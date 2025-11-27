Khám phá 3 thiết bị Taiwan Excellence chinh phục dân sành công nghệ

Ba thiết bị công nghệ đang khiến dân sành tech phải “gật gù”, minh chứng cho tinh thần sáng tạo giàu tính ứng dụng của giải thưởng Taiwan Excellence 2025.

Taiwan Excellence là giải thưởng uy tín ra đời từ năm 1993, với quy trình tuyển chọn nghiêm ngặt dựa trên 4 tiêu chí cốt lõi: Nghiên cứu và phát triển, thiết kế, chất lượng và marketing, đồng thời yêu cầu sản phẩm phải được sản xuất tại xứ Đài. Vượt lên yếu tố quen thuộc như cấu hình hay thiết kế, điểm khác biệt của những sản phẩm được vinh danh nằm ở tư duy cải tiến dựa trên sự thấu hiểu nhu cầu người dùng.

3 sản phẩm công nghệ tiêu biểu được vinh danh tại Taiwan Excellence 2025 là Asus Zenbook Duo, Adata SC750 SSD và BenQ 4K UHD MA270U là minh chứng cho điều này. Dù thuộc 3 thương hiệu khác nhau, cả 3 đều chung triết lý: “Nâng tầm trải nghiệm người dùng bằng sự đổi mới thiết thực”.

Đây không phải lần đầu Asus thử sức với laptop có màn hình phụ, nhưng với sản phẩm Asus Zenbook Duo, thương hiệu đã thực sự tái định nghĩa trải nghiệm laptop 2 màn hình. Cả 2 màn hình đều được trang bị công nghệ OLED hiện đại, mang đến hình ảnh sống động và độ tương phản hoàn hảo. Với 2 màn hình đặt song song, thiết kế mang lại không gian hiển thị liền mạch, đáp ứng linh hoạt nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau trong thực tế. Đi kèm là bàn phím rời không dây có thể tháo ra hoặc gắn vào tùy nhu cầu.

Thiết kế ấn tượng đem đến cho chủ nhân laptop đa dạng lựa chọn, hoặc sử dụng chỉ một màn hình với dạng gập truyền thống, hoặc chuyển sang chế độ 2 màn hình khi cần làm việc đa tác vụ. Người dùng dễ dàng kéo thả ứng dụng giữa 2 màn hình, hiển thị song song code - preview - tài liệu, hoặc biến màn hình phụ thành bảng điều khiển cho ứng dụng thiết kế đồ họa như Photoshop, Premiere… Với sự đa nhiệm Asus Zenbook Duo đem đến, chiếc laptop trở thành công cụ đắc lực cho bất kỳ ai, từ người sáng tạo nội dung có trong tay một studio di động; dân văn phòng tận hưởng hiệu suất làm việc tăng vọt; đến lập trình viên khai thác tối đa lợi thế không gian hiển thị rộng cả chiều ngang lẫn dọc để xử lý công việc nhanh hơn.

Về phần cứng, Zenbook Duo được trang bị Intel Core Ultra 9 - thế hệ 2, bộ nhớ RAM LPDDR5X lên đến 32 GB, ổ cứng SSD 2 TB chuẩn PCIe Gen4 cùng đồ họa tích hợp Intel Arc. Máy xử lý tốt khi thực hiện tác vụ nặng như video dựng nhanh, IDE mở nhiều cửa sổ không hề giật lag, hay mở cùng lúc nhiều trình duyệt vẫn vận hành ổn định. Trên thực tế, máy đã được sử dụng để dựng video, chạy nhạc nền và mở chat công việc cùng lúc mà vẫn hoạt động trơn tru, không giật lag.

Trong thời đại có thể làm việc linh hoạt ở bất kỳ nơi đâu, Zenbook Duo đóng vai trò như trung tâm điều phối công việc, một thiết bị tiên phong mang đến nhiều giá trị cho người sử dụng, xứng đáng với giải thưởng Taiwan Excellence.

Đặc biệt, theo báo cáo của GFK năm 2025, trong phân khúc laptop Windows trên 45 triệu đồng (khoảng 1.700 USD ), Asus Zenbook Duo đang là mẫu máy bán chạy số một tại Việt Nam. Thành tích ấn tượng này khẳng định sức hút của dòng máy 2 màn hình, hơn nữa còn chứng minh xu hướng người dùng Việt luôn sẵn sàng đầu tư cho những trải nghiệm công nghệ đột phá.

Ở kỷ nguyên tốc độ xử lý dữ liệu và tính linh hoạt quyết định hiệu suất, Adata SC750 trở thành lựa chọn tối ưu cho người dùng sáng tạo, nhiếp ảnh gia hay dân công nghệ thường xuyên di chuyển. Đây là ổ SSD di động hiệu năng cao với thiết kế nhỏ gọn, tốc độ vượt trội và khả năng tương thích đa nền tảng - tất cả được gói gọn trong thiết bị nhỏ bằng USB thông thường.

Người dùng có thể truy cập và chỉnh sửa trực tiếp các tệp video 4K hoặc bộ ảnh RAW nặng hàng chục gigabyte mà không gặp độ trễ nhờ chuẩn USB 3.2 Gen 2, SC750 đạt tốc độ đọc/ghi lên tới 1050/1000MB/s. Băng thông truyền dữ liệu 10 Gb/s giúp thao tác sao lưu, di chuyển hay mở tệp lớn diễn ra nhanh gần như tức thì, mang lại trải nghiệm ổn định, nhất là khi xử lý đồ họa hoặc dựng video chuyên nghiệp.

Điểm khiến SC750 nổi bật không chỉ bởi hiệu năng, mà còn ở thiết kế thông minh. Thiết bị không cần dây cáp kết nối, thay vào đó là đầu nối USB Type-C dạng trượt - chỉ cần kéo ra và cắm trực tiếp vào laptop, điện thoại hoặc máy tính bảng. Từ đó, sự rườm rà được giảm bớt, người dùng dễ dàng thao tác mọi lúc, mọi nơi. Ngoài ra, kích thước nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ cùng lớp vỏ nhôm bền chắc cho phép sản phẩm dễ được mang theo, đồng thời bảo vệ dữ liệu an toàn trong quá trình di chuyển.

Chưa hết, SC750 ghi điểm với khả năng hỗ trợ ghi video Apple ProRes trực tiếp trên iPhone 15 và 16 Pro. Người dùng không khó để quay video chất lượng cao, lưu thẳng vào SSD và không cần nâng cấp lên các phiên bản iPhone dung lượng lớn. Cải tiến này mang đến sự tối ưu chi phí và mở rộng không gian sáng tạo cho các nhà làm phim, vlogger hay nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

Không chỉ dành riêng cho hệ sinh thái Apple, SC750 còn tương thích linh hoạt với Android, MacOS, Windows và cả máy chơi game. Dù làm việc tại studio, chỉnh sửa video trên laptop hay lưu trữ nội dung cho máy console, SC750 đều vận hành ổn định, nhanh chóng và an toàn.

Đối với người dùng MacBook, việc tìm kiếm màn hình ngoài có độ tái hiện chính xác màu sắc luôn là thử thách. Trên thị trường, phần lớn màn hình thông thường dù có độ phân giải cao vẫn thi thoảng gặp vấn đề sai lệch màu khi hiển thị song song với MacBook. BenQ MA270U ra đời để hỗ trợ giải quyết vấn đề trên, với một màn hình 27 inch 4K UHD được thiết kế và hiệu chỉnh riêng cho hệ sinh thái Apple, mang đến trải nghiệm hình ảnh đồng bộ, sắc nét và tự nhiên.

Sở hữu dải màu rộng DCI-P3 và độ phủ 99% sRGB, MA270U đảm bảo màu sắc hiển thị trùng khớp giữa MacBook và màn hình ngoài nhờ công nghệ cân chỉnh chuyên biệt từ BenQ Color Lab. Mọi tông màu, độ sáng hay dải chuyển được tái hiện chính xác, tạo điều kiện để nhà thiết kế, nhiếp ảnh gia, biên tập video yên tâm làm việc với độ tin cậy cao về màu sắc.

Bên cạnh hiệu năng hiển thị, MA270U đóng vai trò như trung tâm kết nối mạnh mẽ trong hệ sinh thái Apple. Màn hình này mang đến sự tương thích ổn định và tích hợp mượt với hệ thống Mac Mini và MacBook, trong khi 2 cổng USB-C (90 W và 15 W) cùng 2 cổng HDMI đáp ứng nhu cầu kết nối linh hoạt, cho phép người dùng sạc MacBook và kết nối thiết bị ngoại vi chỉ qua một sợi cáp. Đặc biệt, tính năng Always-on Power Charging đảm bảo các thiết bị vẫn được cấp nguồn ngay cả khi màn hình tắt - một chi tiết nhỏ nhưng hữu ích cho không gian làm việc hiện đại.

Trải nghiệm điều khiển cũng được tối ưu hóa khi MA270U hỗ trợ đồng bộ các phím chức năng trên MacBook, từ đây người dùng có thể điều chỉnh độ sáng hoặc âm lượng trên cả 2 thiết bị cùng lúc. Bên cạnh đó, phần mềm BenQ Display Pilot 2 mang lại khả năng tùy chỉnh hiển thị nhanh chóng, thân thiện như thao tác trên Mac.

Màn hình MA270U được trang bị tấm nền Nano Matte chống chói, bên cạnh đó là thiết kế bên ngoài tối giản, tiện dụng với viền mỏng, thân nhôm xám sang trọng, chân đế có thể xoay, nghiêng và nâng hạ linh hoạt, giúp người dùng tùy chỉnh tư thế thoải mái nhất trong suốt ngày làm việc.

Sau khi trải nghiệm cả 3 sản phẩm, có thể thấy điểm chung nổi bật của chúng là tính ứng dụng được cụ thể hóa cho từng nhóm người dùng, từ laptop 2 màn hình tối ưu đa nhiệm, SSD linh hoạt dành cho người sáng tạo nội dung, cho đến màn hình 4K+ chuyên biệt cho người dùng Mac.

Từ đó, Taiwan Excellence được xem như chứng nhận chất lượng cho các công nghệ ứng dụng tiên tiến. Giải thưởng này đã từng bước khẳng định vai trò cầu nối thương mại uy tín, đưa những giải pháp thông minh từ “hòn đảo AI” đến gần hơn với cộng đồng yêu công nghệ tại Việt Nam.