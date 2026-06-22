Tối 22/6, tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam khai mạc chương trình Đối tác Thái Bình Dương - Bạn bè Thái Bình Dương 2026.

Tham dự khai mạc có đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Trị; Quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Mỹ Hùng Cao và đại diện các cơ quan, tổ chức liên quan.

Đối tác Thái Bình Dương là chương trình hỗ trợ nhân đạo và ứng phó thảm họa đa quốc gia được tổ chức hàng năm của Hải quân Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Các đại biểu dự chương trình.

Mỗi năm, chương trình phối hợp các quốc gia chủ nhà và đối tác tăng cường khả năng hiệp đồng khu vực và năng lực ứng phó thảm họa, góp phần củng cố an ninh, ổn định và tình hữu nghị bền vững vùng Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Chương trình cũng thúc đẩy sự hợp tác giữa các tổ chức quân sự và dân sự, nâng cao hiệu quả chuẩn bị và ứng phó khi xảy ra thảm họa. Kể từ năm 2007 đến nay, Việt Nam và Mỹ cùng các nước đối tác triển khai 12 chương trình tại các tỉnh, thành phố.

Bạn bè Thái Bình Dương là chương trình do Bộ Tư lệnh Lục quân Mỹ tại Thái Bình Dương và Bộ Tư lệnh Quân y Chiến trường 18 phối hợp tổ chức. Đây là chuỗi hoạt động nhân đạo và nâng cao năng lực mang tính liên hợp.

Sự kiện được triển khai thông qua một loạt các hoạt động liên quan Hỗ trợ Nhân đạo và Cứu trợ Thiên tai trong các lĩnh vực công binh, y tế và quản lý thảm họa, dựa trên nền tảng tin cậy, hữu nghị, mong muốn thúc đẩy thịnh vượng, an ninh và hòa bình trong khu vực.

Năm 2025, Chương trình Bạn bè Thái Bình Dương lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Quảng Trị với 13 hoạt động trong các lĩnh vực trao đổi chuyên môn về ứng phó thiên tai, xử lý vật liệu nổ, công tác thú y, y tế, xây dựng, giao lưu văn hóa.

Ông Hoàng Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị phát biểu khai mạc chương trình Đối tác Thái Bình Dương - Bạn bè Thái Bình Dương năm 2026.

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Hoàng Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, năm 2026 đánh dấu 31 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Mỹ.

Từ những nỗ lực khắc phục hậu quả chiến tranh và các hoạt động nhân đạo ban đầu, hai nước đã xây dựng được mối quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện trên nền tảng tin cậy, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới hòa bình, thịnh vượng.

Ông Hoàng Nam nêu rõ: “Chương trình Đối tác Thái Bình Dương - Bạn bè Thái Bình Dương là biểu tượng sinh động của tinh thần sẻ chia, hợp tác và trách nhiệm đối với cộng đồng.

Chương trình không chỉ mang đến những hoạt động thiết thực về y tế, giáo dục, ứng phó thiên tai và phát triển, mà còn góp phần kết nối con người với con người, tăng cường hiểu biết và củng cố tình hữu nghị giữa các quốc gia”.

Năm 2026, 2 chương trình được kết hợp thành Chương trình Đối tác Thái Bình Dương - Bạn bè Thái Bình Dương 2026 tổ chức tại tỉnh Quảng Trị.

Mục đích của chương trình là tranh thủ nguồn lực để nâng cao năng lực ứng phó thiên tai, y tế cộng đồng và phòng chống dịch bệnh của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; tăng cường hợp tác quốc tế, hỗ trợ nhân đạo, giao lưu nhân dân, thắt chặt quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với Mỹ và các nước đối tác trong khu vực, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam và tỉnh Quảng Trị nói riêng là điểm đến hòa bình, hợp tác.

Quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao phát biểu về Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2026.

Phát biểu về Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2026, Quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Mỹ Hùng Cao nêu rõ, chương trình này không đơn thuần cung cấp sự hỗ trợ tạm thời; mục tiêu là tăng cường năng lực tại chỗ để các cộng đồng địa phương chuẩn bị tốt hơn để ứng phó trước những hậu quả của thiên tai.

Giá trị của Chương trình Đối tác Thái Bình Dương không được đo bằng số lượng dự án hoàn thành hay số lượng bệnh nhân được điều trị.

Chương trình Đối tác Thái Bình Dương là chương trình hỗ trợ nhân đạo và nâng cao năng lực sẵn sàng ứng phó thảm họa đa quốc gia thường niên lớn nhất tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Tuy nhiên, để hiểu được giá trị của chương trình này, chúng ta cần nhận thức được rằng điều cốt lõi luôn là con người. Giá trị lâu dài của chương trình nằm ở các mối quan hệ được xây dựng, chuyên môn được sẻ chia và lòng tin được hình thành giữa các đối tác từ rất lâu trước khi thảm họa xảy ra.

Chương trình Đối tác Thái Bình Dương - Bạn bè Thái Bình Dương năm 2026 diễn ra từ ngày 22/6 - 6/7 tại tỉnh Quảng Trị.

Chương trình bao gồm 25 hoạt động thuộc 4 nhóm hoạt động chính là hỗ trợ nhân đạo, phòng tránh thiên tai, y tế, xây dựng và sửa chữa, giao lưu cộng đồng.