Duy Tân phát triển nhân sự bằng hoạt động gắn kết và truyền cảm hứng

Với hệ thống 5 công ty thành viên và hơn 5.000 cán bộ nhân viên, Duy Tân xem doanh nghiệp là "ngôi nhà thứ hai" của người lao động và kiên định với triết lý "con người là trung tâm". Gần 39 năm, doanh nghiệp không ngừng hoàn thiện chính sách phúc lợi, đầu tư phát triển năng lực, chăm lo đời sống tinh thần và xây dựng văn hóa doanh nghiệp dựa trên 4 giá trị văn hóa (4C): Khách hàng là trung tâm - hợp tác và làm việc nhóm - sáng tạo và chủ động - cam kết và trách nhiệm. Đây là nền tảng để xây dựng đội ngũ nhân sự hội nhập, sẵn sàng thích ứng và đồng hành cùng hành trình vươn tầm khu vực.