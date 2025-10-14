Khám phá thế giới qua 'lăng kính' kể chuyện của đồ vật

The Museum of Innocence (Bảo tàng ngây thơ) của Orhan Pamuk: Cuốn tiểu thuyết này xoay quanh một bộ sưu tập các đồ vật hàng ngày tượng trưng cho tình yêu, ký ức và sự mất mát. Nhân vật chính, Kemal, xây dựng một bảo tàng chứa đầy những hiện vật từ mối quan hệ trong quá khứ của anh, để các đồ vật kể lại câu chuyện tình yêu của mình. Kemal trưng bày mọi thứ liên quan đến người yêu, từ chén uống trà cho đến đồ lót hay những mẩu tàn thuốc, chiếc gạt tàn đựng đầy thuốc của nàng. Thông qua sự hiện diện của chúng, những đồ vật này truyền tải cảm xúc và hồi ức, khiến chúng trở thành "người kể chuyện" im lặng nhưng mạnh mẽ trong quá khứ. Ảnh: WordPress.