SOOBIN và Hòa Minzy thăng hoa trên sân khấu 8Wonder 2025

DJ Snake, J Balvin xuất hiện tại nhạc hội Moments of Wonder

Nhạc hội Moments of Wonder được tổ chức ở Hà Nội vào ngày 23/8, với sự góp mặt của các nghệ sĩ quốc tế gồm DJ Snake, J Balvin, The Kid LAROI và DPR IAN.