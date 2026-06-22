Khách quên bọc tiền gần 500 triệu đồng tại sân bay Nội Bài

Một hành khách bỏ quên 466,2 triệu đồng tại sân bay Nội Bài vào rạng sáng. Số tiền sau đó được một nhân viên thu gom xe đẩy phát hiện và bàn giao trả lại khách hàng.

Hành khách bỏ quên gần nửa tỷ đồng ở sân bay Nội Bài. Ảnh: NIA.

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết một nhân viên thu gom xe đẩy vừa phát hiện và trao trả 466,2 triệu đồng tiền mặt cho hành khách bỏ quên tại nhà ga.

Theo thông tin từ sân bay Nội Bài, người nhặt được số tài sản trên là chị Bùi Thị Huyên, nhân viên đội xe đẩy thuộc Trung tâm khai thác ga Nội Bài.

Sự việc xảy ra vào hơn 1h sáng trong quá trình làm nhiệm vụ tại nhà ga hành khách. Chị Huyên phát hiện một túi tài sản bị bỏ quên tại khu vực công cộng và nhanh chóng báo cáo theo quy định.

Do tài sản có giá trị lớn, lực lượng chức năng tại sân bay đã tiến hành các bước kiểm tra an ninh cần thiết trước khi mở túi, kiểm đếm và lập biên bản tiếp nhận.

Đến gần 3h sáng cùng ngày, hành khách quay trở lại sân bay để tìm kiếm tài sản. Sau khi xác minh thông tin, lực lượng chức năng đã hoàn tất thủ tục trao trả số tiền mặt 466,2 triệu đồng cho chủ nhân.

Chia sẻ về vụ việc, chị Huyên cho biết mỗi khi phát hiện tài sản thất lạc, công việc thường ngày phải tạm dừng để phối hợp cùng các đơn vị chức năng xử lý theo quy trình.

"Tôi phải báo ngay cho lực lượng chức năng để kiểm tra an ninh, sau đó mới thực hiện các bước kiểm đếm, lập biên bản. Dù công việc có phần vất vả hơn, đặc biệt vào ban đêm, nhưng khi nhìn thấy hành khách nhận lại được tài sản của mình, tôi cũng cảm thấy vui", chị Huyên nói.

Đây là lần thứ hai trong thời gian ngắn nữ nhân viên này phát hiện và trao trả tài sản giá trị lớn cho hành khách bỏ quên tại sân bay Nội Bài.

Theo đại diện sân bay Nội Bài, quy trình xử lý tài sản thất lạc tại sân bay phải tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu về an ninh hàng không. Mọi đồ vật vô chủ đều được lực lượng chức năng kiểm tra, rà soát để đảm bảo an toàn trước khi xác định chủ sở hữu và bàn giao.

Trường hợp hành khách bỏ quên gần 500 triệu đồng không phải cá biệt tại sân bay Nội Bài. Trước đó, lực lượng an ninh và nhân viên phục vụ mặt đất tại sân bay này nhiều lần phát hiện, trao trả các khoản tiền và tài sản giá trị lớn cho hành khách. Đáng chú ý, năm 2023, một hành khách từng bỏ quên túi xách chứa hơn 1,19 tỷ đồng tại khu vực băng chuyền hành lý nhà ga T1 và được nhận lại đầy đủ. Gần đây hơn, sân bay cũng ghi nhận nhiều trường hợp hành khách để quên ví tiền, vali hoặc túi xách chứa tài sản trị giá từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng.