Bà Đặng Huỳnh Ức My tiếp tục mang về 42 triệu USD cho TTC AgriS

Với 42 triệu USD từ SACE S.p.A và ngân hàng ING - DiBa AG, bà Đặng Huỳnh Ức My - Chủ tịch TTC AgriS - đã huy động thành công 270 triệu USD cho công ty chỉ trong hơn một năm.

Ngày 22/10, CTCP Thành Thành Công - Biên Hoà (TTC AgriS, HOSE: SBT) và 2 định chế tài chính châu Âu là SACE S.p.A, ING - DiBa AG ký kết hoàn tất khoản tài trợ vốn 42 triệu USD , đồng thời ký biên bản ghi nhớ cho 100 triệu USD kế tiếp. Thỏa thuận hướng đến mở rộng lĩnh vực F&B tại thị trường Australia và Singapore, đặc biệt phát triển nông nghiệp bền vững tại Australia.

TTC AgriS, SACE S.p.A và ING - DiBa AG ký kết hợp đồng tài trợ vốn giá trị 42 triệu USD .

Được biết, TTC AgriS là doanh nghiệp nông nghiệp đầu tiên ở Việt Nam thỏa mãn các tiêu chí lựa chọn của SACE Push Facility - chương trình bảo lãnh tài trợ vốn do SACE S.p.A hợp tác những định chế tài chính lớn. Hợp tác giữa SACE S.p.A, ING-DiBa AG và TTC AgriS đánh dấu bước tiến trong quan hệ thương mại đầu tư Italy - Việt Nam, từ đó mở rộng ra Đông Nam Á.

Ông Bruce Macfarlane - Head of Commodity, Food and Agricultural khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương của ING Bank - cho biết: “Ngành nông nghiệp, thực phẩm đang trở thành lĩnh vực trọng tâm trên toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh dân số và các vấn đề sức khỏe gia tăng. Nguồn vốn xanh ngày càng hướng vào nông nghiệp bền vững và những doanh nghiệp có phương thức quản trị tốt. ING - DiBa AG đánh giá cao TTC AgriS về năng lực và chiến lược. Chúng tôi sẽ hợp tác để góp phần ổn định an ninh lương thực toàn cầu”.

TTC AgriS và ING - DiBa AG ký kết biên bản ghi nhớ cho khoản tài trợ dự kiến 100 triệu USD .

Phát biểu tại sự kiện ký kết, bà Đặng Huỳnh Ức My - Chủ tịch TTC AgriS - khẳng định: “Hợp tác giữa ING - DiBa AG với TTC AgriS cho thấy 2 quốc gia Italy và Việt Nam chia sẻ cùng một tầm nhìn về nông nghiệp bền vững. Sự hợp tác toàn diện này hứa hẹn tạo ra giá trị gia tăng để thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn. Dòng vốn xanh từ ING - DiBa AG sẽ là trợ lực mạnh mẽ để TTC AgriS đạt được doanh thu 2,5 tỷ USD vào năm 2030”.

Bằng mạng lưới quan hệ quốc tế, bà Ức My liên tục kết nối các định chế tài chính lớn trên thế giới để đưa nguồn vốn xanh về TTC AgriS. Trong vòng chưa đầy một năm, doanh nghiệp này đã huy động thành công 220 triệu USD từ E.SUN Bank, IFC, SMBC, FCB… cho chiến lược kinh doanh xanh.

Tổng lãnh sự Italy, Giám đốc Sở Ngoại vụ Tây Ninh và ban lãnh đạo SACE S.p.A, ING - DiBa AG, TTC AgriS tại lễ ký kết.

Từ mốc khởi điểm chỉ 6%, đến nay, có 5 quỹ ngoại đã nắm giữ 22,62% tỷ lệ sở hữu SBT. Bà Ức My cho biết sẽ cho phép nhóm này tăng tỷ lệ sở hữu đến 35% để tập trung đầu tư vào hạ tầng nông nghiệp bền vững của công ty.

Nhằm đảm bảo tài chính ổn định và sử dụng vốn hiệu quả, bà xác định sẽ tái cấu trúc danh mục đầu tư của TTC AgriS. Công ty không đầu tư vào những lĩnh vực ngoài thế mạnh và sẽ thoái vốn khỏi bất động sản cũng như các ngành không liên quan trước ngày 30/6/2025. Mục tiêu của chiến lược này là tập trung vào hoạt động kinh doanh lõi, hướng tới phát triển bền vững và hài hòa lợi ích cho tất cả bên liên quan.

TTC AgriS đang mở rộng chuỗi giá trị nông sản như mía, dừa, chuối, gạo, đồng thời triển khai mô hình kinh doanh mới trong lĩnh vực FBMC, tận dụng thế mạnh khai thác và chế biến bền vững. Với dòng vốn xanh, công ty được kỳ vọng củng cố thị trường nội địa và mở rộng ra quốc tế, đẩy mạnh chiến lược M&A đối với các doanh nghiệp trong ngành F&B. TTC AgriS hướng tới phát triển bền vững, mở rộng thương mại và cung ứng nông sản Việt Nam ra toàn cầu.