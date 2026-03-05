Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Khai trừ Đảng Phó Chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP Huế

  • Thứ năm, 5/3/2026 15:14 (GMT+7)
  • 11 giờ trước

Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ Huế quyết định khai trừ Đảng với bà Thái Thị Hồng Vân, Phó chánh toà Toà Dân sự TAND TP Huế.

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, bà Hồ Thị Thu Hằng, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy, Huế xác nhận, tại phiên họp kỳ thứ 7 ngày 4/3, Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ Huế xem xét thi hành kỷ luật đối với bà Thái Thị Hồng Vân - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ TAND TP Huế, Phó bí thư Chi bộ Toà Dân sự - Toà Hành chính, Phó chánh toà Toà Dân sự TAND TP Huế.

Thai Thi Hong Van anh 1

Phiên tòa xét xử vụ án "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc" - vụ việc liên quan đến việc ông Trần Nhơn Vượng và bà Thái Thị Hồng Vân bị khởi tố. Ảnh: N.M.

Theo Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ Huế, trong thời gian nắm chức vụ kể trên, bà Thái Thị Hồng Vân vi phạm nghiêm trọng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; vi phạm quy định những điều Đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm mất uy tín của bản thân, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm và nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng và Đảng viên vi phạm, Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ Huế quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng với bà Thái Thị Hồng Vân.

Cũng tại phiên họp kỳ thứ 7, Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ Huế cũng đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật với ông Trần Nhơn Vượng - Đảng viên Chi bộ 4 Trường An (Đảng bộ phường Thuận Hoá, TP Huế); nguyên Uỷ viên Ban cán sự Đảng Viện KSND TP Huế, Bí thư Đảng uỷ, Phó viện trưởng Viện KSND TP Huế.

Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ Huế cho biết, trong thời gian giữ cương vị Bí thư Đảng uỷ, Phó viện trưởng Viện KSND TP Huế, ông Trần Nhơn Vượng vi phạm nghiêm trọng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; vi phạm quy định những điều Đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm mất uy tín của bản thân, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Trước đó, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Thái Thị Hồng Vân - Phó chánh tòa Toà Dân sự TAND TP Huế, để điều tra hành vi nhận hối lộ. Bà Vân được xác định có liên quan đến một vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc xảy ra trước đó.

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao sau đó cũng khởi tố bị can đối với ông Trần Nhơn Vượng (SN 1964, trú TP Huế - nguyên Phó viện trưởng Viện KSND TP Huế) để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Cùng tội danh, cơ quan chức năng cũng khởi tố ông Trần Xuân Phú (SN 1983, trú TP Huế - Phó trưởng phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội, Viện KSND TP Huế).

Thành ủy TP.HCM kỷ luật 8 đảng viên vi phạm

UBKT Thành ủy TP.HCM quyết định và tham mưu kỷ luật 8 đảng viên, trong đó có trường hợp bị khai trừ, cảnh cáo do vi phạm nghiêm trọng.

18:49 16/1/2026

Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư chúc mừng U23 Việt Nam

Theo Thủ tướng, toàn thể Đội tuyển U23 Việt Nam đã thể hiện là một tập thể với lối chơi chặt chẽ, kỷ luật, thông minh và tinh thần thi đấu kiên cường, quả cảm, bản lĩnh.

08:43 24/1/2026

Ban Bí thư yêu cầu 'ăn Tết gọn, làm việc sớm, vào việc ngay'

“Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật đảng, với tinh thần 'ăn Tết gọn, làm việc sớm, vào việc ngay', không để thời gian nghỉ Tết ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các nhiệm vụ”, Ban Bí thư yêu cầu.

07:11 14/2/2026

Những cuốn sách của Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.

https://vtcnews.vn/khai-tru-dang-voi-pho-chanh-toa-toa-dan-su-tand-tp-hue-ar1005996.html

Nguyễn Vương/VTC News

Thái Thị Hồng Vân Thừa Thiên Huế Tô Lâm Thái Thị Hồng Vân Huế Khai trừ Đảng Kỷ luật Phó chánh án

    Đọc tiếp

    Hai nu sinh tu vong do truot chan xuong dap nuoc hinh anh

    Hai nữ sinh tử vong do trượt chân xuống đập nước

    6 giờ trước 20:30 5/3/2026

    0

    Chiều 5/3, 6 học sinh ở phường Văn Phú (tỉnh Lào Cai) rủ nhau đến khu vực đập nước thuộc phường Âu Lâu để chơi. Trong lúc vui chơi, 2 nữ sinh không may trượt chân, ngã xuống khu vực nước sâu.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý