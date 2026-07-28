Duy Tân phát triển nhân sự bằng hoạt động gắn kết và truyền cảm hứng

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Với hệ thống 5 công ty thành viên và hơn 5.000 cán bộ nhân viên, Duy Tân xem doanh nghiệp là "ngôi nhà thứ hai" của người lao động và kiên định với triết lý "con người là trung tâm". Gần 39 năm, doanh nghiệp không ngừng hoàn thiện chính sách phúc lợi, đầu tư phát triển năng lực, chăm lo đời sống tinh thần và xây dựng văn hóa doanh nghiệp dựa trên 4 giá trị văn hóa (4C): Khách hàng là trung tâm - hợp tác và làm việc nhóm - sáng tạo và chủ động - cam kết và trách nhiệm. Đây là nền tảng để xây dựng đội ngũ nhân sự hội nhập, sẵn sàng thích ứng và đồng hành cùng hành trình vươn tầm khu vực.
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Một trong những hoạt động nổi bật là chuỗi team building diễn ra từ tháng 6 đến tháng 7 tại Đà Lạt, Phan Thiết, Vĩnh Hy và Vũng Tàu. Với 5 chuyến đi và sự tham gia của hơn 1.800 cán bộ nhân viên trên khắp ba miền, chương trình không chỉ mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng thú vị, mà còn tạo cơ hội để thành viên tăng cường kết nối, nâng cao tinh thần đồng đội và xây dựng sự thấu hiểu giữa các đơn vị.
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Song song với hoạt động gắn kết, Duy Tân cũng chú trọng chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần cho người lao động. Các chương trình như “Yoga”, “Happy walk - Happy run - Happy ride” và nhiều hoạt động rèn luyện thể chất được tổ chức định kỳ nhằm khuyến khích nhân viên xây dựng lối sống năng động, cân bằng giữa công việc và cuộc sống.
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Bên cạnh chương trình quy mô lớn, nhiều hoạt động nội bộ được duy trì thường xuyên nhằm lan tỏa văn hóa quan tâm và sẻ chia. Duy Tân Serving Day (Ngày đồng hành) là dịp ban lãnh đạo và đội ngũ quản lý gửi lời tri ân cho những người đồng hành cùng doanh nghiệp tại 5 nhà máy. Những món tráng miệng mang đến khoảng nghỉ thư giãn giữa giờ làm việc, tạo bầu không khí gần gũi, vui vẻ và tiếp thêm năng lượng cho tập thể.
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Tinh thần nhân văn của doanh nghiệp cũng được lan tỏa thông qua nhiều hoạt động hướng về cộng đồng. Các chương trình “Hiến máu nhân đạo”, “Chia sẻ yêu thương” được duy trì hàng năm, tạo điều kiện để mỗi nhân viên cùng tham gia hoạt động thiện nguyện, lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội và nuôi dưỡng văn hóa sẻ chia, gắn kết từ chính bên trong doanh nghiệp.
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Phát triển bền vững cũng được Duy Tân thúc đẩy từ chính đội ngũ nhân sự thông qua chuỗi chương trình “Đại sứ ESG”. Mỗi cán bộ nhân viên được khuyến khích đề xuất sáng kiến về tiết kiệm năng lượng, tối ưu tài nguyên, giảm phát sinh chất thải và xây dựng môi trường làm việc xanh. Nhiều ý tưởng được triển khai trong thực tế, góp phần đưa ESG trở thành một phần trong văn hóa vận hành của doanh nghiệp.
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Kể từ khi trở thành thành viên của SCGP, Duy Tân đẩy mạnh chiến lược phát triển nguồn nhân lực theo định hướng hội nhập quốc tế. Doanh nghiệp đầu tư vào đào tạo chuyên môn, kỹ năng quản lý, kỹ năng mềm và năng lực lãnh đạo; đồng thời tạo điều kiện để cán bộ nhân viên tham gia các chuyến công tác, tham quan, học tập và trao đổi kinh nghiệm trong nước và nước ngoài. Qua đó, đội ngũ có cơ hội tiếp cận công nghệ mới, cập nhật xu hướng quản trị, mở rộng góc nhìn và học hỏi mô hình vận hành tiên tiến từ đối tác quốc tế.
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Song song với phát triển đội ngũ hiện hữu, Duy Tân cũng đẩy mạnh kết nối trường đại học, cao đẳng thông qua chương trình tham quan nhà máy, tọa đàm nghề nghiệp, chia sẻ kiến thức chuyên ngành và ngày hội việc làm. Doanh nghiệp tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận môi trường sản xuất hiện đại, hiểu rõ hơn về ngành nhựa và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sản xuất. Đây cũng là cầu nối giúp Duy Tân thu hút và bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ trong chiến lược phát triển bền vững.
Theo đại diện Duy Tân, khi mỗi cá nhân được trao cơ hội phát triển và cống hiến, doanh nghiệp không chỉ xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc, đáng tự hào mà còn tạo nền tảng vững chắc cho hành trình phát triển dài hạn. Nỗ lực này cũng được ghi nhận qua nhiều giải thưởng về môi trường làm việc, nổi bật là “Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam” trong 8 năm liên tiếp và “Top 100 doanh nghiệp được người lao động yêu thích nhất”.
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Trong thời gian tới, Duy Tân tiếp tục lấy con người làm trọng tâm trong chiến lược phát triển, đẩy mạnh đầu tư vào nguồn nhân lực, thúc đẩy văn hóa học hỏi, đổi mới sáng tạo và xây dựng môi trường làm việc gắn kết. Với đội ngũ hội nhập, linh hoạt và sẵn sàng thích ứng, doanh nghiệp kỳ vọng tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng bền vững, đồng thời hiện thực hóa mục tiêu trở thành nhà cung cấp hàng đầu trong lĩnh vực bao bì nhựa cứng và sản phẩm gia dụng tại ASEAN.
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