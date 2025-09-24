Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng TW lần thứ nhất

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Nêu gương - Đột phá - Phát triển," Đại hội đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025, xác định phương hướng nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN.

Sáng 24/9, tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (Hà Nội), Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã khai mạc trọng thể, với sự tham dự của 293 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 8.700 đảng viên của 14 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Dự Đại hội có các ông: Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư.

Các Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Ban Bí thư; Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư, các lãnh đạo Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương.

Đại hội vinh dự nhận lẵng hoa của: Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội, Quân ủy Trung ương và Thành ủy Hà Nội.

Trình bày diễn văn khai mạc Đại hội, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhấn mạnh Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Đảng bộ.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, ông Trần Cẩm Tú trân trọng cảm ơn và nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm đã dành sự quan tâm đặc biệt đến dự và chỉ đạo Đại hội; nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu, khách quý dự Đại hội.

Ông Trần Cẩm Tú nhấn mạnh trong giờ phút trang trọng này, với lòng kính yêu và biết ơn vô hạn, chúng ta thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, vị lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, tư tưởng vĩ đại của người mãi mãi là kim chỉ nam, ngọn đuốc soi đường cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc ta; xin tri ân công lao của các bậc cách mạng tiền bối, các Anh hùng liệt sỹ, các đồng chí thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng đã đóng góp mồ hôi, xương máu cho sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chúng tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc tới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, sự phối hợp chặt chẽ, phối hợp hiệu quả của các ban, bộ, ngành trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương để Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian vừa qua.

Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị, quy định, hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương và các cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thành công Đại hội Đảng bộ các cấp theo đúng kế hoạch của Trung ương. Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 có nhiệm vụ: đánh giá toàn diện sâu sắc những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, đề ra phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2025-2030; Kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025; Thảo luận cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự.

Đại biểu dự Đại hội thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN.

Với phương châm của Đại hội là “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Nêu gương - Đột phá - Phát triển," ông Trần Cẩm Tú trân trọng đề nghị các đại biểu dự Đại hội đề cao trách nhiệm, phát huy dân chủ, phát huy trí tuệ đóng góp nhiều ý kiến xác đáng vào dự thảo các văn kiện của Đảng bộ và dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; đồng thời bày tỏ tin tưởng sâu sắc, với vai trò tham mưu chiến lược cho Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng bộ sẽ lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động phát huy tinh thần đoàn kết, trung thành, tận tụy, sáng tạo và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, chung sức đồng lòng cùng cả nước hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Với tinh thần đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, ông Trần Cẩm Tú long trọng tuyên bố khai mạc Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đổi mới sáng tạo, nâng tầm công tác dự báo, tham mưu chiến lược

Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I diễn ra vào thời điểm đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Nêu gương - Đột phá - Phát triển," Đại hội có nhiệm vụ đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030.

Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy và các cấp ủy đã quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, bám sát tình hình thực tiễn để thể chế hóa, cụ thể hóa thông qua việc xây dựng, ban hành kịp thời chương trình hành động, nghị quyết chuyên đề, chỉ thị để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phù hợp với tình hình của Đảng bộ và đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Đặc biệt, từ quý 4/2024, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, trong thời gian rất ngắn đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan Đảng Trung ương tham mưu, phối hợp tham mưu thực hiện nhiều nhiệm vụ rất quan trọng, mang tính chiến lược, đột phá, có ý nghĩa lịch sử; nhất là việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị cho thấy đây là chủ trương rất đúng, rất trúng, có đầy đủ căn cứ, cơ sở khoa học, chính trị, pháp lý và thực tiễn, thể hiện quyết tâm chính trị rất cao. Đến nay, toàn hệ thống chính trị đã hoàn thành vượt tiến độ, mục tiêu đề ra với khối lượng công việc rất lớn, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình ủng hộ, dư luận quốc tế đánh giá cao.

Sau một thời gian hoạt động, đã khẳng định mô hình Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương là quyết sách chiến lược đúng đắn, kịp thời của Đảng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và công tác dân vận có nhiều đổi mới, đạt kết quả rõ nét, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và niềm tin của nhân dân với Đảng.

Việc học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết, chỉ thị của Đảng được thực hiện nghiêm túc. Nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng đã được triển khai. Việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và triển khai thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên được triển khai đồng bộ, nền nếp. Công tác định hướng tư tưởng, nắm bắt dư luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được tăng cường.

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN.

Công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được triển khai toàn diện, đồng bộ, nhất là việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và các nghị quyết, kết luận của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ. Việc kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác thi đua khen thưởng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ đạt kết quả thiết thực. Công tác cán bộ được đặc biệt chú trọng, có nhiều đổi mới; công tác quản lý đảng viên ngày càng chặt chẽ. Ý thức trách nhiệm, tinh thần gương mẫu, tính chủ động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, được nâng lên rõ rệt.

Công tác kiểm tra, giám sát được đẩy mạnh, có chuyển biến tích cực. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp chủ động quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện toàn diện nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương, nhất là tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương. Chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng lên, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Công tác lãnh đạo, phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được tăng cường; nhiều nhiệm vụ lớn, phức tạp được triển khai quyết liệt, hiệu quả và đã hoàn thành tốt khối lượng rất lớn các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và các cơ quan, đơn vị. Công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược với Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục đổi mới, đi vào chiều sâu. Chất lượng tham mưu ngày càng được nâng cao, góp phần quan trọng vào việc định hình chủ trương, chính sách lớn của Đảng. Việc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin được chỉ đạo thực hiện quyết liệt.

Đạt được những kết quả trên là do Đảng bộ luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng thời chủ động quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, kết luận của Đảng. Kế thừa và phát huy có hiệu quả những kết quả, kinh nghiệm của các nhiệm kỳ trước; kiên quyết, kiên trì khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí, hành động trong Đảng bộ được tăng cường. Nhận thức, trách nhiệm của đa số cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng được nâng cao. Đa số cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và kinh nghiệm thực tiễn.

Báo cáo chính trị Đại hội được trình bày tại Đại hội đánh giá những ưu điểm và nguyên nhân; hạn chế và nguyên nhân; bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, những nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030.

Mục tiêu chung được xác định là xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, toàn diện, kiểu mẫu, tương xứng với vị trí, vai trò quan trọng của tổ chức đảng các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, Nhà nước, cơ quan Trung ương về nghiên cứu lý luận, đào tạo cán bộ, tuyên truyền, báo chí, xuất bản, cơ quan tư pháp tối cao. Tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực nghiên cứu, tham mưu chiến lược, bản lĩnh, kỷ luật, gương mẫu, trách nhiệm và thực hiện nhiệm vụ trên môi trường số, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đổi mới sáng tạo, nâng tầm công tác dự báo, tham mưu chiến lược, năng lực tham mưu xây dựng, tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng; xây dựng và thực thi pháp luật; tăng cường hiệu quả lãnh đạo, phối hợp lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN.

Trong các chỉ tiêu cụ thể có: 100% tổ chức đảng trực thuộc xây dựng và thực hiện chất lượng, hiệu quả chương trình công tác hàng năm; 100% cán bộ, đảng viên được học tập, quán triệt đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; trên 98% đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; phấn đấu 100% đảng ủy trực thuộc xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trên 95% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Cùng với đó là hoàn thiện và vận hành đồng bộ hệ thống cơ sở dữ liệu đảng viên, tổ chức đảng, văn bản điều hành trên nền tảng số; 100% tổ chức đảng trực thuộc triển khai ứng dụng phần mềm công tác đảng và tổ chức phòng họp không giấy; 100% cán bộ được tập huấn và vận hành thành thạo về chuyển đổi số trong công tác đảng; tham mưu và thực hiện hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng các chương trình, đề án được Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao; 100% văn bản tham mưu, đề xuất của các cơ quan Đảng Trung ương được đánh giá có giá trị chỉ đạo thực tiễn cao, bảo đảm đúng, trúng, kịp thời, khả thi, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới…

Ba khâu đột phá được xác định: tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động, nâng tầm tham mưu chiến lược của các cơ quan Đảng Trung ương. Tập trung nâng cao chất lượng công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; tham mưu xây dựng, ban hành các nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng đúng tầm quyết sách chiến lược, bảo đảm tính hành động và khả thi cao; lãnh đạo đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ tham mưu cấp chiến lược, chuyên gia đầu ngành đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ phát triển mới.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tác phong, lề lối làm việc bảo đảm khoa học, chuyên nghiệp, hiệu quả.