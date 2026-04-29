Khách quốc tế tăng, BĐS nghỉ dưỡng Phú Quốc chuyển dịch xu hướng mới

Phú Quốc ghi nhận đà phục hồi mạnh của khách quốc tế, qua đó thúc đẩy thị trường bất động sản nghỉ dưỡng chuyển dịch theo hướng đề cao trải nghiệm và giá trị bản địa.

Sau giai đoạn trầm lắng, Phú Quốc đang ghi nhận sự phục hồi của khách quốc tế.

Du lịch quốc tế phục hồi

Theo dữ liệu từ nền tảng du lịch trực tuyến Agoda, lượng tìm kiếm lưu trú tại Phú Quốc của du khách quốc tế trong năm 2025 tăng 49% so với cùng kỳ, cao nhất trong số các điểm đến tại Việt Nam.

Sự phục hồi không chỉ dừng ở “tìm kiếm”, mà chuyển hóa thành dòng khách cụ thể. Năm 2025, Phú Quốc đón gần 1,9 triệu lượt khách quốc tế, gần như gấp đôi so với năm trước đó.

Hình ảnh phối cảnh dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc. Ảnh: CPG Consultants Singapore.

Đà tăng trưởng duy trì trong đầu năm 2026. Trong giai đoạn 1/1-19/2, sân bay quốc tế Phú Quốc ghi nhận hơn 2.000 chuyến bay quốc tế, có những ngày đạt 47-50 chuyến/ngày. Sự trở lại của khách quốc tế góp phần phục hồi các đường bay và cải thiện công suất phòng tại Phú Quốc.

Không chỉ dừng ở những con số, sự chuyển động còn phản ánh chu kỳ phát triển mới, nơi du lịch đóng vai trò dẫn dắt, kéo theo dòng tiền đầu tư quay lại thị trường bất động sản nghỉ dưỡng.

Nếu giai đoạn trước, Phú Quốc thu hút lượng lớn du khách theo mô hình nghỉ dưỡng ngắn ngày, thì hiện nay, nhóm khách quốc tế có xu hướng ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn và đặc biệt quan tâm đến trải nghiệm mang tính bản địa. Du khách không chỉ đến để “nghỉ”, mà muốn “sống” trong không gian văn hóa của điểm đến, tìm kiếm giá trị nguyên bản và khác biệt.

Nhiều du khách quốc tế ưu tiên điểm đến có chiều sâu trải nghiệm. Ảnh: TTC Phú Quốc.

Chính sự thay đổi trong hành vi du lịch tạo bước ngoặt quan trọng. Những mô hình phát triển mang tính “pha Tây”, sao chép hoặc đại trà dần bộc lộ giới hạn khi thiếu chiều sâu trải nghiệm. Ngược lại, các điểm đến biết khai thác yếu tố văn hóa bản địa, kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên và lối sống bản xứ có sức hút bền vững hơn với du khách quốc tế.

Ở góc độ thị trường, xu hướng này thay đổi cách bất động sản nghỉ dưỡng được nhìn nhận. Một dự án không chỉ được đánh giá bằng vị trí hay quy mô, mà ở khả năng tạo ra hệ trải nghiệm đủ khác biệt để giữ chân du khách.

Khi bản sắc trở thành lợi thế cạnh tranh

Bất động sản nghỉ dưỡng giờ đây đóng vai trò như sản phẩm du lịch hoàn chỉnh - nơi câu chuyện, bản sắc và hệ sinh thái trải nghiệm trở thành yếu tố cốt lõi.

Trong bối cảnh Nam Phú Quốc dần hình thành hệ sinh thái nghỉ dưỡng quy mô, sự tham gia của các tập đoàn lớn với chiến lược phát triển bài bản góp phần định hình diện mạo khu vực. Trong đó, TTC Phú Quốc, đơn vị thành viên của TTC Group, là một trong những đơn vị theo đuổi định hướng dài hạn khi lựa chọn phía Nam đảo làm trọng tâm phát triển.

Dự án Selavia do TTC Phú Quốc phát triển được xem là bước đi chiến lược tại khu vực. Không chỉ tập trung vào quy mô và sản phẩm, Selavia thể hiện định hướng phát triển xuyên suốt theo tiêu chí ESG, hướng đến sự cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế, bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên và đóng góp dài hạn cho cộng đồng. Cách tiếp cận dần trở thành chuẩn mực mới của bất động sản nghỉ dưỡng trong bối cảnh thị trường bước vào giai đoạn chọn lọc và đề cao giá trị bền vững.

Với quy mô gần 290 ha tại vịnh Đầm, Selavia được định vị như “Thành phố bản sắc Việt”, hướng đến việc kiến tạo hệ sinh thái nghỉ dưỡng có chiều sâu trải nghiệm, thay vì chỉ dừng ở yếu tố cảnh quan đơn thuần.

Selavia hướng đến xây dựng hệ sinh thái nghỉ dưỡng có chiều sâu trải nghiệm. Ảnh phối cảnh: Selavia Phú Quốc.

Dự án lấy cảm hứng từ hoa sen, biểu tượng của sự thuần khiết và sức sống bền bỉ cũng như văn hóa Việt được gìn giữ và bồi đắp qua hàng nghìn năm lịch sử, tạo nên cốt cách riêng của dân tộc. Với tinh thần đó, Seavia kiến tạo nên không gian sống mang chiều sâu văn hóa. Đó là nơi bản sắc được thể hiện bằng ngôn ngữ của kiến trúc, cảnh quan và trải nghiệm sống hiện đại.

Đi sâu hơn, hệ sinh thái được xây dựng theo hướng đa tầng, kết hợp thiên nhiên, văn hóa, ẩm thực đến giải trí. Cùng 4 lớp cảnh quan đặc trưng biển - rừng - vịnh - đảo và đường bờ biển dài hơn 2 km tạo nên không gian hiếm có, đủ để hình thành trải nghiệm khác biệt.

Ở góc độ rộng hơn, sự trở lại của du lịch quốc tế không chỉ là tín hiệu phục hồi, mà còn cho thấy thị trường đang tái định hình theo hướng đề cao chất lượng trải nghiệm. Trong đó, những dự án có bản sắc riêng sẽ có thêm cơ hội đón đầu dòng tiền. Phú Quốc đang bước vào giai đoạn phát triển chọn lọc hơn, nơi những dự án tạo ra giá trị khác biệt mới có thể trở thành “điểm đến trong điểm đến”.