tín đồ ẩm thực cùng các món sushi, bento, bánh mì kiểu Pháp và thực phẩm chế biến sẵn. Hàng loạt thương hiệu F&B đình đám cũng đồng loạt ra mắt tại đây như Texas Chicken, Gong Cha, Long Wang, Thai Express, Gogi House, Highlands Coffee, hứa hẹn trở thành điểm hẹn hò lý tưởng.

Tọa độ giải trí gọi tên Kids - Entertainment world (Thế giới trẻ em - giải trí). Khu vực quy tụ cụm rạp chiếu phim Aeon Beta Cinema với thiết kế lấy cảm hứng từ núi Phú Sĩ, trung tâm game gắp gấu GiGo chuẩn Nhật, khu vui chơi Kid’s box jumbo diện tích lên tới 1.000 m2 và khu vực mẹ và bé Kids republic.

Khu vực ẩm thực Delica ngập tràn món ngon thu hút đông đảo thực khách. Ảnh: Aeon Việt Nam.

Không dừng lại ở đó, Fashion world (Thế giới thời trang) và Beauty - wellness world (Thế giới sức khỏe và làm đẹp) là nơi hội tụ các xu hướng thời trang mới nhất từ Adidas, Skechers, Levi’s, Crocs, cửa hàng thời trang nữ Mycloset cá tính cùng thiên đường mỹ phẩm Glam Beautique. Cuối cùng, Home - living world (Thế giới không gian sống) mang đến hàng nghìn tiện ích cho căn hộ với Hóme Cóody, siêu thị nội thất Kohnan, Mr.DIY.

Công nghệ hiện đại cùng dịch vụ tinh tế chuẩn Nhật

Đến Aeon Hải Dương, khách hàng còn được trải nghiệm chuỗi công nghệ mua sắm thông minh, giúp trải nghiệm thêm mượt mà. Người dùng sẽ không phải chờ đợi lâu nhờ hệ thống cân AI nhận diện sản phẩm, kiosk tự gọi món, quầy thanh toán bán tự động và bảng giá điện tử tiện lợi.

Ngoài ra, chuỗi tiện ích tinh tế cũng sẵn sàng để nâng niu từng trải nghiệm, gồm: Bãi xe miễn phí sức chứa lớn, tủ đồ thông minh nhận diện khuôn mặt, trạm sạc xe điện EV, phòng chăm sóc trẻ nhỏ cùng nhà vệ sinh gia đình rộng rãi.

Không gian vui chơi và mua sắm hiện đại tại TTTM. Ảnh: Aeon Việt Nam.

Với 5 không gian trải nghiệm, hệ thống tiện ích hiện đại và gần 40 thương hiệu, Aeon Hải Dương mở thêm lựa chọn mua sắm, ẩm thực và giải trí cho người dân địa phương cùng khu vực lân cận.