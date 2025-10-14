Khám phá thế giới qua 'lăng kính' kể chuyện của đồ vật

|
Alice’s Adventures in Wonderland (Alice ở xứ sở thần tiên) - Lewis Carroll: Trong Alice ở xứ sở thần tiên, quân cờ và bộ bài biết nói là những sinh vật sống động thuộc vương quốc kỳ ảo. Chúng là những nhân vật có tính cách khác nhau và đóng vai trò quan trọng trong các cuộc phiêu lưu của Alice. Những câu chuyện khó quên này - đầy ắp lối chơi chữ lấp lánh và trí tưởng tượng không bị kiềm chế - cân bằng giữa những điều vô nghĩa vui tươi với khoảnh khắc khao khát sâu sắc về sự ngây thơ đã mất của tuổi thơ. Ảnh: Nonstopnerd.
The Golden Compass (Chiếc la bàn vàng) - Philip Pullman: Trong The Golden Compass, đồ vật đóng vai trò quan trọng trong việc định hình câu chuyện. Báu vật alethiometer - La bàn vàng là thiết bị nói lên sự thật, đóng vai trò vừa là người hướng dẫn vừa là lời tiên tri cho nhân vật chính, Lyra Belacqua. Mặc dù alethiometer không có tiếng nói riêng, sự hiện diện của nó giúp chủ nhân tìm kiếm câu trả lời chính xác và lời tiên tri ảnh hưởng đến diễn biến của câu chuyện, khiến nó trở thành một phần không thể thiếu của câu chuyện. Ảnh: Marco Giorgianni.
Object of Desire - Clare Sestanovich: Tập truyện ngắn này xoay quanh mối quan hệ giữa con người và đồ vật. Mỗi câu chuyện đi sâu vào trọng lượng cảm xúc và biểu tượng của các đồ vật trong cuộc sống hàng ngày, xem xét cách chúng lưu giữ ký ức, ham muốn và những câu chuyện chưa kể. Các đối tượng trong những câu chuyện này định hình tinh tế trải nghiệm của nhân vật, bộc lộ những chủ đề tâm lý sâu sắc. Ảnh: Pangobooks.
The Piano Tuner (Người chỉnh dây piano) của Daniel Mason: Trong cuốn tiểu thuyết lịch sử này, bản thân cây đàn piano đóng vai trò là nhân chứng thầm lặng cho cuộc đời của Edgar Drake, nghệ sĩ chỉnh đàn piano người Anh được cử đến Miến Điện để sửa chữa một cây đàn piano quý hiếm của Erard. Mặc dù đàn piano không tường thuật, nó hoạt động như một vật thể kết nối các nhân vật giữa các nền văn hóa và khoảnh khắc lịch sử khác nhau. Nó ảnh hưởng đến các sự kiện và tượng trưng cho sự hòa hợp và bất hòa trong các mối quan hệ giữa con người với nhau. Ảnh: BooksPaperScissors.
The Museum of Innocence (Bảo tàng ngây thơ) của Orhan Pamuk: Cuốn tiểu thuyết này xoay quanh một bộ sưu tập các đồ vật hàng ngày tượng trưng cho tình yêu, ký ức và sự mất mát. Nhân vật chính, Kemal, xây dựng một bảo tàng chứa đầy những hiện vật từ mối quan hệ trong quá khứ của anh, để các đồ vật kể lại câu chuyện tình yêu của mình. Kemal trưng bày mọi thứ liên quan đến người yêu, từ chén uống trà cho đến đồ lót hay những mẩu tàn thuốc, chiếc gạt tàn đựng đầy thuốc của nàng. Thông qua sự hiện diện của chúng, những đồ vật này truyền tải cảm xúc và hồi ức, khiến chúng trở thành "người kể chuyện" im lặng nhưng mạnh mẽ trong quá khứ. Ảnh: WordPress.
If on a Winter’s Night a Traveler (Nếu một đêm đông có người lữ khách) của Italo Calvino: Cuốn tiểu thuyết thử nghiệm của Calvino được thực hiện với hình thức tường thuật, bao gồm ý tưởng về sách và văn bản tự đóng vai trò là đối tượng kể chuyện. Cuốn tiểu thuyết dường như muốn nhấn mạnh đến trải nghiệm đọc hay cũng có thể nói là sự thú vị của việc đọc, giá trị tình thần. Chúng được định hình bởi những văn bản vật lý, câu chuyện rời rạc và mối liên hệ của chúng với người đọc. Bản thân cuốn sách cũng trở thành đối tượng tương tác, nhắc nhở người đọc rằng ngay cả hành động đọc cũng là trải nghiệm phiêu lưu vào trong tận cùng đời sống. Ảnh: LostCityBooks.
A Tale for the Time Being của Ruth Ozeki: Cuốn tiểu thuyết này xây dựng nội dung xung quanh một cuốn nhật ký được tìm thấy, hoạt động như "ống dẫn" giữa hai cuộc đời. Đó là khi nhà văn tên Ruth phát hiện ra cuốn nhật ký của Nao, cô gái trẻ người Nhật, dạt vào bờ biển Canada. Cuốn nhật ký trở thành đối tượng bí ẩn, kết nối xuyên thời gian và không gian. Vai trò của người kể chuyện trong nhật ký làm nổi bật sức mạnh của các đối tượng trong việc bảo tồn tiếng nói và lịch sử. Ảnh: AbeBooks.
