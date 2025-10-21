Khám phá những 'tấm vé vàng' của 8Wonder Winter 2025

Không chỉ quy tụ tên tuổi đình đám, 8Wonder Winter 2025 còn mang đến trải nghiệm âm nhạc đỉnh cao ở mọi vị trí, từ Skybox sang trọng, VVIP, VIP view đẹp đến GA Zone cuồng nhiệt.

Bên cạnh dàn sao quốc tế và trong nước đình đám, 8Wonder Winter 2025 còn khiến người hâm mộ “đứng ngồi không yên” với hệ thống hạng vé được thiết kế phong phú, mang đến chuỗi trải nghiệm độc đáo: Từ không gian sang trọng đến khu vực bùng nổ năng lượng sát sân khấu. Tất cả giúp khán giả tận hưởng trọn vẹn đêm nhạc hội cuồng nhiệt và rực rỡ.

Alicia Keys là cái tên được mong chờ hàng đầu tại 8Wonder Winter 2025. Ảnh cắt từ fanpage.

Trong đó, Skybox không chỉ là vị trí xem concert, mà trở thành đặc quyền dành cho những tâm hồn yêu âm nhạc đích thực. Sở hữu góc nhìn chính diện ôm trọn toàn bộ sân khấu, khán giả được sống trong từng khoảnh khắc rực rỡ của “Symphony of Stars” - nơi âm thanh, ánh sáng và cảm xúc hòa quyện thành trải nghiệm trọn vẹn và mãnh liệt. Đặc biệt, vé Skybox mang đến không gian lounge riêng, với sofa êm ái, ẩm thực 5 sao và đồ uống phục vụ không giới hạn, biến đêm nhạc thành bữa tiệc thăng hoa của thị giác, thính giác và cảm xúc. Đây là nơi giới mộ điệu tận hưởng âm nhạc theo cách riêng tư, tinh tế nhưng vẫn hòa chung nhịp đập cuồng nhiệt cùng hàng chục nghìn khán giả trong nguồn năng lượng rực lửa không thể quên.

Sơ đồ hạng vé tại đại nhạc hội “Symphony of Stars”. Ảnh cắt từ fanpage.

Không quá xa để bỏ lỡ năng lượng bùng nổ, cũng không quá gần để đánh mất khoảng riêng, VVIP là tọa độ lý tưởng để sống trọn cùng âm nhạc. Từ vị trí này, khán giả được đắm mình trong không gian nơi ánh sáng, âm thanh và cảm xúc hòa quyện, vừa đủ gần để cảm nhận nguồn năng lượng bùng nổ của sân khấu, vừa đủ xa để thư giãn, chill và tận hưởng trọn vẹn từng giai điệu.

VVIP chiều lòng khán giả bằng ghế lounge rộng rãi, ẩm thực tinh tế và đồ uống free flow, giúp bạn “nâng ly, chill vibe” theo đúng tinh thần lễ hội. Đây là lựa chọn dành cho người yêu sự phóng khoáng, tinh tế và biết cách tận hưởng từng khoảnh khắc sống động của “Symphony of Stars”.

Với những ai muốn đến gần thần tượng, hòa mình trong bầu không khí concert mà vẫn giữ được sự thoải mái và đẳng cấp riêng, VIP là lựa chọn đáng cân nhắc. Từ VIP 1 - nơi ánh sáng, âm thanh và năng lượng sân khấu bùng nổ ngay trước mắt, đến VIP 2 - khu vực được yêu thích bởi có thể “cháy” hết mình nhưng vẫn dễ dàng di chuyển, kết nối và chill cùng bạn bè, mỗi vị trí đều mang đến cách tận hưởng riêng biệt.

Với tầm nhìn chính diện, vị trí trung tâm của cuộc vui, hạng vé VIP là “deal” dành cho tín đồ âm nhạc muốn sống trọn trong đêm nhạc triệu cảm xúc mà không bỏ lỡ khoảnh khắc nào.

Quyền lợi các hạng vé tại đại nhạc hội “Symphony of Stars”. Ảnh cắt từ fanpage.

Đối với tín đồ mê “quẩy”, GA - Standing Zone là trái tim rực cháy của 8Wonder Winter 2025, nơi âm nhạc xóa nhòa mọi giới hạn và kết nối hàng nghìn khán giả trong cùng nhịp đập.

Sở hữu đặc quyền đứng sát sân khấu, khán giả sẽ cảm nhận rõ từng nhịp bass, từng cú drop lan tỏa qua cơ thể. GA Zone mang tinh thần festival đặc trưng nhất, nơi bạn có thể nhảy, hát, hò reo, hòa vào biển người cuồng nhiệt, sống trọn từng giai điệu và khoảnh khắc thăng hoa. Nếu yêu sự tự do, đam mê năng lượng và muốn thực sự “cháy” cùng âm nhạc, đây là vị trí dành riêng cho bạn.

Từ Skybox sang trọng đến GA sôi động, mỗi hạng vé đều mang đến một hành trình cảm xúc độc bản, đưa khán giả đi qua mọi cung bậc: Rộn ràng, choáng ngợp, rồi vỡ òa trong giây phút cuối cùng khi pháo hoa bừng sáng trên bầu trời Hà Nội.

Vé được mở bán sớm cho hội viên VinClub từ 10h đến 23h59 ngày 21/10, kèm đặc quyền hấp dẫn như tặng điểm Vpoint đến 15%, cơ hội "Meet & Greet" cùng nghệ sĩ, đồ uống miễn phí và lối check-in riêng. Các hạng thành viên Gold, Platinum và Diamond được hoàn điểm tương ứng 5%, 10% và 15% giá trị vé, mở lối đặc quyền đến gần hơn với những ngôi sao. Từ 24/10, cổng bán vé chính thức mở toàn quốc qua website VinWonders.com, Ticketbox, Klook.com và Trip.com.

8Wonder Winter 2025 - Symphony of Stars, đại nhạc hội do Tập đoàn Vingroup tổ chức, sẽ thắp sáng bầu trời Hà Nội vào đêm 6/12 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, mở ra đại tiệc âm nhạc rực rỡ và thăng hoa. Tâm điểm của đêm diễn là Alicia Keys - biểu tượng âm nhạc toàn cầu, chủ nhân 17 giải Grammy, lần đầu tiên đặt chân đến Việt Nam. Cô mang theo giọng hát mê hoặc và nguồn năng lượng đầy nội lực, chinh phục hàng triệu trái tim yêu nhạc khắp thế giới.

Sánh vai cùng nữ diva huyền thoại là giọng hát đẳng cấp toàn cầu Dimash, Văn Mai Hương, HIEUTHUHAI, Maydays và ngôi sao quốc tế khác. Tất cả cùng nhau tạo nên “Symphony of Stars” - bản hòa ca của những vì sao đúng nghĩa, nơi âm nhạc thế giới giao thoa cùng sắc màu Việt Nam. Khi ánh sáng, giai điệu và cảm xúc hòa quyện, mỗi khoảnh khắc trên sân khấu 8Wonder sẽ trở thành một dấu ấn khó quên. Ở đó, mỗi nhịp beat làm rung chuyển hàng chục nghìn con tim, làm nên bản giao hưởng rực rỡ mang tên 8Wonder Winter.