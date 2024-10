Khách sạn in 3D đầu tiên trên thế giới xây dựng giữa sa mạc

Bước đột phá của ngành khách sạn mang tên “El Cosmico” - khách sạn đầu tiên trên thế giới được xây dựng hoàn toàn bằng công nghệ in 3D tại bang Texas, Mỹ.

Khách sạn in 3D đầu tiên trên thế giới tại Texas, Mỹ. Ảnh: ICON.

Theo The Dallas Express, công trình táo bạo này đang được xây dựng giữa vùng sa mạc rộng lớn của bang Texas (Mỹ), với tham vọng trở thành một địa điểm trải nghiệm du lịch và nghỉ dưỡng độc đáo trong tương lai. El Cosmico - khách sạn đầu tiên trên thế giới được xây dựng hoàn toàn bằng công nghệ in 3D - dự kiến mở rộng quy mô với 43 phòng khách sạn mới và 18 ngôi nhà trên tổng diện tích 16 ha.

Theo chủ sở hữu El Cosmico, Liz Lambert, cùng các đối tác của dự án, gồm công ty in 3D ICON và nhóm kiến trúc sư Bjarke Ingels, công nghệ này cho phép họ thực hiện những ý tưởng sáng tạo không giới hạn.

“Tôi chưa bao giờ có thể xây dựng với ít ràng buộc và tự do đến vậy, những đường cong, những mái vòm, những đường parabol. Đây là một cách xây dựng điên rồ”, Lambert chia sẻ.

Tại công trường, không có sự xuất hiện của các phương tiện xây dựng trọng tải lớn như cần cẩu hay giàn giáo truyền thống, thay vào đó công trình này chỉ cần một máy in 3D khổng lồ mang tên “The Vulcan” nặng 4,75 tấn, rộng hơn 14 m và cao 4,7 m. Cỗ máy được thiết kế bởi công ty ICON, máy in hiện đại này sử dụng vật liệu có màu cát để tạo nên những bức tường cong mô phỏng các đường nét tự nhiên của sa mạc.

Vật liệu “mực” của máy in 3D này là một loại xi măng đặc biệt có tên “Lavacrete”, hỗn hợp bê tông ít carbon độc quyền do ICON phát triển, được thiết kế để đảm bảo độ bền vững trong môi trường khắc nghiệt của sa mạc Texas. Vật liệu này sử dụng nguồn tài nguyên địa phương và được thiết kế để hài hòa với môi trường xung quanh. Jason Ballard, Giám đốc điều hành kiêm nhà sáng lập ICON, cho biết công nhân phải điều chỉnh và pha trộn các thành phần dựa trên điều kiện thời tiết.

Liz Lambert, chủ sở hữu El Cosmico, mô tả quá trình hoạt động của máy in như một chiếc máy in phun, với một bộ phận di chuyển liên tục để xếp chồng các lớp vật liệu. Vulcan chỉ cần duy nhất một kỹ thuật viên giám sát khi cánh tay robot và vòi phun lướt qua khu vực thi công.

Dự án hợp tác tại Marfa còn có sự tham gia của các kiến trúc sư từ nhóm Bjarke Ingels, mang đến những thiết kế kiến trúc sáng tạo như các mái vòm và vòng cung cho khách sạn. Mô hình hiện tại của El Cosmico Hotel mang phong cách màu sắc đất, với những bức tường bo tròn màu kem và điểm nhấn bằng gỗ.

Thiết kế bên trong khu El Cosmico.

“Việc hợp tác với El Cosmico và ICON đã cho phép chúng tôi khám phá những khả năng về hình thức và vật liệu của xây dựng in 3D tiên tiến, vượt qua những hạn chế của một công trình truyền thống”, nhà sáng lập kiêm Giám đốc sáng tạo của BIG, Bjarke Ingels chia sẻ.

Kể từ khi thành lập vào năm 2018, ICON đã hoàn thành nhiều dự án xây dựng in 3D nổi bật, bao gồm các ngôi nhà ở Texas và Mexico. Hiện tại, công ty đang thực hiện một dự án lớn hơn tại Georgetown, Texas, với kế hoạch xây dựng 100 ngôi nhà mới. Ngôi nhà in 3D đầu tiên được hoàn thành vào năm 2021, mất 200 giờ để in và hoàn thiện, theo báo cáo trước đó từ The Dallas Express.

Theo Smithsonian Magazine, việc xây dựng khách sạn El Cosmico mới tại Marfa dự kiến hoàn thành vào năm 2026. Giá phòng khách sạn tại đây dao động từ 200 USD đến 450 USD mỗi đêm, trong khi giá in 3D các ngôi nhà dân cư sẽ khởi điểm từ 2,29 triệu USD .

Ngoài các dự án trên Trái đất, ICON cũng đang khám phá tiềm năng ứng dụng của công nghệ in 3D trong không gian. Hiện, công ty đang thực hiện dự án “Mars Dune Alpha”, một mô hình mô phỏng điều kiện sống trên sao Hỏa, và là đối tác trong Dự án Olympus của NASA, xây dựng các “công trình mặt trăng” khác nhau.

“Thật thú vị khi ICON có hợp đồng với NASA để xây dựng những nơi ở đầu tiên trên mặt trăng và sao Hỏa. Tôi rất vui khi chúng tôi có thể khám phá những thành tựu đáng kinh ngạc của họ ngay tại vùng sa mạc vũ trụ nhỏ bé của chúng tôi dưới bầu trời sao ở miền tây Texas”, Lambert cho biết.