Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ

Tại buổi tiếp, Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng ông Hùng Cao được bổ nhiệm làm Quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ; tin tưởng rằng ông sẽ ủng hộ và tiếp tục là cầu nối quan trọng trong thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai nước, hai Bộ Quốc phòng.
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Đại tướng Phan Văn Giang trao đổi với ông Hùng Cao, Quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ.
Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá, hợp tác quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ thời gian qua được triển khai hiệu quả, thiết thực, phù hợp quan hệ chung giữa hai nước, tập trung vào các lĩnh vực: Trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao, đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, hợp tác giữa các quân, binh chủng, an ninh mạng, an ninh biển, quân y, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa...; mong muốn trên cơ sở các văn bản, thỏa thuận đã ký kết, hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác, tập trung vào các lĩnh vực trao đổi đoàn các cấp, đào tạo, an ninh biển, công nghiệp quốc phòng, hợp tác quân, binh chủng...
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Quang cảnh buổi tiếp.
Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, với tinh thần “gác lại quá khứ, hướng tới tương lai”, tiếp tục coi trọng và ưu tiên hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh và trên cơ sở Bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh đã ký vào tháng 10/2025, Bộ Quốc phòng Việt Nam mong muốn phía Hoa Kỳ hiện thực hóa các cam kết hỗ trợ Việt Nam, trong đó có việc bổ sung 130 triệu USD cho dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa; đề nghị hai bên hoàn thành dự án trước năm 2030, qua đó mang lại môi trường sống an toàn cho người dân địa phương.
Cũng tại buổi tiếp, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh (MIA); mong muốn Hoa Kỳ tăng cường chia sẻ thông tin, tài liệu, kỳ vật liên quan đến bộ đội Việt Nam trong chiến tranh và hỗ trợ nâng cao năng lực giám định ADN hài cốt chiến tranh, góp phần triển khai hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” do Chính phủ Việt Nam phát động.
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Đại tướng Phan Văn Giang cùng Quyền Bộ trưởng Hùng Cao và các đại biểu hai bên dự buổi tiếp.
Đại tướng Phan Văn Giang cũng bày tỏ tin tưởng Quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ sẽ tiếp tục chỉ đạo để thúc đẩy hơn nữa hợp tác quốc phòng song phương, nhất là trong lĩnh vực an ninh biển, đóng góp tích cực cho quan hệ chung giữa hai nước.
Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang hoan nghênh việc Hoa Kỳ cử quan chức, doanh nghiệp quốc phòng tham dự và trưng bày sản phẩm tại Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 vào tháng 12/2026, tại Hà Nội, góp phần vào thành công chung của Triển lãm.
Quyền Bộ trưởng Hùng Cao cảm ơn Đại tướng Phan Văn Giang dành thời gian tiếp đoàn và đánh giá cao hợp tác quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ thời gian qua, đặc biệt là lĩnh vực hàng hải; đồng thời mong muốn thời gian tới hai bên tiếp tục phối hợp, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn nữa hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng nói riêng và giữa hai nước nói chung.
Nâng cao hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong QĐND Việt Nam
Nhận thức rõ sự cần thiết phải tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác đảng, công tác chính trị trong bối cảnh tình hình mới; bổ sung thêm tài liệu giáo dục chính trị, học tập, nghiên cứu, phát triển tư duy lý luận chính trị, quân sự, thống nhất nhận thức và hành động cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân; đồng thời, chuyển tải thông điệp, quan điểm, tư tưởng và sự chỉ đạo, định hướng nhận thức chính trị của đồng chí Chủ tịch nước Lương Cường đến toàn thể bạn đọc là cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, Ban Biên soạn cuốn sách đã phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và Nhà xuất bản Quân đội nhân dân sưu tầm, tuyển chọn, biên tập 101 bài viết, bài nói tiêu biểu của Đại tướng đã được công bố trên các báo, tạp chí, hội thảo khoa học, hội nghị cán bộ… để xuất bản cuốn sách Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.