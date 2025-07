Cảnh sát cơ động lội bùn giúp dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ

Ảnh hưởng của mưa lớn do bão số 3 gây mưa lớn trên địa bàn nhiều xã của tỉnh Nghệ An, khiến hàng nghìn ngôi nhà bám dọc sông Lam và quốc lộ 7 ngập sâu trong nước lũ từ 1 tới 2 m trong những ngày vừa qua. Để kịp thời hỗ trợ người dân, Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung Bộ - Bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã điều động 250 cán bộ, chiến sĩ cùng trang thiết bị, phương tiện hành quân về các xã miền núi Nghệ An, hỗ trợ người dân vùng lũ.