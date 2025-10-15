Không gian Sách Việt Nam có vị trị thuận lợi tại hội sách lớn nhất thế giới vừa được khai mạc, giới thiệu sự phát triển của ngành xuất bản cũng như đưa các tác phẩm đặc sắc trong nước tới bạn bè quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phan Tâm phát biểu khai mạc Không gian Sách Việt Nam tại Hội sách Frankfurt. Ảnh: MIC.

Ngày 15/10, tại Hội sách Frankfurt (Đức), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, cùng Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Xuất bản Việt Nam, các nhà xuất bản, đơn vị phát hành tổ chức Lễ khai mạc Không gian Sách Việt Nam.

Đến dự Lễ khai mạc, đoàn Việt Nam có ông ông Phan Tâm - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Phạm Minh Tuấn - Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam; ông Lưu Xuân Đồng - Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Frankfurt; ông Nguyễn Nguyên - Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng một số lãnh đạo cơ quan liên quan.

Buổi lễ còn có sự tham gia của bà Claudia Kaiser - Phó chủ tịch Hội sách Frankfurt; Chủ tịch Hiệp hội Xuất bản ASEAN kiêm Chủ tịch Hội Xuất bản Malaysia; các đại diện từ Philippines, Nhật Bản, Hà Lan, Bulgari.

Tại buổi lễ, ông Phan Tâm - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận định Hội sách Frankfurt là biểu tượng của sáng tạo, đối thoại và hợp tác văn hóa, nơi các nền văn hóa gặp gỡ, lắng nghe và làm phong phú lẫn nhau, đồng thời, ông Phan Tâm thể hiện khát vọng đưa Sách Việt Nam đến gần hơn với bạn đọc toàn cầu.

Ông Phạm Minh Tuấn - Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam cùng bà Claudia Kaiser - Phó chủ tịch Hội sách Frankfurt trong không gian sách Việt.

Ông Phan Tâm phát biểu: “Năm nay, hơn 20 nhà xuất bản và tổ chức văn hóa Việt Nam tham dự Hội sách, mang tới hơn 1.200 đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực - từ văn học, lịch sử, văn hóa, thiếu nhi đến khoa học và xuất bản số. Gần 100 đại biểu cùng góp mặt, thể hiện chung khát vọng đưa ‘Sách Việt Nam’ đến gần hơn với bạn đọc toàn cầu”.

Thông qua Hội sách Frankfurt, Việt Nam mong muốn thúc đẩy hợp tác trong cộng đồng xuất bản, dịch thuật, trao đổi bản quyền, cũng như mở rộng đầu tư vào xuất bản số, sách điện tử, sách nói và nền tảng bản quyền quốc tế - để những câu chuyện của Việt Nam đến với bạn đọc khắp nơi nhanh hơn và thuận tiện hơn, để Việt Nam trở thành một đối tác sáng tạo, năng động và đáng tin cậy trong cộng đồng xuất bản toàn cầu.

Ông Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và bà Claudia Kaiser, Phó Chủ tịch Hội sách Frankfurt đã thực hiện nghi lễ khai mạc. Các đại biểu đã cùng chứng kiến Tuyên bố khai mạc Không gian sách Việt Nam.

Hình ảnh trao đổi, hợp tác xuất bản tại các gian của Việt Nam trong khuôn khổ Hội sách Frankfurt 2025.

Chiều 15/10, đoàn đại biểu Việt Nam đã làm việc với Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt. Tại buổi làm việc, đoàn đại biểu Việt Nam đã tặng sách cho Lãnh sự quán Frankfurt và Cộng đồng người Việt Nam tại Frankfurt.

Năm nay, tổng diện tích trưng bày Không gian Sách Việt Nam tại Hội sách khoảng 100 m2. Các gian hàng của Việt Nam đều hiện diện tại Sảnh 5.1, nằm ở một vị trí được đánh giá thuận lợi. Gần 100 đại biểu là đại diện các nhà xuất bản, doanh nghiệp, tổ chức văn hóa và cơ quan quản lý cùng góp mặt, thể hiện tinh thần hội nhập mạnh mẽ và khát vọng đưa Sách Việt Nam vươn tầm quốc tế.