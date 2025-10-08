'Đông Nam Á đang trở thành nguồn cung tác phẩm mới'

Bà Claudia Kaiser, Phó Chủ tịch Hội sách Frankfurt, nhận định vị thế của xuất bản Đông Nam Á đang thay đổi trong những năm gần đây.

Năm 2025, Philippines sẽ trở thành Khách mời Danh dự của Hội sách Frankfurt - sự kiện xuất bản lớn nhất thế giới. Đây cũng là lần thứ hai một quốc gia Đông Nam Á được trao vinh dự này, mở ra cơ hội để xuất bản khu vực châu Á, đặc biệt là ASEAN, khẳng định vị thế và giới thiệu tới bạn đọc toàn cầu những cây bút mới.

Nhân dịp này, Tri thức - Znews đã có cuộc trò chuyện với bà Claudia Kaiser, Phó chủ tịch Hội sách Frankfurt, về ý nghĩa của sự kiện, vai trò của Đông Nam Á trên bản đồ xuất bản thế giới, cũng như những kỳ vọng dành cho Việt Nam trong tương lai.

Không gian trưng bày của Philippines tại Hội sách Frankfurt 2024. Ảnh: Tatler Asia.

- Việc Philippines được chọn làm Khách mời Danh dự của Hội sách Frankfurt 2025 phản ánh thế nào về sức ảnh hưởng của xuất bản Đông Nam Á trong ngành xuất bản toàn cầu, theo bà?

- Philippines là quốc gia Đông Nam Á thứ hai được chọn làm Khách mời Danh dự của Hội sách. Đây là một đất nước có tầm quan trọng lớn trên phương diện văn hóa cũng như nhiều phương diện khác, vì vậy chúng tôi rất vui mừng khi được chào đón Philippines tại Hội sách Frankfurt.

Bà Claudia Kaiser, Phó Chủ tịch Hội sách Frankfurt. Ảnh: Frontlist.

Tôi cho rằng Đông Nam Á đang dần khẳng định vị thế trên bản đồ xuất bản thế giới.

Nếu trước đây khu vực này thường được nhìn nhận chủ yếu như một thị trường tiêu thụ, nơi tiếp nhận và mua bản quyền từ các nền xuất bản lớn, thì nay Đông Nam Á đang trở thành một nguồn cung tác phẩm mới. Khu vực đang có những đóng góp tích cực vào dòng chảy chung của văn hóa đọc thế giới.

- Ngoài chương trình Khách mời Danh dự, Hội sách Frankfurt đã có những kế hoạch gì để thúc đẩy sự hiện diện và cơ hội cho các thị trường xuất bản mới nổi như Việt Nam và các quốc gia ASEAN khác?

- Từ năm 2018, chúng tôi đã tổ chức Sân khấu Châu Á (Asia Stage). Châu Á là khu vực duy nhất trên thế giới có cơ hội quảng bá thị trường và ấn phẩm của mình tới độc giả toàn cầu ở một sân khấu riêng biệt tại Hội sách Frankfurt.

Điều này phản ánh tầm quan trọng của Châu Á cả trong khía cạnh văn hóa lẫn kinh tế. Ngoài ra, Hội sách Frankfurt còn có văn phòng đại diện tại Đông Nam Á (Indonesia), có nhiệm vụ trao đổi, hợp tác, kết nối khu vực này với quốc tế.

- Bà đánh giá mảng xuất bản nào của Đông Nam Á có sức hấp dẫn nhất với đối tác quốc tế?

- Văn học hư cấu của Đông Nam Á rất thu hút thị trường quốc tế, đặc biệt là tại các quốc gia phương Tây. Tác phẩm mới của tác giả trẻ được đón nhận nồng nhiệt. Song song đó, các dịch vụ xuất bản như giải pháp công nghệ, nền tảng số cũng đang có nhu cầu cao, là lĩnh vực tiềm năng mà nhiều đối tác quốc tế quan tâm.

- Những năm gần đây, Việt Nam đều tích cực tham gia Hội sách Frankfurt. Bà có ấn tượng hay kỳ vọng gì đối với ngành xuất bản Việt Nam không?

- Chúng tôi rất hoan nghênh và trân trọng sự hiện diện ngày càng rõ nét của Việt Nam tại Hội sách Frankfurt. Đông Nam Á là một khu vực vô cùng quan trọng, có rất nhiều ngôn ngữ và nền văn hóa đa dạng! Chúng tôi hy vọng sẽ thấy nhiều tác giả và tác phẩm văn học hơn từ Việt Nam, cũng như thấy sản phẩm từ các lĩnh vực sáng tạo khác của các bạn. Có rất nhiều thứ đáng để chờ đợi!

Với nhiều quốc gia, Việt Nam là một thị trường tiềm năng để bán bản quyền. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa biết quá nhiều về tác phẩm từ Việt Nam, vì vậy việc giới thiệu những gì Việt Nam đã có tại Hội sách là vô cùng quan trọng. Chúng tôi hy vọng sẽ có các bản dịch mẫu của các tác phẩm Việt Nam, để chúng tôi cảm nhận và hiểu rõ hơn về văn hóa, văn học của các bạn.

- Xin cảm ơn bà vì cuộc trò chuyện!