Aeon Đà Nẵng Thanh Khê đón hàng chục nghìn lượt khách sau ngày mở cửa

Mở cửa đón khách từ đầu tháng 7, mỗi ngày Aeon Đà Nẵng Thanh Khê đón hàng chục nghìn lượt khách ghé thăm, trải nghiệm và check-in mô hình mua sắm mới tại thành phố biển.

Nằm tại tầng 1 trung tâm thương mại, Aeon Đà Nẵng Thanh Khê cách sân bay quốc tế 5 phút di chuyển, là “tọa độ” mua sắm mới toanh dành cho người dân Đà Nẵng. Tại đây, Aeon giới thiệu 3 khu vực xịn sò chuẩn “Nhật”, gồm khu ẩm thực tự chọn Delica, siêu thị, góc làm đẹp Glam beautique.

Lần đầu tiên giới thiệu mô hình trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị (TT BHTH & ST) tinh gọn tại miền Trung, Aeon mang đến sản phẩm và chất lượng “cao cấp vừa tầm” đáp ứng gu sống hiện đại của người dân đô thị và khách du lịch.

Aeon Đà Nẵng Thanh Khê đáp ứng nhu cầu mua sắm của cư dân đô thị và khách du lịch Đà Nẵng.

Từ ngày đầu mở cửa, Aeon Đà Nẵng Thanh Khê nhận được sự yêu thích và quan tâm từ người Đà Nẵng, với hàng chục nghìn lượt khách ghé thăm mỗi ngày. Đặc biệt, khu ẩm thực tự chọn Aeon Delica và Aeon Bakery luôn chào đón thực khách trải nghiệm tại quầy sushi trứ danh của Aeon, bento Nhật Bản, oden nóng, salad bar, cùng đa dạng loại bánh mì mặn, bánh trái cây đầy màu sắc.

Quầy sushi nổi tiếng được yêu thích tại siêu thị Aeon.

Aeon cũng ghi điểm với khách hàng địa phương nhờ quầy thực phẩm đạt tiêu chuẩn hữu cơ, chuẩn GlobalGAP, sản phẩm tốt cho sức khỏe trong nhóm mặt hàng sơ chế và chế biến sẵn. Khi việc ăn sạch, sống khỏe trở thành phong cách sống mới, ai cũng muốn tìm nơi mua sắm an tâm cho cả gia đình. Đây là động lực để Aeon Đà Nẵng Thanh Khê tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân thành phố.

Người dân Đà Nẵng ghé thăm mua sắm và trải nghiệm TT BHTH & ST tinh gọn Aeon Đà Nẵng Thanh Khê.

Lần đầu tiên Aeon giới thiệu hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ tại Đà Nẵng, người tiêu dùng có thể tìm thấy lựa chọn mới mẻ cho không gian sống và bữa ăn gia đình với nhãn hàng riêng như Topvalu hay Hóme Coórdy.

Bên cạnh đó, cửa hàng chuyên doanh Glam Beautique cũng là một góc để khách hàng kiếm tìm sự thư thái và tập trung chăm sóc bản thân. Không dừng ở việc cung cấp sản phẩm từ thương hiệu cao cấp, cửa hàng còn tích hợp dịch vụ tinh tế như tiệm làm móng hay khu vực chăm sóc sức khỏe chuyên sâu. Sự kết hợp này chinh phục khách hàng, trở thành điểm đến được ưu ái ghi lại trong lịch trình ghé thăm của nhiều gia đình và bạn trẻ suốt tuần lễ khai trương.

Aeon Đà Nẵng Thanh Khê giới thiệu nhãn hàng chất lượng Nhật Bản, lần đầu có mặt tại Đà Nẵng.

Với hàng loạt ưu đãi hấp dẫn, sản phẩm và dịch vụ lần đầu tiên có mặt tại Đà Nẵng, Aeon Đà Nẵng Thanh Khê hứa hẹn tiếp tục phục vụ nhu cầu ngày càng lớn của người tiêu dùng địa phương và du khách về không gian mua sắm chất lượng Nhật Bản, nơi bạn sẽ cùng gia đình và bạn bè tận hưởng phong cách sống mới đầy hào hứng mà Aeon hân hạnh giới thiệu.