Khách mua bát cháo 20.000 đồng chuyển nhầm thành 20 triệu đồng

Phát hiện khách chuyển nhầm số tiền lớn, anh Điệp nhanh chóng kiểm tra và chuyển khoản trả lại ngay trong buổi sáng cùng ngày.

Khách mua cháo 20.000 đồng chuyển nhầm thành 20 triệu đồng. Ngay sau khi phát hiện khách chuyển nhầm, chủ cửa hàng đã chuyển lại số tiền thừa cho khách.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, anh Điệp (sống tại Đồng Nai), chủ tiệm cháo nơi xảy ra sự việc, xác nhận câu chuyện diễn ra vào khoảng 8h sáng 17/4.

Theo đó, một khách nam ghé quán mua bát cháo giá 20.000 đồng. Tuy nhiên, sau khi giao dịch, tài khoản của quán bất ngờ nhận được số tiền lên tới 20 triệu đồng.

Phát hiện sự việc, người thân của anh Điệp trực tiếp bán hàng lúc đó không khỏi ngạc nhiên và hỏi lại khách nhiều lần: "Sao chuyển nhầm thành 20 triệu dữ vậy?". Trong khi đó, vị khách vẫn khá bình tĩnh, đưa điện thoại ra cho thấy màn hình giao dịch đã hoàn tất, đúng số tiền đã chuyển là 20 triệu đồng.

Ngay sau đó, chị gọi điện báo cho anh Điệp. Khi kiểm tra lại camera, anh thấy vị khách đang ngồi đợi tại quán để chờ xử lý nên nhanh chóng thực hiện chuyển khoản trả lại toàn bộ số tiền bị chuyển nhầm.

Chia sẻ về sự việc, anh Điệp cho biết bản thân thấy tình huống khá buồn cười nên đăng tải lên mạng xã hội, không ngờ lại nhận được nhiều sự quan tâm.

"Tôi cũng không rõ vì sao khách có thể chuyển nhầm số tiền lớn như vậy, nhưng khi biết nhầm thì tôi chuyển lại ngay", anh nói.

Theo anh, việc khách chuyển nhầm tiền không phải hiếm, nhưng thường chỉ ở mức vài trăm nghìn đến vài triệu đồng. Riêng trường hợp 20 triệu đồng lần này khiến anh khá bất ngờ.

Một số hộ kinh doanh khác cũng từng gặp trường hợp tương tự khi khách vô tình chuyển nhầm hàng chục cho đến hàng trăm triệu đồng đối với hóa đơn chỉ vài chục hay vài trăm nghìn đồng.

Chiều 15/4 tại quầy thuốc Nam Trinh, xã Hướng Hiệp (Quảng Trị), một khách hàng mua thuốc trị giá 90.000 đồng nhưng chuyển nhầm thành 90 triệu đồng vào tài khoản của chị Trương Thị Tuyết Trinh, chủ quầy thuốc. Ngay khi phát hiện, chị Trinh chủ động trình báo Công an xã Hướng Hiệp để nhờ xác minh người chuyển tiền. Tối cùng ngày, công an xác định người chuyển nhầm là chị Hồ Thị Thủy (trú xã Đakrông), và sáng 16/4, tại trụ sở công an xã, chị Trinh đã hoàn trả lại 89,91 triệu đồng sau khi trừ đúng số tiền mua thuốc.

Tháng 8/2023 tại một quán ốc trên đường Hồ Tùng Mậu (Nam Từ Liêm, Hà Nội), một đôi nam nữ thanh toán hóa đơn 487.000 đồng nhưng chuyển nhầm thành 487 triệu đồng. Chủ quán là anh Thắng ban đầu không phát hiện, đến khuya khi kiểm tra tài khoản mới “tá hỏa” vì số tiền quá lớn, lo bị lừa đảo nên sáng hôm sau vừa ra ngân hàng rà soát vừa đăng bài lên mạng xã hội tìm khách. Đến chiều ngày hôm sau, anh đã liên lạc được với vị khách và trực tiếp gặp tại ngân hàng ở Cầu Giấy để hoàn trả toàn bộ số tiền chuyển nhầm.