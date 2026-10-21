Khám phá diện mạo mới của showroom Duy Tân

Ngày 15/10, Duy Tân mở cửa trở lại showroom tại địa chỉ 87-89-91 An Dương Vương (phường An Đông, TP.HCM ) sau thời gian nâng cấp. Sự kiện diễn ra nhân dịp doanh nghiệp kỷ niệm 39 năm thành lập, với chủ đề “39 năm thân thuộc - Một diện mạo mới”. Việc nâng cấp showroom là một phần trong định hướng làm mới hình ảnh thương hiệu trước cột mốc 40 năm. Không chỉ mở rộng danh mục sản phẩm, doanh nghiệp còn chú trọng thay đổi không gian trưng bày, hướng đến trải nghiệm mua sắm trực quan và gần gũi hơn với người tiêu dùng.

Điểm khác biệt của showroom mới nằm ở cách tổ chức không gian. Thay vì sắp xếp sản phẩm theo từng dãy kệ truyền thống, showroom được thiết kế như “ngôi nhà thu nhỏ”, tái hiện những khu vực quen thuộc từ gian bếp, nơi lưu trữ đến không gian sinh hoạt gia đình. Cách bố trí này giúp khách tham quan dễ dàng khám phá sản phẩm, tìm hiểu công năng và hình dung cách sử dụng trong đời sống hàng ngày. Ngoài ra, danh mục trưng bày cũng đa dạng hơn về kiểu dáng, công năng và chất liệu. Bên cạnh những vật dụng nhựa gia dụng gắn bó với nhiều thế hệ gia đình Việt, showroom còn giới thiệu các sản phẩm từ thủy tinh, inox và nhiều chất liệu khác, đáp ứng nhu cầu sử dụng và phong cách sống ngày càng đa dạng của người tiêu dùng.

Một trong những điểm nhấn tại showroom là khu vực trưng bày nhãn hàng Matsu - thương hiệu gia dụng cao cấp theo định hướng phong cách sống hiện đại, chú trọng thiết kế và màu sắc. Các dòng bình nước, bình giữ nhiệt, thùng đá và hộp thực phẩm được giới thiệu với nhiều kiểu dáng, kích thước và chất liệu. Không chỉ phục vụ sinh hoạt gia đình, sản phẩm Matsu còn hướng đến nhu cầu sử dụng tại văn phòng, trường học, trong chuyến du lịch hay hoạt động ngoài trời.

Bên cạnh đó, showroom còn giới thiệu bộ sưu tập hợp tác cùng Warner Bros, đưa hình ảnh các nhân vật bản quyền quen thuộc như Tom và Jerry, We Baby Bears, Superman và The Powerpuff Girls lên sản phẩm gia dụng. Với họa tiết sinh động, màu sắc bắt mắt và thiết kế mang dấu ấn riêng, bộ sưu tập mang đến thêm lựa chọn cho nhóm khách hàng trẻ, các gia đình có trẻ nhỏ và người yêu thích nhân vật hoạt hình, siêu anh hùng nổi tiếng.

Tại tầng 2, không gian trưng bày tiếp tục mở rộng với các dòng sản phẩm nội thất như tủ, bàn ghế, cùng giải pháp bao bì gồm hũ và chai PET. Trong đó, tủ nhựa là một trong những dòng sản phẩm nổi bật của Duy Tân, được nhiều khách hàng tin dùng qua nhiều năm nhờ độ bền, tính tiện dụng và linh hoạt. Với nhiều kiểu dáng và thiết kế đa năng, các sản phẩm đáp ứng nhu cầu lưu trữ, sắp xếp đồ dùng trong phòng ngủ, phòng khách và nhiều không gian sinh hoạt khác.

Việc kết hợp các sản phẩm gia dụng quen thuộc với dòng sản phẩm mới cho thấy hướng phát triển đa dạng hơn của Duy Tân - từ đồ dùng gia đình, nội thất đến sản phẩm phục vụ phong cách sống hiện đại. Đây cũng là cách thương hiệu thể hiện thông điệp “Trải nghiệm mới, thêm yêu điều quen thuộc” trong lần trở lại này.

Trong ngày khai trương, showroom đón nhiều khách tham quan đến tìm hiểu sản phẩm và tham gia hoạt động trải nghiệm. Không khí trở nên sôi động hơn với sự xuất hiện của ba diễn viên Long Điền, Thiết Yến và Đinh Viết Tường - những gương mặt nổi bật của phim Trại buôn người. Tại sự kiện, các diễn viên chia sẻ chuyện hậu trường và kỷ niệm trong hành trình cine tour của bộ phim. Đặc biệt, các diễn viên cũng bày tỏ sự yêu thích với sản phẩm gia dụng quen thuộc của Duy Tân, gợi nhớ ký ức tuổi thơ và gắn bó với sinh hoạt hàng ngày của gia đình.

Trước đó, Duy Tân đồng hành cùng Trại buôn người với vai trò nhà tài trợ vàng. Nhiều sản phẩm của thương hiệu xuất hiện trong các bối cảnh sinh hoạt trên phim, từ vật dụng nhà bếp đến đồ dùng thường ngày. Sau khi phim ra rạp, một số sản phẩm tiếp tục được đoàn phim mang đến các buổi cine tour để trao tặng khán giả. Tại showroom, những vật dụng từng xuất hiện trên màn ảnh được giới thiệu trở lại, tạo thêm điểm kết nối giữa bộ phim và sản phẩm ngoài đời thực.

Dịp khai trương cũng nằm trong chuỗi hoạt động mừng sinh nhật 39 năm của Duy Tân. Tháng 10, doanh nghiệp triển khai nhiều chương trình ưu đãi và tương tác cho khách hàng. Đáng chú ý là hoạt động tặng quà cho những khách hàng có tên “Duy Tân” hoặc sinh ngày 15/10. Chương trình “Đơn hàng chạm mốc - Quà xinh trao tay” áp dụng theo các mức hóa đơn từ 190.000 đồng đến 1,39 triệu đồng. Khách tham quan còn có thể tham gia minigame, check-in và nhận phần quà tại showroom.

Theo ông Virat Wongvarodom, Phó tổng giám đốc Điều hành Cấp cao Công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Duy Tân, cột mốc 39 năm không chỉ là dịp nhìn lại hành trình đã qua mà còn là cơ hội để doanh nghiệp tái kết nối với khách hàng lâu năm, tiếp cận thế hệ người tiêu dùng trẻ và chuẩn bị cho chặng đường hướng tới tuổi 40. Thông qua việc làm mới showroom TP.HCM cùng chuỗi hoạt động kết nối trực tuyến và trực tiếp trong tháng 10, Duy Tân hướng đến đổi mới cách tiếp cận, nâng cao trải nghiệm và tăng cường tương tác với người tiêu dùng.

Thành lập ngày 15/10/1987 tại TP.HCM, Duy Tân (thành viên của SCG Packaging) là doanh nghiệp chuyên cung cấp đa dạng sản phẩm gồm nhựa gia dụng, bao bì cứng và nhựa công nghiệp với giải pháp trọn gói (one-stop shop) từ thiết kế, chế tạo khuôn đến sản xuất thành phẩm.

Doanh nghiệp sở hữu hệ thống 5 nhà máy với dây chuyền tiên tiến, công nghệ tự động hóa từ Đức, Nhật, Italy và Đài Loan (Trung Quốc), đáp ứng nhiều tiêu chuẩn quốc tế như ISO, BRCGS và ISCC PLUS. Hiện nay, các sản phẩm của Duy Tân có mặt tại hơn 60.000 điểm bán trên toàn quốc và được xuất khẩu đến hơn 60 quốc gia trên thế giới.

Độc giả tìm hiểu thông tin về doanh nghiệp Duy Tân tại website https://duytan.com/