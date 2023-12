Khách sạn độc nhất vô nhị dưới chân Vạn lý trường thành

Nằm ngay dưới chân Vạn lý trường thành là khách sạn Commune by the Great Wall, nơi du khách có thể hoàn toàn hòa mình với rừng núi thiên nhiên miền Bắc Trung Quốc.

Khách sạn Commune by the Great Wall. Ảnh: CNN.

Mỗi ngày, Vạn lý trường thành nổi tiếng của Trung Quốc tiếp đón hàng nghìn du khách từ khắp nơi trên thế giới đến thăm.

Vạn lý trường thành có chiều dài gần 9.000 km, chạy dọc từ Đông sang Tây của Trung Quốc, thế nhưng phần lớn du khách tập trung tại hai khu vực Bát Đạt Lĩnh và Mộ Điền Cốc gần thủ đô Bắc Kinh.

Theo lịch trình, du khách thức dậy sớm và khởi hành từ khách sạn ở trung tâm thành phố, di chuyển bằng xe khách tới điểm tham quan. Họ phải xếp hàng chờ hàng tiếng đồng hồ trước khi có thể tận mắt chứng kiến kỳ quan cổ đại của Trung Quốc.

Với những người muốn trốn tránh sự đông đúc của thành thị, họ có một lựa chọn khác, đó là khu nghỉ dưỡng Commune by the Great Wall nằm tại thị trấn Diên Khánh, cách thủ đô Bắc Kinh khoảng một giờ lái xe về phía bắc, theo CNN.

Đi bộ tới tường thành

Commune by the Great Wall gồm một chuỗi những tòa nhà hiện đại, trung tâm là khách sạn hạng sang từng đạt giải thưởng về thiết kế kiến trúc năm 2002. Không chỉ có những tiện nghi thông thường, Commune by the Great Wall cho phép du khách có thể đi bộ tới Vạn lý trường thành.

Khu vực Shuiguan của tường thành chỉ cách quầy lễ tân khách sạn 20 phút đi bộ. Tại đây hoàn toàn không có cảnh những đoàn du khách tập nập, ồn ào, chỉ có những tháp pháo cao ẩn mình giữa những rặng núi.

Commune by the Great Wall là kiểu khách sạn cho phép du khách lưu trú phân tán tại nhiều tòa nhà khác nhau, thay vì tập trung vào một tòa nhà như hầu hết khách sạn ở trung tâm đô thị.

Cơ sở vật chất sang trọng bên trong Commune by the Great Wall. Ảnh: CNN.

Mô hình này đôi khi làm khó tài xế taxi hoặc những du khách lần đầu tới trải nghiệm. Tuy nhiên, khách sạn vẫn có một tòa nhà trung tâm để làm thủ tục lễ tân, đây cũng là nơi đặt các nhà hàng.

Nhân viên phục vụ sẽ đưa du khách từ lễ tân tới tận phòng nghỉ trên xe chơi golf.

Commune by the Great Wall là đứa con tinh thần của hai nhà phát triển bất động sản Pan Shiyi và Zhang Xin, đồng sáng lập công ty địa ốc Soho. Trước khi được vận hành với mô hình như hiện nay, hai nhà sáng lập từng có ý định biến những tòa nhà này thành nhà nghỉ dưỡng ở ngoại ô cho giới thượng lưu Bắc Kinh.

Tuyệt tác kiến trúc

Để tạo ra siêu phẩm kiến trúc tại thị trấn Diên Khánh, Pan và Zhang thuê những kiến trúc sư và nhà thiết kế hàng đầu. Hàng loạt những cái tên đình đàm được đưa về từ khắp châu Á, họ được gọi với cái tên "Biệt đội siêu anh hùng" trong làng thiết kế kiến trúc.

Yêu cầu của bộ đôi chủ nhân là các thiết kế tận dụng tối đa nguyên vật liệu địa phương, khiến những tòa biệt thự hòa mình với cảnh quan thiên nhiên nhiều nhất có thể.

Shigeru Ban, chủ nhân giải thưởng kiến trúc danh giá Pritzker Prize, là người thiết kế "Nhà Nội thất". Phía bên trong, bàn ghế được gắn liền với cấu trúc tòa nhà.

Nội thất bên trong một biệt thự bằng tre. Ảnh: CNN.

Ban cho biết ông lấy ý tưởng cho tòa nhà từ quê hương Nhật Bản của mình, nơi động đất xảy ra thường xuyên. Những đồ nội thất nặng có thể trường tồn ngay cả khi nền nhà bị hư hại.

Gary Chang, nhà thiết kế Hong Kong, là người tạo ra "Nhà Vali", ý tưởng từ những căn hộ siêu nhỏ ở Hương Cảng. Khi bước vào căn nhà nhỏ, du khách tưởng như chỉ thấy khoang nội thất gỗ trống không, nhưng sau đó có thể khám phá không gian phòng ngủ, phòng tắm, phòng sinh hoạt được bài trí tài tính bên dưới khi kéo sàn nhà lên như động tác mở vali.

Commune by the Great Wall giành giải đặc biệt tại Triển lãm kiến trúc Venice Biennale năm 2002 sau khi 12 tòa nhà chính của khu nghỉ dưỡng này hoàn thiện.

Các kiến trúc phụ trợ tại Commune by the Great Wall được hoàn thành và bổ sung vào tổng thể không gian chung qua từng năm, trong số đó có 3 biệt thự tre đặc trưng của kiến trúc sư nổi tiếng Kengo Kuma.

Với những du khách không đủ khả năng thuê toàn bộ một căn biệt thư, khách sạn có những tòa nhà với những phòng đơn lẻ phục vụ nhu cầu của họ. Du khách cũng có thể được cho phép tham quan kiến trúc tại những tòa nhà không có người thuê.

Từ năm 2021, Commune by the Great Wall đã trở thành thành viên của tập đoàn khách sạn đa quốc gia Hyatt, thu hút thêm khách hàng thường xuyên của nhãn hiệu toàn cầu này tới trải nghiệm.

Theo CNN, một số tòa nhà tại Commune by the Great Wall đã hao mòn theo thời gian, một số khác bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt mùa hè 2023 hiện phải dừng phục vụ. Commune by the Great Wall dự kiến tiến hành cải tạo 12 tòa nhà trung tâm ban đầu trong năm 2024.