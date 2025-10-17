Chủ nhân 17 giải Grammy Alicia Keys biểu diễn tại 8Wonder Winter 2025

Alicia Keys sẽ đảm nhận vai trò “headliner” của “8Wonder Winter 2025: Symphony of Stars” diễn ra ngày 6/12 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (đường Cầu Tứ Liên, Đông Anh, Hà Nội).

Alicia Keys, nghệ sĩ từng 17 lần giành giải Grammy, là một trong những biểu tượng âm nhạc đương đại có sức ảnh hưởng lớn nhất. Không chỉ được biết đến với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất, cô còn là tác giả, doanh nhân, diễn viên, nhà hoạt động xã hội và đặc biệt là tiếng nói mạnh mẽ trong phong trào nữ quyền toàn cầu.

Với vai trò đồng sáng lập tổ chức She Is The Music, Alicia Keys trở thành người tiên phong thúc đẩy bình đẳng giới và góp phần tái định hình diện mạo của ngành công nghiệp âm nhạc thế giới.

Kể từ khi ra mắt album đầu tay Songs in A Minor (2001), Alicia Keys đã nhanh chóng vụt sáng trở thành ngôi sao quốc tế. Với hơn 65 triệu bản thu âm được bán ra, 5 tỷ lượt nghe trực tuyến cùng những bản hit vượt thời gian như Fallin’, If I Ain’t Got You, Empire State of Mind và Girl on Fire, cô đã khẳng định vị thế là giọng ca tiêu biểu của dòng nhạc R&B hiện đại.

Alicia Keys là biểu tượng có tầm ảnh hưởng toàn cầu.

Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Mỹ (RIAA) công nhận Alicia Keys là nữ nghệ sĩ R&B hàng đầu của thiên niên kỷ, với hơn 37 triệu đĩa đơn kỹ thuật số và 20 triệu album được tiêu thụ chỉ riêng tại Mỹ. 2 ca khúc huyền thoại Empire State of Mind và No One đều đạt chứng nhận kim cương của RIAA, với mỗi bài vượt mốc 10 triệu bản bán ra.

Thành công của Alicia Keys không chỉ giới hạn trên sân khấu. Cô là tác giả của hồi ký More Myself: A Journey - một trong những cuốn sách bán chạy nhất theo xếp hạng của New York Times, đồng thời là người sáng tạo tiểu thuyết đồ họa Girl On Fire. Năm 2024, vở nhạc kịch gốc Hell’s Kitchen, dự án mà cô ấp ủ suốt 13 năm, chính thức ra mắt và tạo nên kỳ tích với 13 đề cử giải Tony, 2 chiến thắng giải Tony và 1 giải Grammy 2025 danh giá.

Sự chân thực, khả năng sáng tạo không ngừng cùng năng lượng truyền cảm hứng mãnh liệt của Alicia Keys đã chạm tới trái tim của hàng triệu khán giả trên khắp thế giới. Với 17 giải Grammy, hàng loạt tour diễn cháy vé cùng tầm ảnh hưởng sâu rộng trong âm nhạc và văn hóa thế giới, cô trở thành biểu tượng của sức mạnh nữ giới, nghệ thuật, đổi mới, sáng tạo. Hòa cùng tinh thần nhân văn của nữ nghệ sĩ, sự kiện sẽ lần đầu tiên triển khai hoạt động thiện nguyện, hướng đến hỗ trợ các tổ chức địa phương chuyên giúp đỡ, giáo dục, chăm lo cho thanh thiếu niên yếu thế, thiệt thòi trong xã hội.

Bên cạnh Alicia Keys và các nghệ sĩ quốc tế khác, “Symphony of Stars” còn có sự góp mặt của những tài năng âm nhạc xuất sắc hàng đầu Việt Nam gồm Văn Mai Hương, HIEUTHUHAI và ban nhạc Maydays. 3 nghệ sĩ, 3 cá tính riêng biệt cùng hòa quyện để tạo nên một cây cầu nối giữa ký ức và hiện tại, giữa tinh thần Việt và sân khấu âm nhạc toàn cầu, góp phần đưa âm nhạc nước nhà tự tin tỏa sáng trên bản đồ thế giới.

Với sự góp mặt của Alicia Keys cùng dàn nghệ sĩ hàng đầu trong nước và quốc tế, “8Wonder Winter 2025” hứa hẹn mang đến một hành trình nghệ thuật phi thường, nơi cảm xúc thăng hoa, mỗi khoảnh khắc đều trở nên đáng nhớ.

Chỉ trong thời gian ngắn, 8Wonder đã tái định nghĩa chuẩn mực giải trí tại Việt Nam với những lễ hội âm nhạc mang tầm châu lục, từng đưa những tên tuổi huyền thoại như Maroon 5, Charlie Puth, Imagine Dragons, J Balvin, The Kid Laroi và DPR Ian đến gần khán giả Việt Nam. Mỗi mùa lễ hội 8Wonder đều mang đến những trải nghiệm độc nhất, liên tục thiết lập chuẩn mực mới về quy mô, chất lượng và cảm xúc. Từ Phú Quốc, Nha Trang, TP.HCM đến Hà Nội, 8Wonder đã biến những điểm đến mang tính biểu tượng của Việt Nam thành trung tâm âm nhạc sôi động, nơi người hâm mộ được đắm chìm trong bầu không khí lễ hội rực rỡ, vượt qua mọi ranh giới địa lý, khác biệt văn hóa để cùng hòa nhịp trong niềm vui và đam mê âm nhạc.

Không ngừng mang những biểu tượng âm nhạc hàng đầu thế giới đến Việt Nam, 8Wonder, thương hiệu tổ chức siêu nhạc hội của Tập đoàn Vingroup, đã khẳng định vị thế tiên phong trong ngành giải trí khu vực, thể hiện năng lực tổ chức đẳng cấp quốc tế cùng tầm nhìn chiến lược vượt trội. Chuỗi sự kiện này không chỉ nâng tầm trải nghiệm nghệ thuật cho khán giả, mà còn truyền cảm hứng sáng tạo, thắp lên khát vọng vươn xa cho thế hệ trẻ, đồng thời góp phần đưa Việt Nam khẳng định vị thế trên bản đồ giải trí toàn cầu.