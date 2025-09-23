Đoàn kết, sáng tạo, quyết liệt thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội

Sáng 23/9, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu bế mạc Đại hội.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Quang Vinh.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến nêu rõ, sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, hiệu quả, Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

Sau khi nghiên cứu vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội, Đại hội đã có 62 ý kiến thảo luận, 12 ý kiến thảo luận tại Hội trường, 50 ý kiến thảo luận tại tổ, đóng góp vào các văn kiện trình Đại hội và góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đó là những ý kiến rất tâm huyết, trách nhiệm, thể hiện ý chí, khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.

Đại hội trân trọng lắng nghe và nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo rất quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm; những ý kiến sâu sắc, tâm huyết vừa mang tính chiến lược vừa thể hiện tính cụ thể thiết thực của đồng chí Tổng Bí thư đã truyền cảm hứng, lan tỏa ý chí, khát vọng và tạo xung lực mới cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Đảng bộ, phát huy ưu điểm, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực vươn lên hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao.

Trong không khí "Đoàn kết – Dân chủ – Sáng tạo – Đổi mới – Phát triển", Đại hội đã thông qua Nghị quyết, khẳng định những kết quả quan trọng Đảng bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020 – 2025; thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đại hội đã thông qua ý kiến góp ý đối với dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Quang Vinh.

Tại Đại hội, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị, chỉ định 21 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết của Đảng bộ tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Đại hội cũng đã thống nhất rất cao với chủ trương của Bộ Chính trị sẽ chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra sau khi tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Từ đây đến khi Bộ Chính trị quyết định chỉ định nhân sự khóa mới, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy khóa hiện tại tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện mọi hoạt động của Đảng bộ.

Đại hội đã bày tỏ niềm tin tưởng sâu sắc vào chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, mạnh, hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả; mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; mô hình Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến cũng khẳng định, Đại hội bày tỏ niềm tin và sự kỳ vọng lớn lao vào các Nghị quyết của Bộ Chính trị mới ban hành. Các đại biểu tham dự Đại hội không chỉ mang theo ý chí, khát vọng, niềm tin đến với Đại hội mà còn mang theo dư âm hào khí kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Tinh thần yêu nước nồng nàn, lòng tự hào dân tộc, dựa vào dân, tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhất định Đảng ta sẽ lãnh đạo đất nước ta bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, xây dựng đất nước phát triển hùng cường, thịnh vượng, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc, phồn vinh, văn minh cho nhân dân.

Từ diễn đàn Đại hội, đồng chí Đỗ Văn Chiến kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ phát huy tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, chủ động, quyết liệt trong tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Làm thật tốt vai trò nòng cốt chính trị, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, không ngừng củng cố, tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp công sức xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh trong sạch, vững mạnh; xây dựng đất nước Việt Nam phát triển hùng cường, thịnh vượng, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Đại hội. Ảnh: Quang Vinh.

Trước đó, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, đã thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội đã báo cáo về công tác nhân sự. Cụ thể, căn cứ phụ lục 3 ban hành kèm theo Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, quy định như sau: Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương: 45 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương: 15 đồng chí; 3 Phó bí thư: 1 Phó bí thư Thường trực và 2 - 3 Phó bí thư chuyên trách; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy: 9 đến 11 đồng chí; Chủ nhiệm và hai Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Sau Đại hội XIV của Đảng, Bộ Chính trị sẽ chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.