Nhiều tuyến đường sạt lở, 4 cầu treo tại Nghệ An bị mưa lũ cuốn trôi

Mưa lũ đã làm sạt lở hàng loạt các tuyến đường, cuốn trôi cầu treo và cầu cống dân sinh tại nhiều xã ở Nghệ An.

Hàng loạt các tuyến đường quốc lộ, đường liên xã bị sạt lở, sụt trượt và một số cầu treo tại Nghệ An bị mưa lũ cuốn trôi.

Trực tiếp kiểm tra hiện trường trong ngày 24/7, ông Nguyễn Thanh Hoài, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, đã chỉ đạo các đơn vị liên quan như Khu quản lý đường bộ, Sở Xây dựng khắc phục, đảm bảo giao thông kịp thời, chủ động; tổ chức hót dọn bùn đất, đá tràn ra mặt đường và sạt lở trên đường, tổ chức lắp đặt báo hiệu đường bộ bảo đảm giao thông; chủ động trong phân luồng, điều tiết, cảnh báo giao thông tại khu vực bị ngập nước, sụt lở đất đá.

Xã biên giới Mỹ Lý (Nghệ An) hiện vẫn bị cô lập với bên ngoài do các tuyến đường bị chia cắt. Ảnh: TTXVN phát.

Theo ông Hoài, với tuyến quốc lộ do Sở Xây dựng Nghệ An quản lý, trên Quốc lộ còn 21 vị trí ngập nước; Đường tỉnh 543D do ảnh hưởng của sạt trượt ta luy âm, ta luy dương và xói trôi cống đã gây ùn tắc, đứt đường và hiện đang cấm đường; trên các Quốc lộ 7, Quốc lộ 16, Quốc lộ 48, Quốc lộ 48C có tổng số 216 vị trí vẫn phát sinh sạt trượt ta luy âm, ta luy dương, hư hỏng cầu, cống.

Đặc biệt, có 4 cầu treo tại các xã của tỉnh Nghệ An bị mưa lũ cuốn trôi gồm: xã Tương Dương bị sập cuốn trôi 3 cầu treo qua sông Lam (cầu treo Đền Vạn Cửa Rào; cầu treo bản Chắn; cầu treo bản Lau) và cầu treo dân sinh bản Quạnh (xã Mường Quảng).

Một số tuyến đường xã, thôn bản bị sạt lở, xói trôi gây ách tắc hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông. Một số cầu dân sinh, cống tràn bị vùi lấp, sập trôi.

Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Thanh Hoài kiểm tra công tác khắc phục hậu quả do bão số 3 tại Nghệ An. Ảnh: PV/Vietnam+.

Tại tỉnh Thanh Hóa, hiện tại còn 3 vị trí sạt gây tắc đường: tại Km190+300 trên Quốc lộ 16 xã Yên Nhân và Km22+550 trên Đường tỉnh 519B xã Luận Thành; một vị trí sạt taluy dương gây tắc đường vị trí Km133+600 xã Bát Mọt.

Các tuyến Quốc lộ 15, Quốc lộ 16, Quốc lộ 47, Quốc lộ 217, Quốc lộ 15 bị sạt ta luy dương, sa bồi rãnh, mặt đường cống tại 83 vị trí với khối lượng khoảng 29.130m3.

Các tuyến đường tỉnh sạt taluy dương, sạt lở đá lăn, sa bồi mặt đường, sa bồi rãnh dọc, sa bồi cống tại 181 vị trí với khối lượng khoảng 23.010m3./